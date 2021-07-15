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В Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД, - пресс-секретарь Разумкова
Пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумова Ольга Туний в интервью журналистам подтвердила, что в парламент поступило представление на назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Информирую, что в Верховную Раду Украины поступило представление от премьер-министра Украины о назначении министром внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича", - в частности сказала пресс-секретарь спикера.
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