В Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД, - пресс-секретарь Разумкова

Пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумова Ольга Туний в интервью журналистам подтвердила, что в парламент поступило представление на назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Информирую, что в Верховную Раду Украины поступило представление от премьер-министра Украины о назначении министром внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича", - в частности сказала пресс-секретарь спикера.

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