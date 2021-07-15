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В Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД, - пресс-секретарь Разумкова

В Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД, - пресс-секретарь Разумкова

Пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумова Ольга Туний в интервью журналистам подтвердила, что в парламент поступило представление на назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Информирую, что в Верховную Раду Украины поступило представление от премьер-министра Украины о назначении министром внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича", - в частности сказала пресс-секретарь спикера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" на заседании фракции единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев

Автор: 

ВР (29272) Кабмин (14033) МВД (9324) назначение (2179) Монастырский Денис (335) Разумков Дмитрий (1522)


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И одновременно Рада одобрила введение налоговых льгот для казино и лотерей. списала много-много миллиардов олигархам и тут же это все натянула на тупую голову зебобиков, которые будут иметь счастье все это компенсировать
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15.07.2021 15:16 Ответить
ківолюб від ЗеклованівВ Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД, - пресс-секретарь Разумкова - Цензор.НЕТ 5676
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15.07.2021 15:16 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! зРада списує мільярдні борги олігархам ,надає пільги лохотронщикам ,а "мудрому наріду" видає чергову порцію локшини!!! ))))
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15.07.2021 15:21 Ответить
Вот где праздникВ Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД, - пресс-секретарь Разумкова - Цензор.НЕТ 8318
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15.07.2021 15:23 Ответить
Теперь выражение "подвели под монастырь" зазвучало новыми красками....
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15.07.2021 15:41 Ответить
 
 