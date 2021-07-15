Рада планирует усилить защиту детей от негативного влияния эротической продукции
Верховная Рада намерена внести изменения в закон о защите общественной морали относительно защиты прав и интересов детей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за законопроект (№5330-1) в первом чтении проголосовало 343 народных депутатов.
Законопроект, в частности, предлагает запретить создание и распространение фото и/или видео сексуального или эротического образа детей (действующий закон запрещает использовать образы детей в любой форме только в продукции сексуального или эротического характера).
Согласно законопроекту, продукция сексуального или эротического характера может распространяться только при условии ее недоступности детям и ненавязывания потребителям.
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в прямому сенсі, а не як ви подумали
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ. При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
Тут скоро детям нечего будет ЖРАТЬ!!!
А они заботятся, что детки, не дай бог, где-то не увидели, что-то похожее на пипиську.
Две маленькие девочки играют в песочнице.
Одна говорит другой:
-Представляешь, я вчера у папы в портмоне нашла презерватив.
-Та ты шо, ничё себе...А что такое портмоне ???
За іх логікою навіть "Гру Престолів" заборонити треба.