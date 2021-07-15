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Рада планирует усилить защиту детей от негативного влияния эротической продукции

Рада планирует усилить защиту детей от негативного влияния эротической продукции

Верховная Рада намерена внести изменения в закон о защите общественной морали относительно защиты прав и интересов детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за законопроект (№5330-1) в первом чтении проголосовало 343 народных депутатов.

Законопроект, в частности, предлагает запретить создание и распространение фото и/или видео сексуального или эротического образа детей (действующий закон запрещает использовать образы детей в любой форме только в продукции сексуального или эротического характера).

Согласно законопроекту, продукция сексуального или эротического характера может распространяться только при условии ее недоступности детям и ненавязывания потребителям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада запретила продажу лекарств детям до 14 лет

Автор: 

ВР (29272) дети (6554) эротика (71)


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Топ комментарии
+5
Избиратели ЗЕ и его ОПГ "Слуга народа"с ОПЗЖ и шоблой старухи-колясочницы, примите мои поздравления!
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ. При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
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15.07.2021 15:29
+4
Значить Г+Г, НАШ та Інтер треба заборонити.
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15.07.2021 15:25
+3
що, саморозпуститься..?
в прямому сенсі, а не як ви подумали
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15.07.2021 15:20
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що, саморозпуститься..?
в прямому сенсі, а не як ви подумали
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15.07.2021 15:20 Ответить
Поздно хватились.
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15.07.2021 15:21 Ответить
табу запретят? или сразу закроют раду, поскольку она превратилась в смесь наркопритона и борделя.
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15.07.2021 15:22 Ответить
Значить Г+Г, НАШ та Інтер треба заборонити.
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15.07.2021 15:25 Ответить
Избиратели ЗЕ и его ОПГ "Слуга народа"с ОПЗЖ и шоблой старухи-колясочницы, примите мои поздравления!
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ. При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
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15.07.2021 15:29 Ответить
Продажа квартир за долги? Скоро!!! Хуже не будет, говорили они..............................................
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15.07.2021 17:47 Ответить
Ахрененная проблема!
Тут скоро детям нечего будет ЖРАТЬ!!!
А они заботятся, что детки, не дай бог, где-то не увидели, что-то похожее на пипиську.
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15.07.2021 15:30 Ответить
Порно в интернете сколько хочешь,а вообще это голимый замут,отвод внимания.скоро платить за отопление по новым более высоким ценам.Слава Украине!
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15.07.2021 15:41 Ответить
Слава ЗЕлеботам ,что выбрали зечмо.
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15.07.2021 15:46 Ответить
Т.е.. - запретят уже запрещенное. А потом еще раз и и еще раз. И с коррупцию можно еще пару раз запретить. Публичная мастурбация - вот как это называется.
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15.07.2021 15:33 Ответить
Это как, на ЛГБТ парад их поведут?
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15.07.2021 15:42 Ответить
Наконец-то.
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15.07.2021 15:48 Ответить
Необхідно ще й заборонити пропаганду гомосексуалізму та інших збочень.
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15.07.2021 16:12 Ответить
А кто ее пропагандирует? Вот тебя реально кто-то склонял, уговаривал? И что значит пропаганда? Если тебе, к примеру природно нравятся блондинки, а шатенки возьмут и станут по улицам проводить марши, то твои предпочтения от этого изменятся?
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15.07.2021 16:24 Ответить
Странно. Эротическая продукция негативно влияет на детей. А как быть с культом насилия? Почему можно показывать различные боевики, в прайм-тайм? Изготавливать и продавать игрушки в виде оружия? Чем эротика опаснее насилия?
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15.07.2021 16:20 Ответить
Анекдот в тему.
Две маленькие девочки играют в песочнице.
Одна говорит другой:
-Представляешь, я вчера у папы в портмоне нашла презерватив.
-Та ты шо, ничё себе...А что такое портмоне ???
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15.07.2021 16:38 Ответить
Як саме вони посилять? Заборонять інтернет? В твітері повно порно і навіть тік-ток.
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15.07.2021 16:59 Ответить
Ідіоти! Навіть в класичному кінематографі велика кількість еротичного образу дітей.
За іх логікою навіть "Гру Престолів" заборонити треба.
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15.07.2021 17:30 Ответить
какой, например - пошлой рекламы и клипов потапов всяких?
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16.07.2021 08:39 Ответить
 
 