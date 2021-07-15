Рада планирует усилить защиту детей от негативного влияния эротической продукции

Верховная Рада намерена внести изменения в закон о защите общественной морали относительно защиты прав и интересов детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за законопроект (№5330-1) в первом чтении проголосовало 343 народных депутатов.

Законопроект, в частности, предлагает запретить создание и распространение фото и/или видео сексуального или эротического образа детей (действующий закон запрещает использовать образы детей в любой форме только в продукции сексуального или эротического характера).

Согласно законопроекту, продукция сексуального или эротического характера может распространяться только при условии ее недоступности детям и ненавязывания потребителям.

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