За 7 лет жертвами войны на Донбассе стали более 40 тыс. человек, свыше 13 тыс. из них - погибли, - ООН

Управление верховного комиссара ООН по правам человека посчитало общее число жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 го по 30 июня 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в ответе УВКПЧ ООН на запрос Радио Свобода

"По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500 - 44 500", - сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на запрос Радио Свобода.

Эти 42 500-44 500 зафиксированных потерь распределяются следующим образом:

- 13 200-13 400 погибших (не менее 3901 гражданских лиц, около 4200 украинских военнослужащих и примерно 5800 членов вооруженных групп);

- 29 600-33 600 раненых (7 000-9 000 гражданских лиц, 9 800-10 800 украинских военнослужащих и 12 800-13 800 членов вооруженных групп).

В течение всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 по 30 июня 2021 г., на гражданских лиц приходится 25-26 % от общего количества лиц, погибших в связи с конфликтом (3390 из 13 200-13 400). Такое же соотношение касается и ранений, говорится в ответе УВКПЧ ООН.

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"Следует отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: с 33-34 % в 2014 году (один погибший гражданский на двух погибших украинских солдат или членов вооруженных групп), до 4-5 % в 2019-2021 годах: один гражданский, погибший в результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений (СОЛВ) и инцидентов, связанных с минами, на 20-25 украинских солдат или членов вооруженных групп, погибших в результате артиллерийских обстрелов, огня из СОЛВ и инцидентов, связанных с минами.

За период с 14 апреля 2014 го по 10 февраля 2020 г. УВКПЧ ООН сообщало о 42 000-44 000 человеческих потерь.