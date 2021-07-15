Объединения "ДНР" и "ЛНР" не будет. Каждому нужна своя корова, которую он хочет доить, - Гармаш

Для Минского переговорного процесса абсолютно не имеет значения – два псевдогосударства финансирует Россия на оккупированной ею территории Донбасса или одно.

Об этом в Facebook пишет представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Читаю в обзоре российских СМИ статью о том, почему главари "ДНР" и "ЛНР" не хотят объединиться в одну "страну", "несмотря на то, что запрос на такое слияние есть у жителей обеих республик". Оказывается, "накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о "нецелесообразности" подобного шага, поскольку он нанесет Донбассу ущерб в переговорном процессе с Украиной. Ведь под Минскими соглашениями стоят подписи представителей обеих республик". Какая феерическая чушь! Явно рассчитанная на лоха. Интересно только – на местного или московского? Для Минского переговорного процесса абсолютно не имеет значения – два псевдогосударства финансирует Россия на оккупированной ею территории Донбасса или одно", - отметил Гармаш.

По его словам, в Минских соглашениях нет отдельно терминов ОРЛО и ОРДО, там есть один термин – "ОРДЛО".

"Так что, - пролетарии всех "стран" Донбасса, объединяйтесь! Никаких помех в Минском процессе это не создаст. Даже наоборот: меньше "министров" - больше конструктива! Минск точно не заметит потери "бойца". Хотя, конечно, "несмотря на запрос жителей обеих республик", понятно, что никакого объединения не будет. Потому что каждому нужна своя корова, которую он хочет доить. Именно поэтому между "ДНР" и "ЛНР" существует граница, таможенные пошлины и прочие способы выкачки денег с населения. А зачем они, по вашему, все это затеяли, чтоб Пушкина под березками читать?" - подчеркнул Гармаш.

"И не нужно приводить "двуголовость" ОРДЛО как свидетельство того, что "местные элиты автономны от Москвы", хотя "жизнедеятельность современного Донбасса практически полностью зависит от России" (оксюморон). Это пример лишь того, что в Москве у "республик" разные кураторы, они тоже хотят кушать и им тоже нужна корова, которую они хотят доить. И доят! А вы там что то мычите о "единстве русского мира", - подытожил он.

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