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ЕС готов рассмотреть дальнейшие санкции против Беларуси из-за массовых обысков и задержаний правозащитников, - Боррель

ЕС готов рассмотреть дальнейшие санкции против Беларуси из-за массовых обысков и задержаний правозащитников, - Боррель

ЕС готов рассмотреть расширение санкций в отношении Минска из-за "новой волны репрессий" в Беларуси, задержаний и обысков в неправительственных организациях (НПО) страны.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, информирует Цензорр.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тяжелые нарушения прав человека и фундаментальных свобод не останутся безнаказанными. ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим поэтапным подходом", - сказано в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. 

Боррель также отметил: "ЕС будет по-прежнему принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси. Мы по-прежнему будем на стороне всех правозащитников, независимых голосов и всех людей, притесняемых в Беларуси".

Он назвал обыски в офисах НПО, задержания правозащитников и активистов "новой волной репрессий, еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и спланированную кампанию, конечная цель которой - заставить замолчать всех оставшихся несогласных и устранить пространство гражданского участия в Беларуси".

"ЕС призывает власти Беларуси придерживаться международных обязательств страны по соблюдению прав человека и фундаментальных свобод", - сказано в заявлении Борреля.

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Автор: 

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В РФ же ничем ситуация не отличается. А на торговых партнеров кишка тонка наложить санкции?
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15.07.2021 17:14 Ответить
 
 