Корниенко о голосах "слуг народа" за назначение Монастырского: Все живые проголосуют
Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что завтра все присутствующие на заседании Верховной Рады депутаты монобольшинства проголосуют за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.
Об этом он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Все живые, кто будут присутствовать, все проголосуют, кроме Монастырского. Он воздержится", - сказал нардеп.
Комментируя то, что Монастырский не проголосовал за отставку Арсена Авакова, Корниенко заявил: "Накануне назначения министром внутренних дел я бы тоже не голосовал. И вообще занимался бы другими делами. Готовился к тому, что завтра стану руководителем самого мощного на сегодняшний день силового министерства".
Первый замглавы фракции "СН" предполагал, что Аваков не придет в парламент на рассмотрение вопроса о его отставке.
"Это его выбор, который он может делать. Я думаю, он и дальше будет выстраивать свою политическую карьеру", - добавил Корниенко.
Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1415571062079819776 5 ч Відставка Авака перемкнула увагу Затінила Маштаб\Пограбування ВР прийняла закон №3508-д Який прощає борги приват\Теплокомуненерго на-100 млрд грн $3,68 млрд БЕЗ АУДИТА За рахунок бюджету Громадянам Борги НЕсписали! Облгазам Фірташа-62 млрд грн($2,28 млрд)
наголосувалы, дебилы-экспериментаторы, блин