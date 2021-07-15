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Корниенко о голосах "слуг народа" за назначение Монастырского: Все живые проголосуют

Корниенко о голосах

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что завтра все присутствующие на заседании Верховной Рады депутаты монобольшинства проголосуют за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все живые, кто будут присутствовать, все проголосуют, кроме Монастырского. Он воздержится", - сказал нардеп.

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Комментируя то, что Монастырский не проголосовал за отставку Арсена Авакова, Корниенко заявил: "Накануне назначения министром внутренних дел я бы тоже не голосовал. И вообще занимался бы другими делами. Готовился к тому, что завтра стану руководителем самого мощного на сегодняшний день силового министерства".

Первый замглавы фракции "СН" предполагал, что Аваков не придет в парламент на рассмотрение вопроса о его отставке.

"Это его выбор, который он может делать. Я думаю, он и дальше будет выстраивать свою политическую карьеру", - добавил Корниенко.

Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Автор: 

ВР (29272) Кабмин (14033) назначение (2179) Монастырский Денис (335) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+15
Корниенко о голосах "слуг народа" за назначение Монастырского: Все живые проголосуют - Цензор.НЕТ 2416
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15.07.2021 15:54
+4
а которые не под наркотой? может не хватить...
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15.07.2021 15:55
+3
А неживые? что с ними-то делать? кто будет их воскрешать шоб проголосовали? рабинович?
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15.07.2021 16:00
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Корниенко о голосах "слуг народа" за назначение Монастырского: Все живые проголосуют - Цензор.НЕТ 2416
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15.07.2021 15:54 Ответить
Оце так пузо у вечно бухого корниенко
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15.07.2021 16:10 Ответить
а которые не под наркотой? может не хватить...
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15.07.2021 15:55 Ответить
Вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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15.07.2021 15:58 Ответить
"Все живые проголосуют" - А неживі - це ті що під кайфом?
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15.07.2021 15:59 Ответить
А неживые? что с ними-то делать? кто будет их воскрешать шоб проголосовали? рабинович?
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15.07.2021 16:00 Ответить
Всі тулуби проголосують.
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15.07.2021 16:01 Ответить
Это он имел в виду тех кто не будет в состоянии сильного наркотического опьянения?
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15.07.2021 16:03 Ответить
А не живые????! А корниенко это на фото который справа?? Солидный......Музчина!!!!
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15.07.2021 16:05 Ответить
это так корниенко как-бы намекает?
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15.07.2021 16:06 Ответить
"все живые проголосуют" - это угроза или предупреждение?
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15.07.2021 16:06 Ответить
Констатация факта. Слуги так обдолблены, шо скорее мертвы, чем живы.
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15.07.2021 17:40 Ответить
Это такой намек...Что кто НЕТ тот не жилец?!
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15.07.2021 16:08 Ответить
Все ваши "живые" зеленые беспределят на просторах страны под наркотой. Кто-же все-таки голосовать будет?
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15.07.2021 16:10 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1415571062079819776 5 ч Відставка Авака перемкнула увагу Затінила Маштаб\Пограбування ВР прийняла закон №3508-д Який прощає борги приват\Теплокомуненерго на-100 млрд грн $3,68 млрд БЕЗ АУДИТА За рахунок бюджету Громадянам Борги НЕсписали! Облгазам Фірташа-62 млрд грн($2,28 млрд)
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15.07.2021 16:13 Ответить
у Зели Дерьмократа на подневольных элитных крипаках отрабатывают диктаторские методы Сралина и свой "гулаг"..
наголосувалы, дебилы-экспериментаторы, блин
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15.07.2021 16:55 Ответить
"Всі живі проголосують" - це що? Заклик, натяк? Чим менше живих, тим менше проголосує? Круто.
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15.07.2021 17:08 Ответить
Брат ермака порешал - это же очевидно.
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15.07.2021 18:16 Ответить
 
 