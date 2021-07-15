Людей с инвалидностью будут обслуживать вне очереди в любых кассах и пропускать на КПП, - закон
Верховная Рада приняла закон, который предусматривает внеочередное обслуживание лиц с инвалидностью, их приоритетное право на прохождение контроля в пунктах пропуска.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
За законопроект 4113 проголосовал 341 народный депутат.
Согласно закону, лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного), имеют право на внеочередное обслуживание в любых кассах, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.
Лица с инвалидностью, которые направляются на лечение, лица с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью имеют право на приоритет перед при прохождении пунктов пропуска через границу Украины и контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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Мені здається, тут не в законі справа, а елементарній людяності, терпимості, якої нашому суспільству, на превеликий жаль, бракує. Це одне з перших, що відрізняє нас, українців, від цивілізованої Європи, до якої ми так прагнемо.
зелена мразота готуєтся зустричати вкорочених впопучленців даунбасу та лікуватиїх за наш кошт