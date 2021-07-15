Людей с инвалидностью будут обслуживать вне очереди в любых кассах и пропускать на КПП, - закон

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает внеочередное обслуживание лиц с инвалидностью, их приоритетное право на прохождение контроля в пунктах пропуска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

За законопроект 4113 проголосовал 341 народный депутат.

Согласно закону, лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного), имеют право на внеочередное обслуживание в любых кассах, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

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Лица с инвалидностью, которые направляются на лечение, лица с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью имеют право на приоритет перед при прохождении пунктов пропуска через границу Украины и контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.