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Назначение Монастырского главой МВД комитет Рады рассмотрит завтра утром, - депутат "Голоса" Осадчук

Назначение Монастырского главой МВД комитет Рады рассмотрит завтра утром, - депутат

Голоса за назначение пока еще главы комитета Дениса Монастырского министром внутренних дел на заседании точно найдутся. Ожидается, что вся процедура займет не дольше 15 минут.

Об этом журналистам сказал член комитета, народный депутат "Голоса" Андрей Осадчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Назначено заседание комитета - завтра (16 июля. - Ред.) в 9:30 в здании комитетов", - сказал Осадчук.

Он прогнозирует, что решение комитет может принять уже к 9:45. "Нужное количество голосов, чтобы поддержать представление, в комитете точно будет", - отметил Осадчук. В состав комитета входят 25 депутатов. Для принятия решения нужно как минимум 13 голосов.

"Мы продлили работу комитета до 7 сентября, то есть мы не идём в формальный отпуск, поэтому, так понимаю, до этого времени мне придется исполнять обязанности главы комитета, поскольку Верховная Рада уже не успеет назначить нового руководителя. Хотя, думаю, "Слуги народа" определяться раньше, и понятно, что они не отдадут оппозиции руководство в таком комитете", - добавил Осадчук.

Читайте: "Слуга народа" на заседании фракции единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев

Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Автор: 

ВР (29272) комитет (561) МВД (9324) Монастырский Денис (335) Осадчук Андрей (39)


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Назначение Монастырского главой МВД комитет Рады рассмотрит завтра утро, - депутат "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 8837
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15.07.2021 16:13 Ответить
Шо ты постишь постоянно эту хрень?
Думаешь, Кива тупее тебя или его диссертация хуже, чем у других?
Сильно сомневаюсь.
Если вы такие умные, то почему не ходите строем, как говорят вренные.
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15.07.2021 16:17 Ответить
з тупорилими зебілами типу тебе спілкуватись- себе не поважати.
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16.07.2021 12:14 Ответить
Я, благодаря слугам уродов, начала отличать алкашей от наркош. Этот - алкаш. Зуб даю (бубачкин).
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15.07.2021 16:25 Ответить
В зеленом стаде алкаш это тот у которого дорожка после стакана...а наркоша это тот у которого вначале дорожка и потом стакан...и делятся они в зеленом стаде примерно пополам...
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15.07.2021 16:33 Ответить
Спасибо. Не думала, что у них там всё так сложно.)))
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15.07.2021 16:36 Ответить
якось до осені протримається, діждашись авакова премєра
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15.07.2021 17:21 Ответить
 
 