Назначение Монастырского главой МВД комитет Рады рассмотрит завтра утром, - депутат "Голоса" Осадчук

Голоса за назначение пока еще главы комитета Дениса Монастырского министром внутренних дел на заседании точно найдутся. Ожидается, что вся процедура займет не дольше 15 минут.

Об этом журналистам сказал член комитета, народный депутат "Голоса" Андрей Осадчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Назначено заседание комитета - завтра (16 июля. - Ред.) в 9:30 в здании комитетов", - сказал Осадчук.

Он прогнозирует, что решение комитет может принять уже к 9:45. "Нужное количество голосов, чтобы поддержать представление, в комитете точно будет", - отметил Осадчук. В состав комитета входят 25 депутатов. Для принятия решения нужно как минимум 13 голосов.

"Мы продлили работу комитета до 7 сентября, то есть мы не идём в формальный отпуск, поэтому, так понимаю, до этого времени мне придется исполнять обязанности главы комитета, поскольку Верховная Рада уже не успеет назначить нового руководителя. Хотя, думаю, "Слуги народа" определяться раньше, и понятно, что они не отдадут оппозиции руководство в таком комитете", - добавил Осадчук.

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Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.