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Оппозиционную белорусскую писательницу Алексиевич не пустили на самолет в Берлине из-за ложного сообщения о бомбе

Оппозиционную белорусскую писательницу Алексиевич не пустили на самолет в Берлине из-за ложного сообщения о бомбе

Нобелевского лауреата, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич не пустили на самолет в Берлине из-за сообщения о бомбе в её вещах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Алексиевич вечером 14 июля должна была вылететь из Берлина во Вроцлав на встречу с лауреатом Нобелевской премии Ольгой Токарчук. "Светлана Алексиевич должна была приехать во Вроцлав до полуночи. Поздно вечером мы узнали, что её задержали в аэропорту Берлина, потому что в её вещах якобы была бомба", - сообщили в фонде Токарчук.

Вещи Алексиевич досмотрели и не нашли ничего опасного. Однако на самолет писательница опоздала. Во Вроцлав она добиралась на машине.

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Алексиевич - первый белорусский лауреат Нобелевской премии. Нобелевская премия по литературе 2015 года была присуждена писательнице "за полифоническое творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Среди ее произведений - книги "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).

Автор: 

Беларусь (7915) минирование (1446) Алексиевич Светлана (30)


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Топ комментарии
+12
Білоруське КГБ оригінальністю не вирізняється...
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15.07.2021 16:17
+8
Ну вот дождались. КГБ уже теракты проводит посреди Европы.
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15.07.2021 16:21
+2
Що не кажи а МГБ-КГБ це гарна школа !!!))))
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15.07.2021 16:27
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Білоруське КГБ оригінальністю не вирізняється...
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15.07.2021 16:17 Ответить
Ну вот дождались. КГБ уже теракты проводит посреди Европы.
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15.07.2021 16:21 Ответить
Що не кажи а МГБ-КГБ це гарна школа !!!))))
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15.07.2021 16:27 Ответить
Это куйло гадит нашему Александру Армагедонскому....а на людях в десна целуются.)
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15.07.2021 16:33 Ответить
британська школа набагато краща...дуже секретні документи залишити на зупинці, це, як в шпигунських детективах 60-х років - найбільш доступно для обивателя...
серіал з голобородьком не хуже, канєшно...отже, і у в нашій школі не перевелись фахівці
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15.07.2021 16:33 Ответить
і у в нашій школі не перевелись фахівці-------------А це яка школа ???)))
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15.07.2021 16:37 Ответить
вітчизняна...а не "МГБ-КГБ це гарна школа !!!))))"
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15.07.2021 16:40 Ответить
В В В самолет! Или на борт!!! Не робiть помилок, як адепти рюсьського мiра. А краще, друкуйтесь мовою!
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15.07.2021 16:29 Ответить
Так в в России, Беларуссии и СССР было и 20, и 30 и 40 лет назад.
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15.07.2021 16:51 Ответить
Гебешно-хуйловсько-кацапсяча методика, лаптями аж пре😏
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15.07.2021 18:18 Ответить
менты не айтишники, думать не хотят и не умеют
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15.07.2021 18:46 Ответить
Скільки секунд може йти перевірка?
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15.07.2021 18:55 Ответить
Удивительно как легко манипулируют европой путинские спецслужбы .
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15.07.2021 19:33 Ответить
 
 