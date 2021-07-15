Оппозиционную белорусскую писательницу Алексиевич не пустили на самолет в Берлине из-за ложного сообщения о бомбе

Нобелевского лауреата, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич не пустили на самолет в Берлине из-за сообщения о бомбе в её вещах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Алексиевич вечером 14 июля должна была вылететь из Берлина во Вроцлав на встречу с лауреатом Нобелевской премии Ольгой Токарчук. "Светлана Алексиевич должна была приехать во Вроцлав до полуночи. Поздно вечером мы узнали, что её задержали в аэропорту Берлина, потому что в её вещах якобы была бомба", - сообщили в фонде Токарчук.

Вещи Алексиевич досмотрели и не нашли ничего опасного. Однако на самолет писательница опоздала. Во Вроцлав она добиралась на машине.

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Алексиевич - первый белорусский лауреат Нобелевской премии. Нобелевская премия по литературе 2015 года была присуждена писательнице "за полифоническое творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Среди ее произведений - книги "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).