"Слуга народа" Корниенко о возможности отставки Разумкова: Кадровых изменений в Раде не планируют
Дмитрия Разумкова называют эффективным спикером Верховной Рады Украины. У него есть четкая позиция, поэтому ходят слухи о его отдельном политическом проекте. Однако, кадровых изменений в ВРУ пока не планируют.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Дмитрий Александрович имеет свою политическую позицию. По некоторым вопросам он занимает свою отдельную позицию, как народный депутат", - подчеркнул парламентарий.
По его словам, Разумков, как и другие коллеги из команды, имеет генезис политтехнолога.
Корниенко назвал спикера Рады первым эффективным главой правительства за последние несколько созывов. Он жестко работает в рамках регламента, не разрешает нарушений, как его предшественники. В зале ВРУ не переголосуют законы и не рассматривают вопрос по второму разу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В зеленом стаде все поголовно работают на того или иного олигарха...и рыбий глаз со своей чОткой позицией не исключение..
15.07.2021
К. Тимошенко о Разумкове " ... а этот .... в засаде, да он нас первым сдаст, сколько его держать будете ?"
Второй день в ОПУ бушует скандал. К. Тимошенко открытым текстом обвиняет Ермака в "...полном п...це с Америкой" и его же и Вениславского в "...полном п...це в суде". Совершенно непечатно об увольнении Авакова. Зеленский пока молчит.
Убирая руководителя аппарата ОПУ Днепрова Зеленский думал, что его обязательная работа с документами изменится. И не ошибся. Теперь документы ему не носят вообще.
Ни в планах перспективного планирования Государственного департамента США, ни в сводке плановых мероприятий администрации президента США на июль 2021 г. не было и не появилось никаких мероприятий связанных с визитом Зеленского в США.
Европейская комиссия по межведомственным отношениям и прогнозированию исключила из перспективного плана комиссии на III кв. 2021 года вопрос о предоставлении Украине второго транша в размере 600 млн. евро.
Верховная Рада Украины освободила от занимаемой должности министра внутренних дел Авакова по его заявлению.
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ.
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.