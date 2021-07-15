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"Слуга народа" Корниенко о возможности отставки Разумкова: Кадровых изменений в Раде не планируют

Дмитрия Разумкова называют эффективным спикером Верховной Рады Украины. У него есть четкая позиция, поэтому ходят слухи о его отдельном политическом проекте. Однако, кадровых изменений в ВРУ пока не планируют.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Дмитрий Александрович имеет свою политическую позицию. По некоторым вопросам он занимает свою отдельную позицию, как народный депутат", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, Разумков, как и другие коллеги из команды, имеет генезис политтехнолога.

Корниенко назвал спикера Рады первым эффективным главой правительства за последние несколько созывов. Он жестко работает в рамках регламента, не разрешает нарушений, как его предшественники. В зале ВРУ не переголосуют законы и не рассматривают вопрос по второму разу.

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Автор: 

ВР (29272) отставка (3160) Разумков Дмитрий (1522) Корниенко Александр (658)


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От разумкова зависит какой рейтинг ослу и его зеленому стаду нарисовать...поэтому оно пока не прикасаемо...
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15.07.2021 16:29 Ответить
Корнієнко -це пузатий соснолюбітєль? Та вони ж з арахамкою відомі роздуватєлі інфопробнічков ... Роздувають- заперчують- аправєргають - й давай по-новій у попа була собака...
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15.07.2021 17:15 Ответить
Рыбоглаз совершенно четко дал понять, что собирается собираться. То ли линять, то ли еще куда. Его заявления по поводу канабиса и снбо - это по сути объявление клоуну, что тот есть дурак. И ведь все как совпало с уходом Авакова Все это не совпадения, конечно, а часть одного целого.
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15.07.2021 16:31 Ответить
У него есть четкая позиция/ И, главное, честная. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков.
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15.07.2021 16:31 Ответить
Что бы в зеленом стаде не было рыл которые работают на олигархов...это стадо надо полностью уничтожить..
В зеленом стаде все поголовно работают на того или иного олигарха...и рыбий глаз со своей чОткой позицией не исключение..
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15.07.2021 16:37 Ответить
Умение врать-профессиональная особенность барыг. Поэтому Разумков так хорошо вписался в воровскую мафию Коломойского./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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15.07.2021 16:53 Ответить
После Дубины из партии зебилов никого исключать не будут, что бы они не вытворяли. А зеледент сам уже так свою же партию опозорил, что зепутаты видят свое спасение от уголовных дел только в Разумкове, более вменяемых чем он в этом сборище клоунов больше нет.
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15.07.2021 16:36 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

‎15.‎07.‎2021

К. Тимошенко о Разумкове " ... а этот .... в засаде, да он нас первым сдаст, сколько его держать будете ?"

Второй день в ОПУ бушует скандал. К. Тимошенко открытым текстом обвиняет Ермака в "...полном п...це с Америкой" и его же и Вениславского в "...полном п...це в суде". Совершенно непечатно об увольнении Авакова. Зеленский пока молчит.

Убирая руководителя аппарата ОПУ Днепрова Зеленский думал, что его обязательная работа с документами изменится. И не ошибся. Теперь документы ему не носят вообще.

Ни в планах перспективного планирования Государственного департамента США, ни в сводке плановых мероприятий администрации президента США на июль 2021 г. не было и не появилось никаких мероприятий связанных с визитом Зеленского в США.

Европейская комиссия по межведомственным отношениям и прогнозированию исключила из перспективного плана комиссии на III кв. 2021 года вопрос о предоставлении Украине второго транша в размере 600 млн. евро.

Верховная Рада Украины освободила от занимаемой должности министра внутренних дел Авакова по его заявлению.


Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ.
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
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15.07.2021 16:44 Ответить
 
 