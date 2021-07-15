"Слуга народа" Корниенко о возможности отставки Разумкова: Кадровых изменений в Раде не планируют

Дмитрия Разумкова называют эффективным спикером Верховной Рады Украины. У него есть четкая позиция, поэтому ходят слухи о его отдельном политическом проекте. Однако, кадровых изменений в ВРУ пока не планируют.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Дмитрий Александрович имеет свою политическую позицию. По некоторым вопросам он занимает свою отдельную позицию, как народный депутат", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, Разумков, как и другие коллеги из команды, имеет генезис политтехнолога.

Корниенко назвал спикера Рады первым эффективным главой правительства за последние несколько созывов. Он жестко работает в рамках регламента, не разрешает нарушений, как его предшественники. В зале ВРУ не переголосуют законы и не рассматривают вопрос по второму разу.

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