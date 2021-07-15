Стрельба на чеченской свадьбе под Одессой: Автомат легальный, стрелявшему Крамаренко грозит до 7 лет

Сегодня Коминтерновский районный суд Одесской области рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Кириллу Крамаренко, который посреди оживленной трассы стрелял в воздух из автомата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, полиция изъяла видео из ресторана, где праздновали свадьбу, гостем на которой был Крамаренко, и по маршрутам передвижения гостей, чтобы проверить были ли другие инциденты с оружием.

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- Автомат легальный, это считается охотничий карабин, зарегистрированный на этого человека в 2019 году, - рассказал источник.

Зачем он его взял на свадьбу, как часто возит с собой и с какими целями, правоохранителям еще предстоит выяснить.

Также установлены личности гостей и по ним миграционной полицией Нацполиции совместно с Государственной таможенной службой проводится проверка. У большинства из них - гражданство Украины. Часть имеет виды на жительство, оформленные после вступления в брак. Сейчас проверяется законность получения таких видов на жительство.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в селе Фонтанка под Одессой мужчина посреди оживленной трассы стрелял в воздух из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

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Таким образом представители чеченской диаспоры отмечали свадьбу. Полиция объявила план "Перехват" и задержала стрелявшего. Дело расследуют по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Наказание по этой статье - от 3 до 7 лет лишения свободы.