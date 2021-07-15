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Стрельба на чеченской свадьбе под Одессой: Автомат легальный, стрелявшему Крамаренко грозит до 7 лет

Стрельба на чеченской свадьбе под Одессой: Автомат легальный, стрелявшему Крамаренко грозит до 7 лет

Сегодня Коминтерновский районный суд Одесской области рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Кириллу Крамаренко, который посреди оживленной трассы стрелял в воздух из автомата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, полиция изъяла видео из ресторана, где праздновали свадьбу, гостем на которой был Крамаренко, и по маршрутам передвижения гостей, чтобы проверить были ли другие инциденты с оружием.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стрельба на свадьбе под Одессой: среди гостей выявили несколько граждан РФ, их ждет депортация. ВИДЕО

- Автомат легальный, это считается охотничий карабин, зарегистрированный на этого человека в 2019 году, - рассказал источник.

Зачем он его взял на свадьбу, как часто возит с собой и с какими целями, правоохранителям еще предстоит выяснить.

Также установлены личности гостей и по ним миграционной полицией Нацполиции совместно с Государственной таможенной службой проводится проверка. У большинства из них - гражданство Украины. Часть имеет виды на жительство, оформленные после вступления в брак. Сейчас проверяется законность получения таких видов на жительство.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в селе Фонтанка под Одессой мужчина посреди оживленной трассы стрелял в воздух из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчина стрелял из автомата в воздух посреди дороги под Одессой (обновлено). ВИДЕО

Таким образом представители чеченской диаспоры отмечали свадьбу. Полиция объявила план "Перехват" и задержала стрелявшего. Дело расследуют по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Наказание по этой статье - от 3 до 7 лет лишения свободы.

Автор: 

Одесса (7917) свадьба (154) стрельба (3266) чеченцы (212)


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Топ комментарии
+15
Та це "гімно" яке "мисливським карабіном" і назвать гидко! Після розвалу Союзу не було куди "впарювать" АК в різних модифікаціях Почали придумувать "Сайги" різні і іншу "хрєнь" Ця "хрєнь" має прицільну дальність 150 м Далі летить - "куди попало"! А куля з неї "убойну" силу має - більше кілометра! Пробиває звіра він доходить до тебе бере тебе на ікла шматує і потім здихає Були випадки коли мисливець вмирав раніше ніж "розстріляний" ним звір!
Росії треба було зберегти заводи з випуску зброї - от вона і "впарювала всяку "хрєнь" під виглядом "мисливської"
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15.07.2021 17:08
+11
Это охотничий карабин. Легален. Копия АК. Стреляет одиночными, т.к. стрельба очередями (автомат) запрещен в Украине (по-моему и в США тоже).
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15.07.2021 16:47
+10
автомат легальный и является охотничьим карабином?
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15.07.2021 16:37
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Правила форума Совет форумчан
Охотничий карабин есть такой ,только он стреляет одиночными.
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15.07.2021 17:36 Ответить
Так він і стріллв одиночними...
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15.07.2021 18:13 Ответить
тесли карабин, то при чем тут автомат?
а если автомат, то как он вообще может быть легальным?
пишут сами не зная о чем.
лишь бы нервы читателям попортить.
уж если легальный, так пишите, что карабин и заголовок исправьте.
а уж если автомат, так пишите, посадили чеченца? и если нет, то почему и какая награда за его поимку установлена?
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15.07.2021 18:41 Ответить
карабін Сайга 7.62 кулібини переробляють і він стріляє чергами (правий сектор в 14 з такими воювали)
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15.07.2021 19:43 Ответить
автомат легальный и является охотничьим карабином?
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15.07.2021 16:37 Ответить
обычный калаш с отключенными очередями, по моему сайга.
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15.07.2021 16:58 Ответить
Та це "гімно" яке "мисливським карабіном" і назвать гидко! Після розвалу Союзу не було куди "впарювать" АК в різних модифікаціях Почали придумувать "Сайги" різні і іншу "хрєнь" Ця "хрєнь" має прицільну дальність 150 м Далі летить - "куди попало"! А куля з неї "убойну" силу має - більше кілометра! Пробиває звіра він доходить до тебе бере тебе на ікла шматує і потім здихає Були випадки коли мисливець вмирав раніше ніж "розстріляний" ним звір!
Росії треба було зберегти заводи з випуску зброї - от вона і "впарювала всяку "хрєнь" під виглядом "мисливської"
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15.07.2021 17:08 Ответить
Яр Холодний.
Там не много оружейных заводов было.
Весь вопрос в УЖЕ ПРОИЗВЕДЁННОМ и НЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СКЛАДИРОВАНИЯ для нужд армии и МВД.
Вот, поэтому и начали придумывать всякий "охотничий" эрзац.
Патронное производство, тоже начали под определённый профиль настраивать (нас, это тоже не минуло. Луганский патронный, гнал серии, 7,62х39 именно охотничий).
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15.07.2021 22:10 Ответить
Я щось "не те" сказав?
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16.07.2021 03:19 Ответить
Всё так. Я дополнил.
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16.07.2021 10:19 Ответить
Капец.
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15.07.2021 16:37 Ответить
Автомат легальный? Не знал что так можно...
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15.07.2021 16:37 Ответить
Это охотничий карабин. Легален. Копия АК. Стреляет одиночными, т.к. стрельба очередями (автомат) запрещен в Украине (по-моему и в США тоже).
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15.07.2021 16:47 Ответить
Лицензию на автомат получить можно, но тогда ты отказываешься от кое-каких Конституционных прав - в любой момент к тебе могут прийти и проверить твой арсенал. А АКСУ тут идет как пистолет, без приклада,из-за слишком короткого ствола.
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15.07.2021 16:54 Ответить
У нас как карабин. Нет возможности стрельбы автоматическим огнем, нет возможности стрельбы со сложенным прикладом.
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15.07.2021 16:58 Ответить
Без разложенного приклада, он не стреляет.
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15.07.2021 16:59 Ответить
Значит, модификации. Но по закону с такой длиной ствола приклад нельзя.

https://atlanticfirearms.com/kr9-pistol-kalashnikov-usa KP-9 PISTOL- KALASHNIKOV USA
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15.07.2021 17:18 Ответить
все заперто, но на расстоянии вытянутой руки.
а то о чем мамка не знает - легко и быстро - от такой я милитарист.
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15.07.2021 17:04 Ответить
У нас теперь постоянно деток полный дом, то у меня все (кроме тех пистолей, которые мы носим) все вообще в разобранном виде хранится, под замками. Боеприпасы отдельно, и на каждом патронном ящике свой замок. Так шо мой милитаризм теперь усмирен, укрощен и заперт в клетку
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15.07.2021 17:27 Ответить
"кроме тех пистолей, которые мы носим"

А есть необходимость? Вам постонно грозит опасность?
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15.07.2021 18:09 Ответить
Когда оно есть, но нет в нем необходимости - то такое...А вот когда оно таки необходимо, но его нет - вот тогда совсем другая песня.
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15.07.2021 18:12 Ответить
"А вот когда оно таки необходимо"

Так оно необходимо? Вам угрожает там опасность? Были случаи, когда нужно было оружие?
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15.07.2021 18:16 Ответить
Я не понимаю смысла вопросов. А зачем Вам в машине запаска? Она вам таки всегда необходима? Вы прокалываете колеса постоянно?
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15.07.2021 18:21 Ответить
"Вы прокалываете колеса постоянно?"

Было дело, пригодилась. А вам постоянное ношение оружия - пригодилось? Вам там что-то таки угрожает, что есть необходимость в постоянном ношении оружия с собой?
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15.07.2021 18:28 Ответить
До 2014 в Украине не было необходимости в Армии, опасность вам не грозила. Вот и Армии у вас не было. А когда Армия "вдрух" стала необходима, выяснилось, шо вас уже ограбили, покалечили и чуть не убили. Причем в 2019 снова оказалось, шо Украине Армия не нужна, бо "стрелять - нехорошо".
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15.07.2021 18:34 Ответить
Таки да. А теперь ********** еще и в глаза смотрит. Что-то мне напоминает сцену из порнофильма. 2 карлика, один на коленях. ФУ!!!
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15.07.2021 18:43 Ответить
"А тепер - каже їм - хто має калитку, нехай ві́зьме, теж і торбу; хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча."

Евангелие от Луки 22:36
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15.07.2021 18:46 Ответить
Истину глаголишь, брате!
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15.07.2021 18:48 Ответить
А мне кто то из пятидесятников говорил что вам верующим нельзя брать в руки оружие.
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16.07.2021 00:00 Ответить
а аптечка вам навіщо в машині? ви що, постійно в дтп потрапляте із жертвами? розкрию вам таємницю: ви справді завжди в потенційній небезпеці. такий реальний світ. просто якщо з вами ще жодного разу нічого не траплялося такого, то це не означає, що 1. ніколи не трапиться 2. з іншими не траплялося і не трапиться. якщо ви вибираєте бути беззахисною вівцею - ваше право, але не треба намагатися це пояснити якоюсь логікою. її тут немає у вас
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16.07.2021 00:27 Ответить
Та ні - то не я вибираю бути беззахисною вівцею - то ви обираєте бути небеспечним для суспільства.
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16.07.2021 02:31 Ответить
обирають бути небезпечними для суспільства люди, які пов'язані з криміналом. законослухняна адекватна людина зі зброєю - це захист суспільства та себе/своєї сім'ї, а не небезпека. ви якось дивно підміняєте поняття, базуючи це просто на патологічному страху.
криміналу плювати на будь-які закони пов'язані зі зброєю. якщо їм треба - вони знайдуть інструменти. для того, щоб бути ефективно захищеним, адекватно оцінюючи виклики 21 століття, вогнепальна зброя - найефективніший інструмент для захисту.
також хочу у вас запитати: ви довіряєте урядові? питання риторичне, я думаю, що не довіряєте. то ви вважаєте, що уряд повинен акумулювати усю зброю яка в країні є?
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16.07.2021 12:43 Ответить
" це захист суспільства та себе/своєї сім'ї, а не небезпека"

Та ні, боже упаси такого "захисту", коли людина, що мнить себе адекватною, буде палити зі зброї на вулиці.

"для того, щоб бути ефективно захищеним, адекватно оцінюючи виклики 21 століття, вогнепальна зброя - найефективніший інструмент для захисту."
Вогнепальна зброя може тільки вбивати, або ранити - захищати від пострілів з іншої зброї вона аж ніяк не здатна.

"ви довіряєте урядові? питання риторичне, я думаю, що не довіряєте. то ви вважаєте, що уряд повинен акумулювати усю зброю яка в країні є?"
Я не довіряю незнайомим людям зі зброєю, бо занадто багато неадекватів, яким може зірвати дах у будь-який момент. І дуже бажано, щоб у цей момент у них не було б зброї у руках.
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16.07.2021 13:58 Ответить
ви багато бачили прикладів за останні 30 років, щоб законослухняний громадянин із легальною зброєю почав стріляти посеред вулиці в Україні?
а скільки випадків пограбування на вулиці, побиття, гвалтування, ви знаєте? порівняйте ці дві величини
я кажу не про людину, яка мнить себе адекватною. я кажу про людину, яка пройшла процедуру перевірки перед тим, як придбати зброю. тобто вона є психічно здорова, не наркоман, не судима. не існує такої легалізації зброї, де хто завгодно купує що завгодно і ніхто за цим не слідкує, навіть в сша

вогнепальна зброя не може вбивати - ще один секрет. вбивати може виключно людина. якщо людина хоче вбити - вона використає будь-який інструмент, який їй захочеться, коли їй захочеться. це може бути ніж, сокира, вогнепальна зброя
за вашою ж логікою машина теж вбиває. але машина - це занадто зручно і звично, щоб від неї відмовлятися, правда? зі зброєю також можна займатися спортом, там нікого вбивати не треба.

я не казав, що вогнепал захищає від кулі, яка вилітає з іншого вогнепалу. я взагалі не казав саме про захист від вогнепалу. я казав про захист в цілому.

ви не відповіли на питання щодо уряду.

і знову ж таки: неадекватна людина, яка хоче нашкодити іншим людям, знайде все, що їй потрібно, щоб це втілити у життя, ваші заборони не допоможуть. в американських штатах, де заборонено все по максимуму для законослухняних громадян, найбільша кількість випадків застосування зброї з поганими намірами

ви настільки боїтеся гіпотетичної ситуації, яка має надзвичайно малий шанс, якщо порівнювати із ситуаціями, де може знадобитися зброя для самозахисту, що хочете усіх інших людей позбавити права захищатися як індивідуально, так і від уряду. просто щоб "почуватися" у безпеці. насправді це почуття нічого спільного з реальністю не має.
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16.07.2021 14:59 Ответить
"ви багато бачили прикладів за останні 30 років, щоб законослухняний громадянин із легальною зброєю почав стріляти посеред вулиці в Україні?"

Виходячи з того, що в Україні законослухняні громадяни не маєть володіти зброєю, окрім мисливської і нагородної (про нагородцу - це треш якийсь, бо це є обхід закону), Україна - поганий приклад. А от США, де вільний продаж зброї населенню - приклад хороший - там дуже багато випадків кожного року, коли громадянин, що був до того законослухняним, починає стріляти серед вулиці чи у суспільному приміщенні і когось вбиває при цьому.
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16.07.2021 18:34 Ответить
мисливською вона називається просто тому що вона так називається. за цим не стоїть більше нічого крім слова. ви можете робити все окрім мисливства і вона все одно лишиться мисливською. вам не треба бути мисливцем, щоб її купити. вам не треба полювати, щоб її у вас не відібрали.
в США не існує вільного продажу зброї, це міф, яким уряд/змі залякує людей, щоб вони не озброїлися. вам треба пройти там майже всі ті самі перевірки, як і у нас. при чому ваші документи буде перевіряти ФБР.
я вам більше скажу, у нас більш вільний продаж зброї, ніж у США. чому? тому що у нас тупо можно піти за 200 баксів купити дозвіл на зброю майже без ризиків. в США це неможливо, тільки купляти нелегальний ствол та ризикувати нарватися на полісменів
попри те, що в нас більш вільний продаж зброї, у нас немає проблем зі зброєю. чому? тому що зброя не стріляє, стріляють люди. в США багато проблем із бандами та наркотиками. банди вирішують питання виключно із застосуванням зброї. у нас є такі проблеми? немає

я з вами згоден, що США - хороший приклад. але "дуже багато випадків" - це просто відкрита брехня. я не знаю, хто вас змусив у це повірити, але мені шкода, що так сталось. насправді вірогідність загинути або навіть бути пораненим у мас шутінгу - 0.04 на 100,000 людей. майже настільки вірогідно як бути ураженим блискавкою. навмисне вбивство - це лише 0.1% від усіх правопорушень в США. і це враховуючи УСІ вбивства, не тільки зі зброєю. а вбивств кулаками/ногами/ножами більше, ніж вбивств з застосуванням зброї. і мас шутінги - це лише невелика частина цих 0.1%
вам просто дуже нахабно збрехали, щоб ви і далі боялися зброї.
пруф стаття - https://theconversation.com/have-we-become-too-paranoid-about-mass-shootings-125364. всередині є також посилання на офіційні та приватні дослідження.

також більша частина (десь у три рази більше, ніж у інших штатах) мас шутінгів, трапилася у каліфорнії, де надзвичайно злі закони щодо зброї. носити пістолет не можна, мати магазини більше за 10 набоїв не можна, купити все дуже складно. також у штаті нью-йорк, де закони ще більш злі і ви взагалі не маєте права володіти нарізним напівавтоматичним карабіном (що є найбільш популярною зброєю в США після пістолету), а також не можете носити пістолет, не так давно було аж 10 стрілянин за добу. тому як бачите, криміналу такі закони тільки допомагають.

зрозумійте, я не намагаюсь змінити вашу позицію на 180 градусів. я просто хочу, щоб ви були більше освідчені у цій темі та не велися на відверту брехню та маніпуляцію з боку змі. якщо вам не подобається зброя, не володійте нею, але не змушуйте усіх інших відмовитись від захисту себе та своєї сім'ї.
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16.07.2021 19:50 Ответить
Соня проверит!
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15.07.2021 18:47 Ответить
У Софийки свой сейф, в нем ее персональная мелкашка. Но вот ключи она получит в 18 лет
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15.07.2021 18:51 Ответить
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15.07.2021 18:52 Ответить
это охотничий карабин, на базе автомата, вполне легальный как любой другой охотничий карабин
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15.07.2021 16:47 Ответить
https://ibis.net.ua/ua/products/details/karabin-mcmillan-tac-50-a1-50-bmg-chernyy/ Даже так можно!
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15.07.2021 17:05 Ответить
- Автомат легальный, это считается охотничий карабин, зарегистрированный на этого человека в 2019 году, - рассказал источник.
Шта?
настало время о....ных историй
Источник: https://censor.net/ru/n3277342
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15.07.2021 16:37 Ответить
https://safari-ukraina.com/karabin-vulkan-tk/p181151/
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15.07.2021 16:45 Ответить
Нарезной карабин Вулкан-ТК является гражданским вариантом АКС-74У, переделанным с взятого с консервации. Эта модель представляет собой большую редкость на территории Украины, поскольку в свободном обороте их было мало в связи с законодательными ограничениями на длину ствола. То есть, после внесения законодательных изменений переделка АКС-74У для продажи гражданским была фактически запрещена, потому на рынке продаются исключительно те единичные карабины, которые были произведены до вступления в силу закона.
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15.07.2021 17:11 Ответить
Для продажи гражданским лицам в соответствии с законодательством Украины внесены следующие изменения:установленный предохранитель исключающий возможность стрельбы со сложенным прикладомотсутствие возможности вести автоматический огонь.
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15.07.2021 17:12 Ответить
Ну да, легальный, у меня точно такой есть, правда я на свадьбах с него не стреляю)
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15.07.2021 17:00 Ответить
Ну да, только на проспекте Гагарина...
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15.07.2021 17:04 Ответить
Так тож по делу.
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15.07.2021 17:16 Ответить
Причём в моей стрельбе прокуратура и полиция не нашли признаков криминального правопорушеня.
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15.07.2021 17:17 Ответить
отмажут, это не бельгия
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15.07.2021 16:37 Ответить
Конечно отмажут...депутата наркошу отмазали же...даже двух депутатов наркош..
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15.07.2021 16:44 Ответить
Сейчас проверяется законность получения таких видов на жительство. А что там проверять. Весь интернет пестрит обявлениями из Одессы и Харькова о продаже документов, виде на жительство, предоставления украинского гражданства, узаканивание документов жителей крыма и ОРДЛО выданых на окупированных территориях и тд.
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15.07.2021 16:43 Ответить
Конечно легальный, конечно это обычная берданка в наследство от прадедушки-сторожа, конечно зеледент еще раз перед кадыркой извинятся не хочет. Пусть делают что хотят в Украине. Всегда же есть возможность отыграться на ненавистных власти патриотах. Зелевыборцям только это в кайф, ничего больше не замечают.
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15.07.2021 16:46 Ответить
Ну да, легальный, у меня точно такой есть, правда я на свадьбах с него не стреляю)
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15.07.2021 17:01 Ответить
Вот про то и разговор. Легальный у граждан Чечни в Украине. Ничего страшного, пусть и дальше посреди дороги стрельбу устраивают. А то кадырка зеледента опять извинятся заставит.
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15.07.2021 17:23 Ответить
Стрелял не гражданин Чечни, а гражданин Украины, Кирилл Крамаренко.
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15.07.2021 17:26 Ответить
ок
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15.07.2021 17:30 Ответить
думаю порешали чтобы чичи-гости из России не получили проблемы и сказали чудаку хохлу (принявшему ислам) что нужно взять на себя стрельбу. А то с перепугу что вождь МВД поменялся полиция еще б нашла настоящего стрелка.
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16.07.2021 16:43 Ответить
Возможно.
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17.07.2021 07:58 Ответить
В нервном бою с чеченской диаспорой победу одержала алчность полиции....
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15.07.2021 16:46 Ответить
Границы Украины на замке ! Хозяин замка чувствует себя очень хорошо ...
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15.07.2021 16:52 Ответить
нормально погулял, ещё бы у того дрифтера тачку с правами конфисковали
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15.07.2021 16:53 Ответить
в Германии на такой чеченской свадьбе 7 машин\ порши . бентли и тд.\ конфисковали за гонки на трассе и ещё думают не маловато ли будет этого. может по 2 года каждому добавить
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15.07.2021 17:03 Ответить
А тим хто на кордовців кидався на весіллі що?
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15.07.2021 16:55 Ответить
там же свадьба была чечена - чемпиона Украины по борьбе. Друзья жениха тоже наверно с проблемами в бошках кого б поломать. Никогда не понимал чего мужики ползают на ковре зажимаются. У хачиков всяких борьба очень популярный вид спорта почему-то.
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16.07.2021 16:37 Ответить
кадыровцы легализуются по-полной..
скоро, при такой императрице Зеле, умеющей стоять на коленях, перед кем надо, все засланцы хйла будут быковать в Раде
наголосувалы, одноклеточные..
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15.07.2021 17:00 Ответить
А на відео видно стрільбу чергами.
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15.07.2021 17:07 Ответить
Неправда, на видео стреляют одиночными, просто быстро, выстрел за выстрелом.
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15.07.2021 17:30 Ответить
Ви, мабуть, ніколи не бачили, як калаш стріляє чергою...
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15.07.2021 18:11 Ответить
Витрясуть з них прокурорськи та судді багато грошей але навряд чи хтось сяде...
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15.07.2021 17:14 Ответить
А почему на этой гейсвадьбе извинялась невеста, а стрелял жених?
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15.07.2021 17:25 Ответить
Вообще интересная вещь с этими курортными сёлами - Крыжановка Лиски Фонтанка
По сути они находятся в черте города Одессы , но местным князькам отдавать приморские территории на баланс Одессы не хочется . Типа - пусть Одесса строится в степи , а князьки будут бабло поднимать за коммунальную землю у моря якобы в коминтерновском районе , а по сути в 20 минутах от центра города и порта и с отличными одесскими шоссе
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15.07.2021 17:30 Ответить
Легальный или нелегальный, ствол короткий или длинный-вопросы для обсуждения первостепенной важности. А то, что из-за нашествия зверьков украинцу на своей земле скоро места не будет- то ерунда, ведь есть еще Канада или Австралия, найдем куда переселиться, освободим место. Кавказ плодится неплохо, им у себя тесно.
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15.07.2021 17:33 Ответить
шо значит актомат или карабин или стартовый
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15.07.2021 17:35 Ответить
этому дятелу оружие доверять нельзя
оно сначала передернуло затвор стволом вниз, а потом начало ствол задирать, направляя его не пойми куда
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15.07.2021 18:40 Ответить
они понимают только Силу, причем такую, что бы Прозрели.
Потом 10000 раз подумают перед тем что дурью маяться.
пс. это поступки от безнаказанности.
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15.07.2021 18:49 Ответить
"При передвижении на всех видах транспорта охотничье оружие должно быть разряженным и находиться в чехле (за исключением переезда из одного оклада на другой, когда оружие должно быть только разряженным)".
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15.07.2021 21:19 Ответить
Кирилл Крамаренко? Из легального карабина? А говорили чеченцы. Не, это не интересно. Я так не играю...
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15.07.2021 21:25 Ответить
если "автомат" легальный, то почему грозит 7 лет, и можно ли где-нибудь приобрести легальный "узи" ?
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15.07.2021 23:07 Ответить
Порушення правил зберігання, застосування в населеному пункті, загроза життю, там багато чого можна
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17.07.2021 12:54 Ответить
автомат не може бути легальним. Тільки карабін.
А застосування - 100% нелегальне
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18.07.2021 11:42 Ответить
Нельзя этим горцам спускать такое с рук. Иначе они оборзеют и будут как в рассее себя вести, лзгинки танцевать итп
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16.07.2021 02:23 Ответить
Хорошо же. Ребята ездят с карабином на свадьбу,ну а чего тут вопросы задавать? @обнутая страна Украина всем,кроме украинцев можно иметь стволы( мразь,типа Герана или Рюкзака утверждают что низзя в Украине населению легальные стволы,а вот чеченам можно,армянам можно,чинушам можно и это никак не влияет на безопасность,оказывается). По чеченским законам это правильно,может давайте жить по чеченским законам,что бы У ВСЕХ было чем по стрелять? Тем более что оружие в стране как у дурака махорки и только лицимерные ***** типа наших чинуш говорят что легализация ухудшит ситуацию. У ЛУЧШИТ. Все будут вежливые до поноса ибо мистер кольт не знает должностей и уравнивает социальные отличия. Ну и понижает градус хамства,мало ли что! А то у нас Венгрия на западе,Болгария и Румыния на юге,КАВКАЗ ВЕЗДЕ Украина ГДЕ?????
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16.07.2021 16:28 Ответить
Всех с такой свадьбы - в самолёт, и на рейс Одесса - Стамбул - родной аул в РФ. Там пусть с пользой хоть постреляют и повзрывают
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16.07.2021 19:05 Ответить
чєчєнєц Крамаренко ))))
це все, що треба знати про поліцію Одеської області та їхній паспортний стіл
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18.07.2021 11:40 Ответить
 
 