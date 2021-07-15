17 человек находятся в оккупированном Крыму под стражей по обвинению в шпионаже, - правозащитники

В оккупированном Крыму по обвинению в "подготовке к диверсиям и шпионаже" под стражей находится 17 человек.

Об этом сообщается в отчете Крымской правозащитной группы, информирует Цензор.НЕТ.

"На конец июня в заключении находятся 17 человек, которых ФСБ РФ при задержании обвинила "в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже". В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения следствия и применение пыток для получения показаний признания, нарушение презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ постановочных видео "признаний", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, 3 июня 2021 года жительница Феодосии Татьяна Кузьменко была приговорена к 8 годам лишения свободы по ст. 275 (Государственная измена) с отсрочкой приговора на 2 года до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Кузьменко - жена гражданина Украины Константина Ширинги, которого российские власти задержали в апреле 2020 года по обвинению в шпионаже. Сама Кузьменко с апреля 2020 года находилась под домашним арестом.

Кроме того, 22 июня ФСБ РФ после обыска задержала жителя Симферополя, которого обвинили в государственной измене. По версии ФСБ, он наблюдал за военными самолетами. Задержанный - 33-летний гражданин Украины Станислав Худолей (Стеценко). Киевский районный "суд" Симферополя избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 августа 2021 года, однако после задержания его вывезли на территорию РФ - в Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя за "сбор для спецслужб Украины данных о полетах военной авиации"

По информации КПГ, на апрель 2021 года ФСБ РФ обвинила "в подготовке диверсий и шпионаже" 13 человек, в числе которых Евгений Панов, Андрей Захтей, Владимир Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Геннадий Лимешко, Анна Сухоносова, Дмитрий Долгополов, Константин Давыденко и Юнус Машарипов.