В Одессе 17 молодых парней с оружием ворвались на земельный аукцион, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Одессе группа молодых людей с газовыми баллончиками и ножом ворвалась на земельный аукцион. На данный момент все они доставлены в полицию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области.
Сообщается, что инцидент произошел в бизнес-центре на улице Черноморского казачества. В полицию поступило сообщение о том, что группа молодых людей заблокировала конференц-зал, где должен был проводиться аукцион по продаже участка в Белгород-Днестровском районе.
"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас все участники инцидента дают объяснения по этому поводу в территориальном отделении полиции", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Личности всех семнадцати участников происшествия установлены, у трех из них изъяли баллончики с веществом слезоточивого действия и нож.
Также устанавливается личность человека, который во время конфликтной ситуации сообщил о заминировании бизнес-центра.
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"Нема в світі такого злочину , на який не піде буржуа заради 300% прибутку" - це буквальна цитата .
Ось й рахуємо хлоп"ятки . Зараз ціна на землю максимум 2 тисячі баксоїдів за гектар , а оціночна ціна в ближньому майбутньому такої землі такої якості як мінімум 50 тисяч баксоїдів , а можливо й усі 80 , 100 тисяч . Вкільки тут відсотків прибутку вийде ? Як мінімум 2500% прибутку ...
Так що це лише початок , так би мовити "проба пера" . Наступні банди будуть вживати як 90х паяльники на пузо володаря пая , або інши спроби переконання ...
Чекаймо повернення в лихі 90 .
встали на "путь преступлений", ухаха.
покажите того дебила, который нож с собой взял.
Или ты забыл в какой стране живёшь?
через пару лет двушечку за хулиганство
потом алкоголизм и работа в такси, в 50 в гроб,все
бывают, конечно, исключения
В ОПЗЖ - у большинства похожая карьера.
Власне чому ні? Якщо всі мусора - під%ри
Для объективности журналистам следовало спросить обе стороны конфликта и поинформировать читателей. А пока от нас подло скрывают правду во всем.
ножы финки пистолеты выбрасываем перед собой