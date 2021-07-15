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Укрзализныця на грани катастрофы, в этом виноваты коррупция и деструктивное управление, - Гришина

Укрзализныця на грани катастрофы, в этом виноваты коррупция и деструктивное управление, - Гришина

Укрзализныця находится в катастрофическом состоянии, и на это есть две причины - неэффективное управление и повальная коррупция.

Об этом заявила народный депутат, глава Временной следственной комиссии по УЗ Юлия Гришина.

"Укрзализныця, государственное стратегическое предприятие, которое всегда, всю историю Украины было одним из основных наполнителей государственного бюджета, за четыре последних года стало убыточным, а в 2020 году ситуация стала совершенно критической. Именно поэтому была создана ВСК - чтобы разобраться, почему предприятие убыточное, люди уволены, а зарплат нет ", - пояснила она в эфире телеканала" Украина 24 ".

Она также заявила, что есть две основные причины, по которым состояние УЗ оценивается как критическое.

"Есть две основные причины. Первая - это управление, которое является неэффективным, несистемным и, можно сказать, деструктивным. А вторая - это коррупция. Коррупция в УЗ достигает огромных масштабов. И, к сожалению, пока эти две прчины вместе будут существовать, мы не увидим никаких улучшений в сфере существования УЗ ", - убеждена Гришина.

По ее словам, инфраструктура УЗ сейчас находится в критическом состоянии, и причиной является системная деструктивная работа руководства УЗ, и она усилилась, когда в компании появился Наблюдательный совет. Именно поэтому сейчас разрабатывается законопроект, который будет менять принципы работы Наблюдательных советов.

"Основная идея - не может быть такая ситуация, когда руководство предприятия получает сотни тысяч гривен, а обычные работники, на плечах которых держится предприятие, получают 5-7 тысяч. А второе - обязательно должна быть связь между уровнем заработной платы руководителей и результатам их работы. Не может быть, что предприятие работает в минус 12 млрд, а руководство получает сотни тысяч гривен "- резюмировала Гришина.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя инициативу Мининфраструктуры повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, заявил, что сначала необходимо провести давно назревшую реформу "Укрзализныци", а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.
В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, эксплуатация отдельных участков уже опасна, и без реформирования УЗ количество аварий на железной дороге будет расти.

Автор: 

Укрзализныця (2759) Гришина Юлия (34)


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Топ комментарии
+33
серОжа лещенко ни какой катастрофы не видит...пол миллиона гривен исправно капают на его зарплатную карточку...каждый месяц..
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15.07.2021 17:04
+17
Там же ещё один Зелёный спецЫалист Сирожа Лещ руководит,не может того быть.Это-проделки Порошенко.
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15.07.2021 17:05
+14
вы только вдумайтесь ТРИ года самых честных в мире зе-парней, и все пришло в негодность, тотальная коррупция, и серлещи на прикорме... вот вам и барыги
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15.07.2021 17:07
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серОжа лещенко ни какой катастрофы не видит...пол миллиона гривен исправно капают на его зарплатную карточку...каждый месяц..
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15.07.2021 17:04 Ответить
Так это на кофе.
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15.07.2021 17:20 Ответить
Укрзализныця на грани катастрофы, в этом виноваты коррупция и деструктивное управление, - Гришина - Цензор.НЕТ 5469
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15.07.2021 17:20 Ответить
Не это Порошенко ,ночами, уголь с вагонов воровал
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15.07.2021 17:29 Ответить
И вагоны варовал,зелебобы херню гнать не будут.
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15.07.2021 18:41 Ответить
Там же ещё один Зелёный спецЫалист Сирожа Лещ руководит,не может того быть.Это-проделки Порошенко.
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15.07.2021 17:05 Ответить
Новый дипломат компромата собирает....
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15.07.2021 17:12 Ответить
Не может такого быть, там же набсовет с Сырожой Лещенко и зарплатами по 0,5 ляма.
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15.07.2021 17:06 Ответить
Тяжкое наследие режима Порошенко А, и эта, как её, во - зелёная энергетика!
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15.07.2021 17:21 Ответить
Да, во всем виновата зелёная энергетика и лично Порошенко
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15.07.2021 17:23 Ответить
Да!
Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 6015
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15.07.2021 17:29 Ответить

Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 4269
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15.07.2021 17:32 Ответить
Про Мертвое море слышали? Пэдра убил...
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15.07.2021 17:36 Ответить
простаизкупавшесь!..
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15.07.2021 17:43 Ответить
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15.07.2021 17:43 Ответить
Страшный человек, однако
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15.07.2021 17:52 Ответить
Если бы только УЗ. У зеленой пошести кругом полная задница, от энергетики до социалки.

Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 6650
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15.07.2021 17:23 Ответить
пока он шаурму жрет и играет в автоматы, ушлые схемы мутят, пропихивают поправки через что только можно, а зебобики голосуют не читая за бабки в конверте
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15.07.2021 17:27 Ответить
На это и был расчет, клоуна в кресло и руби бабло сколько влезет, но 73 процента подумали иначе ))))))
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15.07.2021 17:42 Ответить
Чем думали? Там нечем, доказано эмпирически.
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15.07.2021 17:49 Ответить
Думается с канабисом все у них получится....рванут со старта уши отлетят.Зеленая и энергетика одновременно.
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15.07.2021 17:29 Ответить
вы только вдумайтесь ТРИ года самых честных в мире зе-парней, и все пришло в негодность, тотальная коррупция, и серлещи на прикорме... вот вам и барыги
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15.07.2021 17:07 Ответить
Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 2166
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15.07.2021 17:25 Ответить
Якби ж він знав наперед,що сипав грошима перед свинями...
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15.07.2021 18:29 Ответить
Навіть синок Яника не зміг вбити, а зелені - РРРАЗ !
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15.07.2021 17:08 Ответить
всё бабло отбирает медведька...как мёд...лещенко это шавка ..там очень много черных кардиналовских они здеся сваи фамилии не высвечюются...
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15.07.2021 17:09 Ответить
Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 7641
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15.07.2021 17:26 Ответить
Молодцы ЗЕкоманда, я в вас верил что вы это сможете
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15.07.2021 17:09 Ответить
Так вот они какие зеленые свинарчуки.... 73% продажных барыг на крови.Вайвайвай(
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15.07.2021 17:09 Ответить
"достойные продолжатели".....
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15.07.2021 17:12 Ответить
Зебилы очень способные ребята.... на свою Ж приключения найти......а главная цель в жизни концерт киркоровых и басты не пропустить...пацаны к успеху идут всегда.
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15.07.2021 17:17 Ответить
Вранье.



Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 2752
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15.07.2021 17:28 Ответить
Апшори, апшори! Ліпєцка хвабріка...
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15.07.2021 23:07 Ответить
Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 4587
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15.07.2021 17:30 Ответить
Не может быть там сырожа Лещенко и куча наблюдательных иностранцев с огромнвми зарплатами!!!
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15.07.2021 17:11 Ответить
ЗЕдебіли ви зробили це разом....
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15.07.2021 17:14 Ответить
а кто то пробовал бороться с этой "коррупцией и деструктивным управлением"?
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15.07.2021 17:15 Ответить
Клятый Порошенко, астанавитесь! 🤭
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15.07.2021 17:15 Ответить
Донаблюдались, на блю датели!
Укрзализныця на грани катастрофы, в этом виноваты коррупция и деструктивное управление, - Гришина - Цензор.НЕТ 4202
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15.07.2021 17:16 Ответить
Вcе, что государственное, на грани катастрофы. Приватизация, сукины дети, только приватизация. Частник моментально вышвирнет всех паразитов, которые харчуються с госпредприятий, на лютый мороз. Еще и заставит вернуть украденое.
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15.07.2021 17:19 Ответить
Та да. Есть у нас частник - Ринат Леонидович. Только и ноет: то расценки УЗ не смейте поднимать, то ренту на добычу руды, то дай ему дотацию на уголь, то введи пошлину на металлолом, то портовый сбор велик. И нет его хотелкам ни конца ни края.
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15.07.2021 18:57 Ответить
Идет системная работа по развалу зекраины...под одобрямс быдла Какая отрасль не в кризисе Через полгода и военных возить будет нечем и не по чему.
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15.07.2021 17:21 Ответить
Все наблюдательные советы - нахлебники, бездельники и коррупционеры.
Сидят на шее, нихрена не делают, закрывают на всё глаза за высокие зря платы.
Гнать всех в шею поганой метлой!
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15.07.2021 17:22 Ответить
Как так? Слуги жеж коррупцию никак разглядеть не могут. Верещучка ж врать не будет...
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15.07.2021 17:38 Ответить
В этом виноват дебильный нарот.
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15.07.2021 17:22 Ответить
А куда смотрит наблюдательный совет с их миллионными зарплатами?
Борцун Лещенко, ау?
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15.07.2021 17:31 Ответить
В Белом доме подтвердили, что ожидаютhttps://nv.ua/opinion/ssha-o-chem-zelenskiy-budet-govorit-s-baydenom-poslednie-novosti-50171214.html визита президента Украины Владимира Зеленского в США этим летом. Однако конкретную дату назвать не смогли.

А вовина нова мендельвоша заявила- Делегация Украины готовится вылететь в США для подготовки его встречи с Байденом
Подготовка к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена сейчас находится в самой активной фазе
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15.07.2021 17:38 Ответить
Байдену приготуватися до візиту: тепер, мабуть, Йеллоустоун почне вивергатися...
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15.07.2021 18:37 Ответить
То все фигня, зато игорный бизнес расцветет пышным цветом...
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15.07.2021 19:19 Ответить
да вся страна уже в Катастрофе последние 2 года.. к конце каденции зеленского будет полная жопа и хаос во всех сверах страны
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15.07.2021 19:23 Ответить
Скажем спасиба одному сывочолому жму-руку-обнимаю, при котором прошла типа реформа корпоративного управления, что Кабмин практически потерял право на управление своей собственностью, зато введены мутные Набсоветы с миллионными зарплатами, которые используют госкомпании как свои частные.
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15.07.2021 22:25 Ответить
Гдє ж ти так долго броділ, соколік!? Тут окромья тєбя нєкому і слово молвіть о хітром і коварном Порошенкє! Апшори, апшори!!!
Ліпєцка хвабріка...)))
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15.07.2021 23:12 Ответить
 
 