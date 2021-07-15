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НАПК подало иск в Шевченковский райсуд о разрыве контракта Витренко с "Нафтогазом"

НАПК подало иск в Шевченковский райсуд о разрыве контракта Витренко с

Сегодня, 15 июля, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обратилось в Шевченковский райсуд Киева с иском о разрыве контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и главой правления Юрием Витренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Подчеркивается, что ранее НАПК выявило, что подписание контракта с Витренко нарушает положения закона о предотвращении коррупции, поскольку тот ранее работал в должности замминистра энергетики и исполнял обязанности главы министерства, при этом воздействуя на "Нафтогаз".

"Ведь ранее председатель правления работал в должности заместителя министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, воздействуя одновременно на НАК "Нафтогаз Украины", - следует из сообщения.

Напоминается также, что НАПК направляло предписания в Кабинет министров и в наблюдательный совет "Нафтогаза" с требованием разорвать контракт, но этого до сих пор не произошло.

"Именно поэтому НАПК обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п.2 ст. 26)", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что представители правительства и сам Витренко подчеркивали необходимость подачи такого иска, хотя устранить нарушение в случае конфликта интересов обязаны и без решения суда.

Кроме этого, главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд направили письмо с разъяснением, как набсовет должен устранить нарушение закона.

Читайте также: НАПК требует от главы набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд расторгнуть контракт с Витренко

Автор: 

Нафтогаз (3114) НАПК (1224) Витренко Юрий (378)


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Это политическое преследование!
НАПК подало иск в Шевченковский райсуд о разрыве контракта Витренко с "Нафтогазом" - Цензор.НЕТ 9149
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15.07.2021 17:28 Ответить
я розумію Юрія Миколайовича, коли вона йому набридла...
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15.07.2021 17:42 Ответить
Бред сумасшедшего?
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15.07.2021 17:36 Ответить
ото буде катавасія, якщо судді в пику Зе-шмизі задовольнять...
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15.07.2021 17:40 Ответить
Это чего, очередной Тупицкий?
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15.07.2021 17:51 Ответить
Да, зеля думал, что может, как его хозяин в рашке, делать что захочет и ему будут аплодировать. но оказалось, что незаконные решения выполнять согласны еще меньше, чем законные
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15.07.2021 18:09 Ответить
Что не законного, что Витренко занимал должность два месяца с испытательным сроком? ....
Это обыкновенная хотелка , причём по чужой подсказке ...
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15.07.2021 18:33 Ответить
Ніяк не заспокояться злодюги!
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15.07.2021 22:14 Ответить
Быстрее, быстрее! А то ещё пару ярдов у ВВП отломает
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16.07.2021 18:57 Ответить
 
 