НАПК подало иск в Шевченковский райсуд о разрыве контракта Витренко с "Нафтогазом"

Сегодня, 15 июля, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обратилось в Шевченковский райсуд Киева с иском о разрыве контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и главой правления Юрием Витренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Подчеркивается, что ранее НАПК выявило, что подписание контракта с Витренко нарушает положения закона о предотвращении коррупции, поскольку тот ранее работал в должности замминистра энергетики и исполнял обязанности главы министерства, при этом воздействуя на "Нафтогаз".

"Ведь ранее председатель правления работал в должности заместителя министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, воздействуя одновременно на НАК "Нафтогаз Украины", - следует из сообщения.

Напоминается также, что НАПК направляло предписания в Кабинет министров и в наблюдательный совет "Нафтогаза" с требованием разорвать контракт, но этого до сих пор не произошло.

"Именно поэтому НАПК обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п.2 ст. 26)", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что представители правительства и сам Витренко подчеркивали необходимость подачи такого иска, хотя устранить нарушение в случае конфликта интересов обязаны и без решения суда.

Кроме этого, главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд направили письмо с разъяснением, как набсовет должен устранить нарушение закона.

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