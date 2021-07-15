Два украинских воина получили ранения в результате обстрела войсками РФ, у еще одного - боевое травмирование, с начала суток три нарушения режима "тишины", - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранены две украинских воина, еще один получил боевое травмирование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы.

В результате обстрелов два воина получили ранения, один - боевое травмирование. Защитники Украины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 102 взрывоопасных предмета.

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