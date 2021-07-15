Два украинских воина получили ранения в результате обстрела войсками РФ, у еще одного - боевое травмирование, с начала суток три нарушения режима "тишины", - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранены две украинских воина, еще один получил боевое травмирование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Возле Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы.
В результате обстрелов два воина получили ранения, один - боевое травмирование. Защитники Украины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 102 взрывоопасных предмета.
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Горіть у пеклі москалі !!!
У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України Олександр Юрков. Трагедія сталася в середу, 14 липня.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Софійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області. Зазначається, що 19-річний хлопець служив навідником взводу танкової роти батальйону військової частини А1302.
Обставини загибелі в повідомленні не уточнюються.
«14 липня 2021 року в районі проведення Операції Об'єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302 солдат Юрков Олександр Олександрович», - йдеться в повідомленні.
Олександр Юрков був 2002 року народження, родом із села Криничувате Софійського району Дніпропетровщини.