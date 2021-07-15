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Новости Агрессия России против Украины
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Два украинских воина получили ранения в результате обстрела войсками РФ, у еще одного - боевое травмирование, с начала суток три нарушения режима "тишины", - штаб ООС

Два украинских воина получили ранения в результате обстрела войсками РФ, у еще одного - боевое травмирование, с начала суток три нарушения режима

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранены две украинских воина, еще один получил боевое травмирование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы.

В результате обстрелов два воина получили ранения, один - боевое травмирование. Защитники Украины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 102 взрывоопасных предмета.

Также читайте: МИД о визите представителей "Единой России" в оккупированный Луганск: "Такой себе шаг политического отчаяния"

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обстрел (27626) ранение (3394) Донбасс (26956) наемники рф (2090) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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15.07.2021 17:45
+11
Два украинских воина получили ранения в результате обстрела войсками РФ, у еще одного - боевое травмирование, с начала суток три нарушения режима "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6384
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15.07.2021 17:58
+7
А у головкокомандующего пианиста - полная тишина, войны нет, войска отвели, каннабис легализовали, налоги для казино снизили, а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!
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15.07.2021 18:06
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Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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15.07.2021 17:45 Ответить
Два украинских воина получили ранения в результате обстрела войсками РФ, у еще одного - боевое травмирование, с начала суток три нарушения режима "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 614
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15.07.2021 17:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 - підтримаю!
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15.07.2021 17:58 Ответить
Два украинских воина получили ранения в результате обстрела войсками РФ, у еще одного - боевое травмирование, с начала суток три нарушения режима "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6384
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15.07.2021 17:58 Ответить
Ага, сЧас. А "велике крадівництво", а держпідприємства збанкрутити і продати, а земля китайцям і т.п.? Це ж скільки ще вкрасти потрібно? Роботи, непочатий край.
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15.07.2021 18:08 Ответить
Дело в том, что это «недоразумение» почувствовало власть и подозреваю, что просто так оно не уйдёт=>уж слишком много косяков/про@бов за два(!!!) года…….
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15.07.2021 18:33 Ответить
А у головкокомандующего пианиста - полная тишина, войны нет, войска отвели, каннабис легализовали, налоги для казино снизили, а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!
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15.07.2021 18:06 Ответить
Одужання Захисникам!
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15.07.2021 18:40 Ответить
Двоє українських воїнів зазнали поранень внаслідок обстрілу військами РФ, у ще одного - бойове травмування, від початку доби три порушення режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 489
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15.07.2021 21:08 Ответить
Двоє українських воїнів зазнали поранень внаслідок обстрілу військами РФ, у ще одного - бойове травмування, від початку доби три порушення режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9790

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України Олександр Юрков. Трагедія сталася в середу, 14 липня.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Софійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області. Зазначається, що 19-річний хлопець служив навідником взводу танкової роти батальйону військової частини А1302.
Обставини загибелі в повідомленні не уточнюються.
«14 липня 2021 року в районі проведення Операції Об'єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302 солдат Юрков Олександр Олександрович», - йдеться в повідомленні.
Олександр Юрков був 2002 року народження, родом із села Криничувате Софійського району Дніпропетровщини.
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15.07.2021 21:44 Ответить
 
 