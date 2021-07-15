"Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие": Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь. ФОТОрепортаж
В Киевский госпиталь с передовой привезли раненых украинских воинов, которые нуждаются в помощи. У многих пулевые и осколочные ранения, а также ампутации.
Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"Снова вой сирен скорых, в Киев бортом доставили раненых воинов. На фронте много раненых и есть погибшие. Восьмой год войны, вереница скорых, выносят на носилках совсем мальчишку, спрашиваю сколько ж ему лет" 2001 года рождения", бледный, глаза едва открыты, тяжелый, сразу в реанимацию. Пулевые, осколочные ранения, ампутация, фактически все не ходячие. Встретили, разместили, доктора оказывают помощь и начинают лечение. По потребностям, ребятам мы покупаем соки, фрукты, овощи, мясное на перекус. Лекарства в госпитале есть", - рассказала волонтер.
По словам Юсуповой очень нужна помощь на фронт.
"Квадрокоптеры ооочень нужны, отправляем лекарство, оптику, все по списку. На днях отправила на фронт квадрокоптер 44 тис, два планшета 7 тыс и 24 тыс, аппарат для дрона 12 тыс, лекарство 10200 тыс , вчера оплатила оптику 8400 грн и лекарство 8100 грн, 8300 грн и сразу отправила на фронт, оплатила лекарство " Весаноид" воину с онко 13700 грн, катеторы колясочнику 4200грн. Завтра нужно выкупить квадрокоптер 28 тыс и на след неделе нужно выкупить аутел квадрокоптер 48 тыс. все отчёты публикую", - добавила она.
Карта для помощи 5375 4115 0267 5353
или
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Что бы немного протрезветь и вернуться к реальности?
Он свои поездки на "передовую" (в кино павильон) воспринимает, как очередной видосик для ущербных лохов!
Не має місця у "головнокомандувача" для поранених, він уже "войну закончіл". Пєрєміріє
А може і прийде в лікарню за дозою ...
поруч...І діти,внуки депутатів,які себе б'ють в груди на телепередачах,що вони-найбільші патріоти України,відпочивають на морях,а діти простих українців захищають їх бізнес та доходи на Сході України!Який цинізм ,а воїнів-дуже шкода!
Спасибо волонтерам !
https://www.youtube.com/watch?v=-iOzHoxsor4&t=27s&ab_channel=Idkclownstuff Найвеличніший лідер **********