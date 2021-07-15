РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9566 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Помощь раненым
6 371 32

"Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие": Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь. ФОТОрепортаж

В Киевский госпиталь с передовой привезли раненых украинских воинов, которые нуждаются в помощи. У многих пулевые и осколочные ранения, а также ампутации.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Снова вой сирен скорых, в Киев бортом доставили раненых воинов. На фронте много раненых и есть погибшие. Восьмой год войны, вереница скорых, выносят на носилках совсем мальчишку, спрашиваю сколько ж ему лет" 2001 года рождения", бледный, глаза едва открыты, тяжелый, сразу в реанимацию. Пулевые, осколочные ранения, ампутация, фактически все не ходячие. Встретили, разместили, доктора оказывают помощь и начинают лечение. По потребностям, ребятам мы покупаем соки, фрукты, овощи, мясное на перекус. Лекарства в госпитале есть", - рассказала волонтер.

По словам Юсуповой очень нужна помощь на фронт.

"Квадрокоптеры ооочень нужны, отправляем лекарство, оптику, все по списку. На днях отправила на фронт квадрокоптер 44 тис, два планшета 7 тыс и 24 тыс, аппарат для дрона 12 тыс, лекарство 10200 тыс , вчера оплатила оптику 8400 грн и лекарство 8100 грн, 8300 грн и сразу отправила на фронт, оплатила лекарство " Весаноид" воину с онко 13700 грн, катеторы колясочнику 4200грн. Завтра нужно выкупить квадрокоптер 28 тыс и на след неделе нужно выкупить аутел квадрокоптер 48 тыс. все отчёты публикую", - добавила она.

Карта для помощи 5375 4115 0267 5353

или

5375 4141 0204 7676 - Монобанк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В киевский госпиталь вновь прибыл борт с ранеными воинами. Без помощи неравнодушных украинцев не справиться, - волонтер Воронкова. ФОТО

Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 01
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 02
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 03
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 04
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 05
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 06
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 07
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 08
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 09
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 10
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 11
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 12
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 13
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 14
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 15
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 16
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 17
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 18
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 19
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 20
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 21
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 22
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 23
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 24
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 25
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 26
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 27
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 28
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 29
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 30
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 31
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 32
Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие: Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь 33

Автор: 

Киев (25649) помощь (7855) волонтеры (2640) операция Объединенных сил (6766) Юсупова Наталья (187)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
Як страшно… А пів країни збігаються слухати гівномузику московських реперів . Країно, ти зійшла з розуму!
показать весь комментарий
15.07.2021 17:59
+19
А теперь для контраста поставьте рядом фотографию *ветеранов* МВД, которые требуют добавку к пенсии и которых Шмыгаль сразу же выслушал и сразу же удовлетворил их требования
показать весь комментарий
15.07.2021 18:11
+17
Путин, чтоб ты сдох.
показать весь комментарий
15.07.2021 18:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як страшно… А пів країни збігаються слухати гівномузику московських реперів . Країно, ти зійшла з розуму!
показать весь комментарий
15.07.2021 17:59 Ответить
Я думаю нужно пересмотреть так же отношение ко Второй мировой войне и на девятое мая так же включать немецкую музыку и песни. Чем немцы хуже от росийских окупантов
показать весь комментарий
15.07.2021 18:13 Ответить
Лучше: Бабий Яр, Освенцем, Майданек были оценены во всем мире.э
показать весь комментарий
15.07.2021 18:21 Ответить
Потрібно в ціну квітів всякого роду російської феміди плюсовати 25% військового збору автоматично можливо після такої процедури самі росіяни їх не пускатимуть в Україну.
показать весь комментарий
15.07.2021 18:33 Ответить
75% и пусть клубятся
показать весь комментарий
15.07.2021 18:52 Ответить
Квитків помилка
показать весь комментарий
15.07.2021 23:57 Ответить
Путин, чтоб ты сдох.
показать весь комментарий
15.07.2021 18:09 Ответить
А як бути із тим, хто побачив в його очах мир?
показать весь комментарий
15.07.2021 20:46 Ответить
А теперь для контраста поставьте рядом фотографию *ветеранов* МВД, которые требуют добавку к пенсии и которых Шмыгаль сразу же выслушал и сразу же удовлетворил их требования
показать весь комментарий
15.07.2021 18:11 Ответить
А зачем тогда ГОСУДАРСТВО, если все вопросы решают ВОЛОНТЕРЫ?
показать весь комментарий
15.07.2021 18:12 Ответить
Да государству надо бабло только сдирать с народа, а остальное им всё по барабану. Не забывайте, что президент е в р е й, а страна Украина, а не какой там Израиль.
показать весь комментарий
15.07.2021 18:37 Ответить
Бубочка и Ко не хотят ребят навестить?
Что бы немного протрезветь и вернуться к реальности?
показать весь комментарий
15.07.2021 18:23 Ответить
У ортодоксального уклониста априори не может возникнуть мысль, что идёт война, есть убитые, раненые, убитые горем семьи.....
Он свои поездки на "передовую" (в кино павильон) воспринимает, как очередной видосик для ущербных лохов!
показать весь комментарий
15.07.2021 18:35 Ответить
А навіщо? Як казав Бубочка: "В моєй реальності, в моєй лічной культурє, в свойом мозгу я войну закончіл".
Не має місця у "головнокомандувача" для поранених, він уже "войну закончіл". Пєрєміріє
А може і прийде в лікарню за дозою ...
показать весь комментарий
15.07.2021 20:52 Ответить
Большое спасибо волонтёрам, за заботу о наших воинах, а вот президенту и "слугам народа", как видно, никакого дела нет, они для них просто чужие. А нелох, просто не любит украинцев и это ещё раз доказывает его ненависть к своему народу, который с дурости избрал его на пост главы государства. Грош цена в базарный день такому "президенту" - четырежды уклонисту. ПОЗОР!!!
показать весь комментарий
15.07.2021 18:29 Ответить
Нічого не змінилось з часу війни в Афганістані!Тільки війна на нашій землі,
поруч...І діти,внуки депутатів,які себе б'ють в груди на телепередачах,що вони-найбільші патріоти України,відпочивають на морях,а діти простих українців захищають їх бізнес та доходи на Сході України!Який цинізм ,а воїнів-дуже шкода!
показать весь комментарий
15.07.2021 18:31 Ответить
Що бажаєш сказати, поясни, на які прапори люди дивляться зі злістю?
показать весь комментарий
15.07.2021 19:39 Ответить
А главнокомандующий озабочен, как шикарнее сделать "картинку" на весь мир, в день Независимости, и миллиарды нашлись на празднование.
Спасибо волонтерам !
показать весь комментарий
15.07.2021 18:54 Ответить
Дайте номер приватовської картки...хоч яку копійку на сік хлопцям дамо..
показать весь комментарий
15.07.2021 19:34 Ответить
Закинув на *5353. Наталка, Сонечко, коли вже в тебе буде картка Ощада?
показать весь комментарий
15.07.2021 19:50 Ответить
Нада только пєрєстать стрєлять (с)
https://www.youtube.com/watch?v=-iOzHoxsor4&t=27s&ab_channel=Idkclownstuff Найвеличніший лідер **********
показать весь комментарий
15.07.2021 20:44 Ответить
+
показать весь комментарий
15.07.2021 20:58 Ответить
Самое грустное здесь что этот совсем мальчишка 2001 даже не мог в силу возраста голосовать против **********.
показать весь комментарий
15.07.2021 23:44 Ответить
Рад помочь, но полиция ошрабила мою семью и Украина это враг для меня
показать весь комментарий
16.07.2021 08:03 Ответить
Якась скажена комісія на Приваті.
показать весь комментарий
16.07.2021 10:46 Ответить
 
 