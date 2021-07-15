Зеленский перед встречей Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне выразил надежду, что США и Германия будут совместно противостоять агрессору, а не поощрять его, и решения об Украине не будут приниматься без Украины.

Об этом он пишет в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения об Украине без Украины", - написал Зеленский.

Как сообщалось, президент США Джо Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля, это будет ее последний визит в должности. Ожидается, что Меркель и Байден обсудят в том числе тему газопровода "Северный поток 2".

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