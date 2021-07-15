Зеленский перед встречей Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его
Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне выразил надежду, что США и Германия будут совместно противостоять агрессору, а не поощрять его, и решения об Украине не будут приниматься без Украины.
Об этом он пишет в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения об Украине без Украины", - написал Зеленский.
Как сообщалось, президент США Джо Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля, это будет ее последний визит в должности. Ожидается, что Меркель и Байден обсудят в том числе тему газопровода "Северный поток 2".
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Телефонный звонок Зеленского Си Цзиньпиню выглядит глупенькой попыткой пошантажировать США накануне поездки Зеленского в гости к Байдену.
Такое мнение сегодня https://www.facebook.com/yuriy.romanenko озвучил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
В Офисе президента очевидно не особо дружат с логикой, иначе бы они легко поняли, насколько по-детски выглядит этот «шантаж».
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Имеем простую вводную. США нужна Россия, чтобы связать Китай (помимо России еще много кто). Китай имеет близкие отношения с Россией, стараясь не допустить ее сближения с США. Есть Россия, которая видит Украину своей частью.
Для США и Китая Украина является второстепенной в контексте их отношений с Россией. Если США договариваются с Россией, то Украина скорее всего оказывается в зоне ее влияния. Текст Путина об Украине именно об этом.
Таким образом, самое тупое что может сделать в Украина в очень тяжелой ситуации, что сложилась вокруг нее, шантажировать США «угрозой» сбежать к Китаю, который ближе к России, чем США сейчас.
Самое тупое, что может Зеленский сделать в этой ситуации во время визита в Вашингтона требовать, чтобы США там финансировали и дальше «форпост демократии».
Банковая, ау, Вашингтон только что слил «форпост демократии» - Афганистан, куда вбухал 1-2 трлн баксов. Украине сейчас остается только предлагать, как вписаться в новую архитектуру отношений Запада с Россией до того момента, пока не прояснится, состоялась сделка или нет. И для этого нужно выглядеть идиотами, которыми можно пренебречь.
Ибо идиотов всегда пускают в расход. Не жалко.
***
P. S. А может, Зеленский решил, что будет лучше, если Байден его таки не примет?..
Именно этим сейчас и занимается Зеленский.
И 100500% я уверен, что именно НЕГАТИВНОЙ реакции он и ДОБИВАЕТСЯ!!!
Але не ведіться