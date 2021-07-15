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Зеленский перед встречей Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его

Зеленский перед встречей Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне выразил надежду, что США и Германия будут совместно противостоять агрессору, а не поощрять его, и решения об Украине не будут приниматься без Украины.

Об этом он пишет в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения об Украине без Украины", - написал Зеленский.

Как сообщалось, президент США Джо Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля, это будет ее последний визит в должности. Ожидается, что Меркель и Байден обсудят в том числе тему газопровода "Северный поток 2".

Читайте: В Белом доме ожидают визита Зеленского "этим летом", но конкретную дату пока не называют

Автор: 

Байден Джо (2794) Германия (7033) Зеленский Владимир (20720) Меркель Ангела (2125) США (27034)


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Топ комментарии
+7
Эт да. Самый быстрый конец в стране. Только причём его конец к войне?
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15.07.2021 18:07
+6
НЕ ЛОХ 43 НЕСЕТ ЕРЕСЬ ПРОВАЛИЛ ВСЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОЛИТИКУ ЕГО КАК БЛОХУ УЖЕ НИКТО НЕ ЗАМЕЧАЕТ
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15.07.2021 18:02
+6
а разве рашист оккупирует часть США или Германии ,что бы они совместно ему противостояли ?
"Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие": Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь. - " зе не лох" длал команду не отвечать на убийство украинских солдат
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15.07.2021 18:10
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Зеленский перед встречей Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его - Цензор.НЕТ 1430
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15.07.2021 17:59 Ответить
Тебе, чмо, теперь только и остается, что верить. Просрал уже все.
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15.07.2021 18:01 Ответить
Зеленский перед встречей Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его - Цензор.НЕТ 123
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15.07.2021 18:01 Ответить
Эт да. Самый быстрый конец в стране. Только причём его конец к войне?
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15.07.2021 18:07 Ответить
конец в смысле рояльный?
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15.07.2021 19:04 Ответить
точнее пианиновый
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15.07.2021 19:06 Ответить
Может он и говорил так буквально, а зебилы поняли его по другому.
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15.07.2021 20:04 Ответить
этого зелю хер проссышь, когда оно пытается высрать свою мыслю
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15.07.2021 21:20 Ответить
НЕ ЛОХ 43 НЕСЕТ ЕРЕСЬ ПРОВАЛИЛ ВСЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОЛИТИКУ ЕГО КАК БЛОХУ УЖЕ НИКТО НЕ ЗАМЕЧАЕТ
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15.07.2021 18:02 Ответить
"принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы" - сказал тот кто продал Китаю голос по резолюции ООН по уйгурам.
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15.07.2021 18:02 Ответить
Чёйто? Вам никто ничего не должен. Жрите брюкву спокойно.
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15.07.2021 18:09 Ответить
ЗЕшмаркля, відірвала на мить вологого язика від дупи Сі Цзіньпіна, щоб подивитися на віддаляючихся до небосходу Байдена і Меркель...
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15.07.2021 18:05 Ответить
Встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. США уже в Европе? А как же Азия, Африка, Латинская Америка, Австралия и Антарктида - останутся без присмотра как Афганистан или Вьетнам.
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15.07.2021 18:09 Ответить
а разве рашист оккупирует часть США или Германии ,что бы они совместно ему противостояли ?
"Пулевые, осколочные, ампутация, фактически все не ходячие": Волонтер Юсупова просит помочь раненым воинам, которых сегодня доставили с передовой в Киевский госпиталь. - " зе не лох" длал команду не отвечать на убийство украинских солдат
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15.07.2021 18:10 Ответить
Зеледент ждет когда США и Германия придут освобождать украинские земли, а то он бывал на фронте и только раскаты грозы слышал.
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15.07.2021 18:19 Ответить
Ага, а вы с елдаком ещё те противостоятели... тьфу!
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15.07.2021 18:17 Ответить
Одной верой сыт не будешь.
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15.07.2021 18:27 Ответить
Гособоронзаказ запинали в пыльный угол. И кто-то вашему шапито шо-то обязан?
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15.07.2021 18:27 Ответить
Зеленский звонком Си Цзиньпиню показал себя идиотом - политолог 15 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%b8-%d1%86%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8c%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7.html#respond Комментарии: 0
Зеленский перед встречей Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его - Цензор.НЕТ 3195Телефонный звонок Зеленского Си Цзиньпиню выглядит глупенькой попыткой пошантажировать США накануне поездки Зеленского в гости к Байдену.
Такое мнение сегодня https://www.facebook.com/yuriy.romanenko озвучил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
В Офисе президента очевидно не особо дружат с логикой, иначе бы они легко поняли, насколько по-детски выглядит этот «шантаж».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0.html Зе-клоун Арахамия: опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B5.html Ликбез для дебила Арахамии и прочей Зе-камарильи насчет «подражания Китаю»
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2.html Это писец! «Слуги» подготовили поздравления по случаю 100-летия Компартии Китая. Видео
Имеем простую вводную. США нужна Россия, чтобы связать Китай (помимо России еще много кто). Китай имеет близкие отношения с Россией, стараясь не допустить ее сближения с США. Есть Россия, которая видит Украину своей частью.
Для США и Китая Украина является второстепенной в контексте их отношений с Россией. Если США договариваются с Россией, то Украина скорее всего оказывается в зоне ее влияния. Текст Путина об Украине именно об этом.
Таким образом, самое тупое что может сделать в Украина в очень тяжелой ситуации, что сложилась вокруг нее, шантажировать США «угрозой» сбежать к Китаю, который ближе к России, чем США сейчас.
Самое тупое, что может Зеленский сделать в этой ситуации во время визита в Вашингтона требовать, чтобы США там финансировали и дальше «форпост демократии».
Банковая, ау, Вашингтон только что слил «форпост демократии» - Афганистан, куда вбухал 1-2 трлн баксов. Украине сейчас остается только предлагать, как вписаться в новую архитектуру отношений Запада с Россией до того момента, пока не прояснится, состоялась сделка или нет. И для этого нужно выглядеть идиотами, которыми можно пренебречь.
Ибо идиотов всегда пускают в расход. Не жалко.
***
P. S. А может, Зеленский решил, что будет лучше, если Байден его таки не примет?..
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15.07.2021 18:40 Ответить
Клоун
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15.07.2021 18:43 Ответить
И об этом...Лукашенко расширил полномочия силовиков, разрешил привлекать армию, а также экстремистов из Талибана к разгону протестов.
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15.07.2021 18:46 Ответить
обосрался таракан, скоро и зеля, но у него нет силовиков
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15.07.2021 19:01 Ответить
Самое плохое что может сделать нищий, это ТРЕБОВАТЬ у прохожих подаяние!
Именно этим сейчас и занимается Зеленский.
И 100500% я уверен, что именно НЕГАТИВНОЙ реакции он и ДОБИВАЕТСЯ!!!
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15.07.2021 19:11 Ответить
Нет Володя , Джо и Ангела обсудят откат за достройку СП2. Для информации украинскому президенту Америкой сейчас управляет теневой кабинет под присмотром Обамы . Байден это ширма . Советую по приезде в США восхищаться черными и пожертвовать организации черные жизни денег .
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15.07.2021 19:20 Ответить
Зеленский перед встречей Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его - Цензор.НЕТ 6024
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15.07.2021 19:42 Ответить
пианиновый конец
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15.07.2021 21:30 Ответить
А что такое кластеры? План Макрона по реализации вассалитета Украины перед россией.Или кластеры или война.И похоже,гарант согласился на все.Теперь стало страшно.
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15.07.2021 21:41 Ответить
А погыгыкать забыл ?
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15.07.2021 22:04 Ответить
Доволі цікавий факт: Чим менше рейтинги зеленського, тим більше у його публічних виступах слов агресор, агресія, окупант, навіть став вживати разом слова "росія і війна"
Але не ведіться
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16.07.2021 03:21 Ответить
Зеленский перед встречей Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его - Цензор.НЕТ 8152
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16.07.2021 05:32 Ответить
 
 