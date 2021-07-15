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Рада проголосовала за законопроекты о контроле за выбросами в атмосферу и о защите животных

Рада проголосовала за законопроекты о контроле за выбросами в атмосферу и о защите животных

Верховная Рада приняла за основу законопроект, касающийся усовершенствования регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Также принят законопроект, касающийся защиты животных.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

На внеочередном заседании ВРУ народные депутаты 236 голосами приняли в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Перед голосованием народный депутат "Слуги народа" Евгений Брагар, говоря о экологии в таких городах, как Мариуполь и Кривой Рог, заявил, что тут здоровье у людей хуже не потому, что они больше пьют или курят. "Курят они так же, как и в других регионах", - сказал он. Присутствующие депутаты отреагировали на эти слова коллеги смехом и аплодисментами.

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Также Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект, касающийся защиты животных.

В частности народные депутаты проголосовали за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира). За такое решение - 285 народных депутатов.

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Автор: 

ВР (29271) животные (935) загрязнение (256) экология (1609)


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"Рада проголосовала за законопроекты о контроле за выбросами в атмосферу..."

Контроль за пердежом, что-ли?.
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15.07.2021 18:12 Ответить
73%-ные бараны начали сильно портить воздух...
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15.07.2021 18:16 Ответить
не за выбросом наркотических паров одной партией и приравнивание их к животных окружив их защитой
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15.07.2021 18:18 Ответить
Рада проголосовала за законопроекты о контроле за выбросами в атмосферу и о защите животных - Цензор.НЕТ 2757
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15.07.2021 18:16 Ответить
 
 