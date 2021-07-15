Рада проголосовала за законопроекты о контроле за выбросами в атмосферу и о защите животных
Верховная Рада приняла за основу законопроект, касающийся усовершенствования регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Также принят законопроект, касающийся защиты животных.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
На внеочередном заседании ВРУ народные депутаты 236 голосами приняли в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Перед голосованием народный депутат "Слуги народа" Евгений Брагар, говоря о экологии в таких городах, как Мариуполь и Кривой Рог, заявил, что тут здоровье у людей хуже не потому, что они больше пьют или курят. "Курят они так же, как и в других регионах", - сказал он. Присутствующие депутаты отреагировали на эти слова коллеги смехом и аплодисментами.
Также Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект, касающийся защиты животных.
В частности народные депутаты проголосовали за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира). За такое решение - 285 народных депутатов.
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