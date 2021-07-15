РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9465 посетителей онлайн
Новости
12 042 7

Ремонт правого проезда трассы на Борисполь завершен, его откроют в воскресенье

В ближайшие выходные будет открыто движение по отремонтированному правому проезду автомагистрали Киев - Борисполь.

Об этом заявил на пресс-подходе журналистам заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Ремонт правого проезда трассы на Борисполь завершен, его откроют в воскресенье 01

"Работы на участке дороги между Киевом и Борисполем начались в июне. В рекордные сроки, а именно за три недели, завершен правый проезд, который вот-вот будет открыт для водителей. Всю же дорогу планируем открыть уже в конце августа", - подчеркнул Тимошенко, который занимается координацией программы "Большая стройка".

Он сообщил, что к 30-й годовщине Независимости завершат еще ряд крупных проектов, среди которых маршрут Киев - Кишинев, Южный обход Днепра, Дорога единства Стрый - Изварино, дорога в Закарпатье Н-13 Львов - Самбор - Ужгород и другие.

Бориспольскую трассу, ведущую к международному аэропорту, обновляют впервые за 17 лет. В дорожных работах занято 150 работников и 164 единиц техники, которые трудятся в режиме 24/7.

Ремонт правого проезда трассы на Борисполь завершен, его откроют в воскресенье 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, этот 17-километровый участок генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине - около 85 тысяч машин в сутки.

"Для нас критически важно поддерживать ее в хорошем состоянии - и мы на том этапе, когда эксплуатационного содержания уже недостаточно. После проведения ремонта дорожное покрытие будет служить не менее 10 лет. Также для контроля за перегрузкой в ​​рамках проекта здесь установим площадка взвешивания-в-движении", - заявил Кубраков.

Он подчеркнул, что международный аэропорт "Борисполь" и маршрут от него в столицу - это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому стоит задача сделать их образцовыми.

Ремонт правого проезда трассы на Борисполь завершен, его откроют в воскресенье 03

По плану работ, в воскресенье, 18 июля, будет открыт для движения после ремонта правый проезд дороги, а на левом начнут дорожные работы.

Также смотрите: Участок пути Н-23, ведущий из Днепропетровщины в Запорожье, полностью отремонтировали. ФОТОрепортаж

Напомним, по программе "Большая стройка" в этом году начинается реконструкция аэропортов Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ривне, Полтавы, Днепра, Херсона.

Автор: 

дороги (2512) Тимошенко Кирилл (432) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все, кто ездит этой трассой офигевают - за каким хреном ее надо было ремонтировать.
Велыке крадивныцтво во всей красе.
показать весь комментарий
15.07.2021 19:24 Ответить
Вибачаюся - а коли "все кто ездит этой трассой " там останнього разу їхали ? Мав" радість" там нещодавно проїхатися - яма на ямі були ; усі хто дійсно там їздить реготали що і панству до літаків тепер по ямах потрібно добиратися ((
показать весь комментарий
15.07.2021 23:23 Ответить
А кто будет пиариться? Неужто сам вЯликАй современник нашего времени?
показать весь комментарий
15.07.2021 19:43 Ответить
Ура! Чайники айда машины бить!
показать весь комментарий
15.07.2021 19:51 Ответить
пагадітє аткрьівать! прошмандєль про нєйо єщо в мімуарьі свої нє напісала !!!!!
показать весь комментарий
15.07.2021 20:28 Ответить
Отличную дорогу сделали еще лучше. И всего за милиард.
показать весь комментарий
15.07.2021 22:51 Ответить
Пусть учатся у Люксембурга на выходные перекрыли все сделали и вперед неудобств нет
показать весь комментарий
15.07.2021 23:05 Ответить
 
 