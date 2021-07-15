Ремонт правого проезда трассы на Борисполь завершен, его откроют в воскресенье

В ближайшие выходные будет открыто движение по отремонтированному правому проезду автомагистрали Киев - Борисполь.

Об этом заявил на пресс-подходе журналистам заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Работы на участке дороги между Киевом и Борисполем начались в июне. В рекордные сроки, а именно за три недели, завершен правый проезд, который вот-вот будет открыт для водителей. Всю же дорогу планируем открыть уже в конце августа", - подчеркнул Тимошенко, который занимается координацией программы "Большая стройка".

Он сообщил, что к 30-й годовщине Независимости завершат еще ряд крупных проектов, среди которых маршрут Киев - Кишинев, Южный обход Днепра, Дорога единства Стрый - Изварино, дорога в Закарпатье Н-13 Львов - Самбор - Ужгород и другие.

Бориспольскую трассу, ведущую к международному аэропорту, обновляют впервые за 17 лет. В дорожных работах занято 150 работников и 164 единиц техники, которые трудятся в режиме 24/7.

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По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, этот 17-километровый участок генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине - около 85 тысяч машин в сутки.

"Для нас критически важно поддерживать ее в хорошем состоянии - и мы на том этапе, когда эксплуатационного содержания уже недостаточно. После проведения ремонта дорожное покрытие будет служить не менее 10 лет. Также для контроля за перегрузкой в ​​рамках проекта здесь установим площадка взвешивания-в-движении", - заявил Кубраков.

Он подчеркнул, что международный аэропорт "Борисполь" и маршрут от него в столицу - это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому стоит задача сделать их образцовыми.

По плану работ, в воскресенье, 18 июля, будет открыт для движения после ремонта правый проезд дороги, а на левом начнут дорожные работы.

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Напомним, по программе "Большая стройка" в этом году начинается реконструкция аэропортов Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ривне, Полтавы, Днепра, Херсона.