В судилище оккупантов украинскому журналисту Есипенко объявили обвинительное заключение - ему грозит 12 лет тюрьмы

В подконтрольном российским оккупантам Симферопольском районном суде 15 июля состоялось заседание по уголовному делу в отношении арестованного ФСБ России в Крыму фрилансера Радіо Свобода (проект Крым.Реалии) Владислава Есипенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии, на этом заседании российский прокурор огласил обвинительное заключение.

Так, Владислава Есипенко обвиняют по статье 223.1. Уголовного кодекса России (незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств) и по статье 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкции обеих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. Максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободы. Обвинение в шпионаже и работе на украинскую разведку в обвинительном заключении отсутствует.

После оглашения обвинительного заключения Есипенко заявил, что вину не признает.

Кроме того, на заседании адвокат Дмитрий Динзе представил суду соглашение с супругой Владислава Екатериной Есипенко, на основании которого он будет представлять интересы обвиняемого.

После этого Динзе подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. В этой связи в заседании объявлен перерыв.

Следующее заседание состоится 6 сентября.

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

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6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.