Совет ЕС добавил Украину в список стран, для которых нужно снять ограничения на поездки
Европейский союз обнародовал обновленный список стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. В него включили Украину и исключили Таиланд и Руанду.
Список обнародован пресс-службой Совета ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Руанда и Таиланд, а в список добавлена Украина", - сказано в сообщении Совета.
В пресс-релизе также говорится, что с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах.
Решение включить Украину в список по причине благоприятных факторов, связанных с уменьшением угрозы коронавируса, было принято на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (на уровне послов).
Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели.
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Де дії Меркель на створення росією штучного дефіциту газу в Європі? Чи вони в змові?
Як оцінити дії "керівництва" Нафтогазу України, яке в квітні-травні ц.р. саботувало закачку газу в газосховища, коли його ціна була більш ніж вчетверо дешевша ніж нині?
(Для довідки: ціна газу на хабі TTF в Нідерландах зросла до $464 на фоні ремонту на експортному російському газопроводі «Ямал-Європа», який до того ж жодним чином не компенсується збільшенням транзиту через Україну. А поставки російського газу до Європи Путін штучно скоротив на 15-20% в порівнянні з рівнем 2019 року). В результаті - був штучно створений різкий дефіцит газу в Європі, що призвело і до світового раллі в ціні на газ, оскільки Китай, а за ним і інші країни різко збільшили закупівлі газу... а світові газотрейдери цього й чекали.
Все почалося зі змови Путіна з Меркель?
Бо "політична підстилка" Путіна- Меркель, яка "вічно турбується про збереження транзиту газу в Європу через українську ГТС" ні пари з вуст, ні поруху мізинцем лівої ноги... Це ж зрада не лише Німеччини і не лише німецьких, а й європейських споживачів газу, бо європейські газосховища порожні!
В неї ж є абсолютні важелі впливу на Путіна.
-Вона могла зателефонувати Путіну ще в травні , щоб він вдвічі збільшив постачання газу в Європу українською ГТС... (коли злетіла ціна газу вдвічі, але й була вдвічі нижчою нинішньої)
-Врешті, вона могла поставити і ультиматум Путіну (якщо б він посмів її не послухатися): якщо не збільшить вдвічі-втричі постачання газу в Європу через Україну, щоб погасити різкий зріст цін, то вона відмовиться від підтримки "Північного потоку-2", бо ВСЯ Європа вимушена буде переплачувати
Але "активна" Меркель третій місяць підряд "чомусь" активно терпить.. Чи грошу не пахнуть? Чи "світять лаври" Шрьодера (ФРГ), Віньйона (Франція), Карін Кнайсль (Австрія), які вже запрошені на "теплі місця" в російському нафто-газовому комплексі? Чи вже отримала аванс - не буду гадати, але її безучастність і тримісячне мовчання на "газові фокуси путіна" - то однозначна зрада не лише Німеччини, але й України і Європи цілому...
А про бажання "наших" газовиків торгувати дорогим газом вже й мови немає...
....В МЕЖАЖ ФЛУКТУАЦІЙ...
..Садовому "попустило"(з його туристичним бізнесом) і він гайнув на море