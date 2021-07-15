Совет ЕС добавил Украину в список стран, для которых нужно снять ограничения на поездки

Европейский союз обнародовал обновленный список стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. В него включили Украину и исключили Таиланд и Руанду.

Список обнародован пресс-службой Совета ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Руанда и Таиланд, а в список добавлена Украина", - сказано в сообщении Совета.

В пресс-релизе также говорится, что с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах.

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Решение включить Украину в список по причине благоприятных факторов, связанных с уменьшением угрозы коронавируса, было принято на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (на уровне послов).

Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели.