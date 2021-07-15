Иностранец, отсидевший за похищение человека, будет выдворен с территории Украины, - Нацполиция. ФОТО

Иностранец, который освободился из мест лишения свободы, будет выдворен с территории Украины по инициативе миграционной полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Иностранец освободился из исправительной колонии, расположенной на территории Львовской области, где отбывал наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Законных оснований для пребывания в Украине у него нет.

"13 июля, согласно решению суда, оперативники Управления миграционной полиции ГУ Национальной полиции во Львовской области совместно с сотрудниками ГУ Государственной миграционной службы Украины во Львовской области задержали 36-летнего гражданина иностранного государства и доставили его в Волынской пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся на территории Украины", - говорится в сообщении.

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На задержанного был составлен административный протокол по ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что в дальнейшем он будет принудительно выдворен за пределы Украины с запретом въезда.

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