РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9218 посетителей онлайн
Новости Силовики
2 455 6

Иностранец, отсидевший за похищение человека, будет выдворен с территории Украины, - Нацполиция. ФОТО

Иностранец, который освободился из мест лишения свободы, будет выдворен с территории Украины по инициативе миграционной полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Иностранец, отсидевший за похищение человека, будет выдворен с территории Украины, - Нацполиция 01

Иностранец освободился из исправительной колонии, расположенной на территории Львовской области, где отбывал наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Законных оснований для пребывания в Украине у него нет.

"13 июля, согласно решению суда, оперативники Управления миграционной полиции ГУ Национальной полиции во Львовской области совместно с сотрудниками ГУ Государственной миграционной службы Украины во Львовской области задержали 36-летнего гражданина иностранного государства и доставили его в Волынской пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся на территории Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криминальный авторитет из списка СНБО Вато Кипиани депортирован из Украины. ФОТО

На задержанного был составлен административный протокол по ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Отмечается, что в дальнейшем он будет принудительно выдворен за пределы Украины с запретом въезда.

Также смотрите: Санкционный список СНБО: 10 "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения. ФОТОрепортаж

Автор: 

депортация (687) криминалитет (607) Нацполиция (16543) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Госмиграция (290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Касаб?
показать весь комментарий
15.07.2021 19:22 Ответить
Эта рожа?
Иностранец, отсидевший за похищение человека, будет выдворен с территории Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5388
показать весь комментарий
15.07.2021 19:30 Ответить
Иностранец, отсидевший за похищение человека, будет выдворен с территории Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3581
показать весь комментарий
15.07.2021 19:38 Ответить
А что за тачка слева на фото-Ауди?
показать весь комментарий
15.07.2021 19:32 Ответить
он шо..15 суток сидел?
показать весь комментарий
15.07.2021 19:35 Ответить
 
 