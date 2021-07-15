РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9218 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 229 23

Исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории в Китае преждевременно, - ВОЗ

Исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории в Китае преждевременно, - ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг признал, что потенциальную связь между пандемией коронавируса COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, Гебрейесус назвал "преждевременным" отказ от теории, согласно которой могла произойти утечка коронавируса из лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Таким образом, глава ВОЗ поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором содержится заключение о том, что утечка вируса из лаборатории является "крайне маловероятной".

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти", - цитирует агентство слова Гебрейесуса.

"Это обычное дело", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай заявил, что поставляет вакцины в другие страны без каких-либо политических условий, - Associated Press

Более того, как сообщает AP, глава ВОЗ указал, что для международной группы экспертов, которая ранее в этом году посетила Китай для того, чтобы расследовать источники COVID-19, оказалось проблематичным получение доступа к первичным данным о распространении вируса. В связи с этим, по словам Гебрейесуса, ВОЗ призывает Китай "к транспарентности, открытости и сотрудничеству особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии".

"Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии", - сказал глава ВОЗ.

"Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить связь с лабораторией", - добавил он.

Гебрейесус подчеркнул, что "проверка того, что случилось, особенно в лабораториях, имеет ключевое значение".

Также читайте: Нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Как сообщалось, президент США Джо Байден в мае поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней.

Группа экспертов ВОЗ, посетившая Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришла к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

В то же время глава ВОЗ в рамках прошедшего в июне в британском Корноулле саммита G7 заявил журналистам, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19. Он также обвинил Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.

Китай долгое время подвергался резкой критике со стороны Вашингтона, утверждающего, что страна преуменьшила первоначальные масштабы вспышки болезни. Пекин не раз отвергал эти заявления.

Считается, что коронавирус начал распространяться среди людей в Ухане в конце 2019 года. Достаточно быстро инфекция распространилась почти по всей планете.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в мире с начала пандемии диагностировали свыше 189 млн случаев заражения, более 4 млн инфицированных скончались. Между тем, зафикси

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Китай (3023) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Это не версия . Это факт . Вопрос только в том намеренной была утечка или случайной .
показать весь комментарий
15.07.2021 19:23
+7
совпадения тоже факты. А их слишком много. Исчезновение китайских врачей, которые забили тревогу в Ухане какое-то странное. Такое чувство, что кому-то нужно было, чтобы возникла именно пандемия, широкое распространение вируса.
показать весь комментарий
15.07.2021 19:54
+6
Если комиссия приехала ВОЗ только через год а китайского врача первым увидевший этот вирус просто убили в тюрьме то о каких фактах может вообще идти речь?
показать весь комментарий
15.07.2021 19:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это не версия . Это факт . Вопрос только в том намеренной была утечка или случайной .
показать весь комментарий
15.07.2021 19:23 Ответить
где факты?
показать весь комментарий
15.07.2021 19:24 Ответить
https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/reports-chinese-defector-shielded-fbi-cia-agencies-concerns-possess-chinese-spies__trashed-2/

Ты ленив до такой степени что не можешь найти сам ? ..
показать весь комментарий
15.07.2021 19:27 Ответить
Та швидше таки випадковість.
Їх і самих же накрило.
Та і китайці, як і кацапи, дуже "вправно" поводяться з високотехнологічними системами.
показать весь комментарий
15.07.2021 20:15 Ответить
То їх самих і треба було щоб накрило, бо ці китайці потім як туристи роз'їхалися по всьому світу. Мало випустити вірус, треба ще мати багато заражених носіїв які будуть заражати інших людей.
показать весь комментарий
15.07.2021 20:38 Ответить
ждут кто больше бабла принесет.возможно вы и есть первоисточниками
показать весь комментарий
15.07.2021 19:24 Ответить
Летучим мышам выплатят компенсацию за то что их оклеветали..или нет???😀
показать весь комментарий
15.07.2021 19:24 Ответить
Не, Бэтмен в пролёте.
показать весь комментарий
15.07.2021 19:27 Ответить
Эфиоп опять типа на ромашке гадает...любит/не любит..
показать весь комментарий
15.07.2021 19:27 Ответить
Если комиссия приехала ВОЗ только через год а китайского врача первым увидевший этот вирус просто убили в тюрьме то о каких фактах может вообще идти речь?
показать весь комментарий
15.07.2021 19:29 Ответить
совпадения тоже факты. А их слишком много. Исчезновение китайских врачей, которые забили тревогу в Ухане какое-то странное. Такое чувство, что кому-то нужно было, чтобы возникла именно пандемия, широкое распространение вируса.
показать весь комментарий
15.07.2021 19:54 Ответить
Подонки уже так запутались в своем *******, что краев найти не могут.
показать весь комментарий
15.07.2021 19:31 Ответить
эх ВОЗ чешуя не поймали ничего ...
показать весь комментарий
15.07.2021 19:38 Ответить
а триппер как считать случайностью или закономерностью?
показать весь комментарий
15.07.2021 19:45 Ответить
Есть подозрение, что китайцы распространяют новые штаммы. У них чайна-тауны повсюду, а это готовая агентура. Не удивлюсь, если узнаю, что они мир под себя любимых зачищают. Основа этики китайцев - благополучие собственного рода. Больше ничего нет, ни совести, ни любви...
показать весь комментарий
15.07.2021 19:58 Ответить
никто и не оспаривал эту версию потому что "утечки" продолжаются и никто не пояснит насколько вумный вирус что дождался когда потратят миллионы миллиарды на вакцину и тут же бамц и вот вам новое явление новых штаммов и вариативности вируса и тем более уже 200 побочных последствий открыто и открывается до сих пор ученые в рот воды набрали относительно того что ждет тех кто переболел как это ударит в организме через год 2 пять лет и 10 и также что будет у людей после прививок как это ПОТОМ отразиться на их качестве жизни болячках и продолжительности жизни...
показать весь комментарий
15.07.2021 20:01 Ответить
"Исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории в Китае преждевременно, - ВОЗ"
_Исключать - поздно.
показать весь комментарий
15.07.2021 20:16 Ответить
Начните расследование с лаборатории Вектор в кацапии...ВСЕ пошло именно от туда и Китайский Ухань - это просто последствия замести следы кацапских лаптей..
показать весь комментарий
15.07.2021 20:19 Ответить
Даже если представить что ВОЗ дадут доступ до касабской лаборатории "Вектор", почему Вы считаете что там за два года не замели любые малейшие следы?
показать весь комментарий
16.07.2021 02:25 Ответить
что... китаёзы вовремя не занесли?
показать весь комментарий
15.07.2021 22:19 Ответить
"к транспарентности, ...

Таке складне слово для перекладу ?
показать весь комментарий
16.07.2021 07:30 Ответить
 
 