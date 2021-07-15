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Пресс-служба Жеваго говорит, что не получала от Интерпола подтверждения его объявления в международный розыск

Пресс-служба Жеваго говорит, что не получала от Интерпола подтверждения его объявления в международный розыск

Юристы экс-нардепа Константина Жеваго говорят, что Интерпол еще не решил, объявлять ли его в международный розыск.

Об этом в сообщении пресс-службы Жеваго, переданном агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Юридическому офису Константина Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола о его объявлении в международный розыск. Это стало продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя. По словам пресс-службы и адвокатов господина Жеваго, сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет", - сказано в сообщении.

Пресс-служба экс-нардепа отмечает, что сейчас Интерпол рассматривает дело Жеваго, однако окончательно решение по нему еще не принято.

Читайте: Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

"Ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили ранее в четверг в Государственном бюро расследований, Интерпол объявил Жеваго в международный розыск. Его подозревают в организации растраты $113 млн принадлежащего ему банка "Финансы и кредит".

Автор: 

Жеваго Константин (110) Интерпол (538) розыск (843)


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Если немецкие канцлеры Шрёдеры шлёндры служат рашистам подписчики то Жевать растопчут как мальчугана.
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15.07.2021 19:57 Ответить
Если бы у нас не клоуны были в управлении страны, то интерпол уже бы объявил его в розыск, а так они сто раз проверят прежде чем объявлять в розыск. Вон и рядом и Москови и Беларуссия в таком же положении.
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15.07.2021 21:37 Ответить
 
 