Ажиотажа нет. За две недели продано только 700 га, - Лещенко о запуске рынка земли
Со стартом 1 июля рынка земли в Украине зарегистрировано чуть более 600 сделок суммарно на 700 гектаров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "На самом деле" телеканала "Дом" сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
"Мы делали прогноз, который нам позволял утверждать - никакого ажиотажа с продажей земли не будет. Соглашения будут происходить. Но в период двух недель в стране было совершено чуть более 600 сделок на всю страну. Если говорить в гектарах - это около 700 га. То есть, нет никакого ажиотажа", - сказал он.
Министр не советует украинцам продавать землю. Во-первых, земля и агропроизводство - это очень рентабельный вид хозяйственной деятельности. Во-вторых, с каждым годом стоимость земли будет только расти.
"И опыт наших соседей в Европе показывает, что цена на землю растет системно. Взять нашего партнера, соседа - Республику Польша. Там цена сегодня около 11 тыс. евро за гектар. Что в свою очередь показывает, что в течение 15 лет стоимость выросла более чем в 10 раз ... То есть капитализация земли будет расти. Поэтому не надо спешить распоряжаться своей собственностью", - отметил Лещенко.
На этом этапе он советует украинцам, владеющим землей, привести документы в порядок.
"Надо привести в порядок свои устанавливающие документы. Надо провести работу с точки зрения кадастровой регистрации. Надо сделать базовые вещи, которые необходимы с точки зрения права собственности. Потому что у многих людей в Украине до сих пор даже не оформлены документы на землю", - пояснил министр .
Лещенко подытожил, что земельная реформа - это тот рычаг, который даст возможность гражданам Украины навести порядок в своих документах и "иметь землю как лучший банковский депозит".
"Потому что цена постоянно растет, аренда растет. Цены на сельхозпродукцию на мировых рынках растут", - резюмировал он.
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Жыды, пусть простят меня евреи киевские знаю много чудесных людей, но тем не менее, жыды,российские прежде всего, скупят Украинк, как уже отжали Бабин Яр, например
Стало відомо чому таке божевільне зростання цін на комуналку.
Зе в бесіді з журналістами заявив, що ми постачаємо в ОРДЛО воду та газ безкоштовно.
Тобто ми з вами оплачуємо водичку та газ окупантам і колаборантам. )