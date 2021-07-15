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Новости Продажа земли
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Ажиотажа нет. За две недели продано только 700 га, - Лещенко о запуске рынка земли

Ажиотажа нет. За две недели продано только 700 га, - Лещенко о запуске рынка земли

Со стартом 1 июля рынка земли в Украине зарегистрировано чуть более 600 сделок суммарно на 700 гектаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "На самом деле" телеканала "Дом" сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"Мы делали прогноз, который нам позволял утверждать - никакого ажиотажа с продажей земли не будет. Соглашения будут происходить. Но в период двух недель в стране было совершено чуть более 600 сделок на всю страну. Если говорить в гектарах - это около 700 га. То есть, нет никакого ажиотажа", - сказал он.

Министр не советует украинцам продавать землю. Во-первых, земля и агропроизводство - это очень рентабельный вид хозяйственной деятельности. Во-вторых, с каждым годом стоимость земли будет только расти.

"И опыт наших соседей в Европе показывает, что цена на землю растет системно. Взять нашего партнера, соседа - Республику Польша. Там цена сегодня около 11 тыс. евро за гектар. Что в свою очередь показывает, что в течение 15 лет стоимость выросла более чем в 10 раз ... То есть капитализация земли будет расти. Поэтому не надо спешить распоряжаться своей собственностью", - отметил Лещенко.

На этом этапе он советует украинцам, владеющим землей, привести документы в порядок.

"Надо привести в порядок свои устанавливающие документы. Надо провести работу с точки зрения кадастровой регистрации. Надо сделать базовые вещи, которые необходимы с точки зрения права собственности. Потому что у многих людей в Украине до сих пор даже не оформлены документы на землю", - пояснил министр .

Лещенко подытожил, что земельная реформа - это тот рычаг, который даст возможность гражданам Украины навести порядок в своих документах и ​​"иметь землю как лучший банковский депозит".

"Потому что цена постоянно растет, аренда растет. Цены на сельхозпродукцию на мировых рынках растут", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С момента запуска рынка земли заключены 532 сделки купли-продажи, - Минагрополитики

Автор: 

земля (1950) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+8
Не слушайте мошенников. Пока они просто хотят успокоить людей (дескать - вот видите, а вы боялись), потом начать то что задумали. То есть крупно масштабный дерибан земли. Мошенники действуют многоходовыми комбинациями.
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15.07.2021 20:33
+7
Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. По уровню личного богатства на душу населения Украина занимает 123-е место из 140 стран мира, в 2018 году на одного взрослого жителя страны приходилось 1563 доллара активов. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. И Украина станет страной помещиков -латифундистов и батраков -украинцев.То, что делает мафия Коломойского сейчас, в военное время, называется мародёрством .
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15.07.2021 20:15
+3
Вот уважаю Сергея Фурсу из Драгон Капитал, но даже он по поводу земли чушь несет. Сначала прозрачные суды а потом уже открывать рынок земли нужно, иначе всех надежд на бущее лишимся, и в итоге потеряем государственность.
Жыды, пусть простят меня евреи киевские знаю много чудесных людей, но тем не менее, жыды,российские прежде всего, скупят Украинк, как уже отжали Бабин Яр, например
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15.07.2021 20:22
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Частникам выгодно обрабатывать земли.государству нет
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15.07.2021 20:09 Ответить
Ніяк ніде не можу отримати інформацію, чи ешалони з верхнім шаром землі вже пішли на захід чи ні?
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15.07.2021 22:22 Ответить
Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. По уровню личного богатства на душу населения Украина занимает 123-е место из 140 стран мира, в 2018 году на одного взрослого жителя страны приходилось 1563 доллара активов. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. И Украина станет страной помещиков -латифундистов и батраков -украинцев.То, что делает мафия Коломойского сейчас, в военное время, называется мародёрством .
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15.07.2021 20:15 Ответить
Вот уважаю Сергея Фурсу из Драгон Капитал, но даже он по поводу земли чушь несет. Сначала прозрачные суды а потом уже открывать рынок земли нужно, иначе всех надежд на бущее лишимся, и в итоге потеряем государственность.
Жыды, пусть простят меня евреи киевские знаю много чудесных людей, но тем не менее, жыды,российские прежде всего, скупят Украинк, как уже отжали Бабин Яр, например
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15.07.2021 20:22 Ответить
А я Фурсу очень не уважаю. Как раз за его наглую агитацию дерибана земли. Все остальные его плюсы ничтожны в сравнении с этим. За это он мне просто отвратителен.
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15.07.2021 22:18 Ответить
Чего же ты Сидоров не писал об этом в военное время, аль призабыл?
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15.07.2021 20:23 Ответить
Чего же ты Сидоров не писал об этом в военное время, аль призабыл?/ Моя-твоя не понимай. Переведи.
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15.07.2021 20:27 Ответить
Как же так? А по прогнозам патриотов-политиков уже вся украинская земля должна быть продана иностранцам! Опять обманули?
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15.07.2021 20:22 Ответить
Зебуіни звичайно не дивляться новини, але ми розповімо.
Стало відомо чому таке божевільне зростання цін на комуналку.
Зе в бесіді з журналістами заявив, що ми постачаємо в ОРДЛО воду та газ безкоштовно.
Тобто ми з вами оплачуємо водичку та газ окупантам і колаборантам. )
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15.07.2021 20:30 Ответить
вот пускай 73% умственно отсталых граждан и оплачивают эту халяву для ОРДЛО, которая длится уже 2 года
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16.07.2021 10:13 Ответить
Не слушайте мошенников. Пока они просто хотят успокоить людей (дескать - вот видите, а вы боялись), потом начать то что задумали. То есть крупно масштабный дерибан земли. Мошенники действуют многоходовыми комбинациями.
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15.07.2021 20:33 Ответить
ага. понизить стоимость до плинтуса и скупить землю под титаном,бурштыном, газом, никелем...
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15.07.2021 20:36 Ответить
И не только. Скупка земли может превратиться в отжатие территории со скупленной землей. Я думаю понятно что коломойские сделают с отжатой территорией.
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15.07.2021 20:41 Ответить
Большая часть земли в долгосрочной аренде у крупных агрохолдингов. Ее никто легко не даст продать куда-то в другие руки.
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15.07.2021 20:49 Ответить
Эти крупные арендаторы спят и видят выкупить землю за бесценок.
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15.07.2021 20:54 Ответить
ты в это веришь? через суды договоры признают ничтожными и АЛЯ!
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15.07.2021 21:05 Ответить
и ВУАЛЯ !
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15.07.2021 21:30 Ответить
Может не спешат , бо знают что не по Конституции?
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15.07.2021 22:13 Ответить
Тому що нема вже чого продавати . Земля успішно продаєтся останні років 10-15 . Хто хотів той вже продав , хто не думав продавати , той і не продасть . Цей закон " про ринок землі " треба було вводити ще років 20 тому .
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15.07.2021 22:30 Ответить
....тю, да то для антуража - "вбелую" сделки. А, пущай товарищч скажет скока "мокрых печаток" поставил на " в вечныя володения отроков и горемышных иноков" украинских , нет не Олигархов, а , извините, пардон привыкайте, ЛАТИФУНДИСТОВ и МАГНАТОВ (тарас шевченко в гробу волчком крутиться)
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16.07.2021 07:02 Ответить
 
 