Ажиотажа нет. За две недели продано только 700 га, - Лещенко о запуске рынка земли

Со стартом 1 июля рынка земли в Украине зарегистрировано чуть более 600 сделок суммарно на 700 гектаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "На самом деле" телеканала "Дом" сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"Мы делали прогноз, который нам позволял утверждать - никакого ажиотажа с продажей земли не будет. Соглашения будут происходить. Но в период двух недель в стране было совершено чуть более 600 сделок на всю страну. Если говорить в гектарах - это около 700 га. То есть, нет никакого ажиотажа", - сказал он.

Министр не советует украинцам продавать землю. Во-первых, земля и агропроизводство - это очень рентабельный вид хозяйственной деятельности. Во-вторых, с каждым годом стоимость земли будет только расти.

"И опыт наших соседей в Европе показывает, что цена на землю растет системно. Взять нашего партнера, соседа - Республику Польша. Там цена сегодня около 11 тыс. евро за гектар. Что в свою очередь показывает, что в течение 15 лет стоимость выросла более чем в 10 раз ... То есть капитализация земли будет расти. Поэтому не надо спешить распоряжаться своей собственностью", - отметил Лещенко.

На этом этапе он советует украинцам, владеющим землей, привести документы в порядок.

"Надо привести в порядок свои устанавливающие документы. Надо провести работу с точки зрения кадастровой регистрации. Надо сделать базовые вещи, которые необходимы с точки зрения права собственности. Потому что у многих людей в Украине до сих пор даже не оформлены документы на землю", - пояснил министр .

Лещенко подытожил, что земельная реформа - это тот рычаг, который даст возможность гражданам Украины навести порядок в своих документах и ​​"иметь землю как лучший банковский депозит".

"Потому что цена постоянно растет, аренда растет. Цены на сельхозпродукцию на мировых рынках растут", - резюмировал он.

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