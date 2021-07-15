Военных в РФ заставляют изучать статью Путина о единстве русского и украинского народов, - СМИ

Произведение хозяина Кремля включили в список обязательных тем для занятий по военно-политической подготовке.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в Минобороны России издание "РБК", информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, "из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде". При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов "разделяется всеми российскими военнослужащими", добавил он.

Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам собеседника "РБК", существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.

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Статья "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на сайте Кремля 12 июля.