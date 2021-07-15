Военных в РФ заставляют изучать статью Путина о единстве русского и украинского народов, - СМИ
Произведение хозяина Кремля включили в список обязательных тем для занятий по военно-политической подготовке.
Об этом сообщает со ссылкой на источники в Минобороны России издание "РБК", информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседника издания, "из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде". При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов "разделяется всеми российскими военнослужащими", добавил он.
Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам собеседника "РБК", существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.
Статья "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на сайте Кремля 12 июля.
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Л.И. Брежнев
При таком свинячье-жадном пожирании немыслимых благ и наслаждений абсолютно исключено, чтобы правящая кремлёвская Чернь пошла бы на риск ядерной войны и уничтожения себя любимых...
Чушь собачья. Не о чем даже и спорить.
Поэтому коллективному Западу надо проводить более жёсткую политику отпора наглой захватнической экспансии фашистского Мордора, полностью игнорируя истеричный вой кремлёвских сук о том, что, мол, "Не смейте нас прессинговать, а то как вдарим по вам ядрёной бомбой !"
Ага, так прям и вдарят могучими ядерными ракетами по Вашингтону, где уже 15 лет живёт на ПМЖ единственная дочь главы МИД РФ Екатерина Лаврова, по Парижу, где больше 10 лет живёт в шикарной квартире рядом с Елисейским дворцом дочь кремлёвского прес-секретаря Пескова, по Лондону, где живёт его сын и семьи всех 300 самых богатых олигархов РФ, по югу Франции, где в Биаррицце живёт дочь Путина на собственной вилле за 5 миллионов евро.
Вдарят и будут гордо и патриотично ждать, как через 9 минут после пуска они, богатые и знаменитые, сгорят вместе со своими шикарными дворцами, женами, детями и и шикарными молодыми ******* в ядерном пламени ответного американско-британского удара.
Прям только об этом совково-кремлёвская верхушка и мечтает: чтоб сгореть в ядерном апокалипсисе, вместо того, чтобы сладко жить до 95 лет и жировать, как египетские фараоны...
какое-то тупое идолопоклонство...и рабовладельческий строй...
да что я вам рассказую? Вы это и так знаете...
Один народ сам от себя?
Подробности здесь ; https://silentwesterner.livejournal.com/4968.html
тувинец шойгу обязал военных изучить статью пуйла об Украине
По словам источников РБК в Минобороны, статью президента включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки «из-за большого числа откликов в военной среде».
Статья вовы пуйла «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны сiрожи шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом РБК сообщил источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил РБК эту информацию.
По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.
https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA
Підрозділ міжнародного радіо Китаю, що є рупором пропаганди Компартії КНР, підтримав лист Путіна проти української державності. China Plus - це підрозділ Міжнарожного радіо Китаю, що також працює у Києві. Вони озвучують винятково політику Компартії Китаю, а отже
- висміяли окупацію Криму та санкції
- підкреслили «Україна - не Захід»
- заявили про залежність України від Росії
- закликали до возз'єднання з РФ
Фактично це є початком агресивної атаки на євроатлантичний шлях України.
Вперше КНР та РФ почали спільно діяти для знищення України як європейської держави.
На фоні місяця угод режиму Зеленського з КНР усе стає очевидним.
выпили и придумали!.. а теперь лилиПутин бедный страдает.. туалетную бумагу на статьи изводит..
Республика Алтай (Горно-Алтайск)
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Республика Дагестан (Махачкала)
Республика Ингушетия (Магас)
Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик)
Республика Калмыкия (Элиста)
Карачаево-Черкесская Республика (Черкесск)
Республика Карелия (Петрозаводск)
Республика Коми (Сыктывкар)
Республика Марий Эл (Йошкар-Ола)
Республика Мордовия (Саранск)
Республика Саха (Якутия) (Якутск)
Республика Северная Осетия-Алания (Владикавказ)
Республика Татарстан (Казань)
Республика Тыва (Кызыл)
Удмуртская Республика (Ижевск)
Республика Хакасия (Абакан)
Чеченская Республика (Грозный)
Чувашская Республика (Чебоксары)
1. Скільки русскіх на території Росії убили українці.
2. Скільки українців на території України убили русскіє.
Ну так, років за 300 ...
Задумайтесь! зеленский и власть...
@den_kazansky: К сожалению, в своем письме Путин не пояснил главного: почему в Украине и России - один народ, а в ДНР и ЛНР - разные?
во первых "русского народа" вообще не существует , а во вторых пошли вы нах вонючие росийские свиньи .