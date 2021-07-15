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Военных в РФ заставляют изучать статью Путина о единстве русского и украинского народов, - СМИ

Военных в РФ заставляют изучать статью Путина о единстве русского и украинского народов, - СМИ

Произведение хозяина Кремля включили в список обязательных тем для занятий по военно-политической подготовке.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в Минобороны России издание "РБК", информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, "из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде". При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов "разделяется всеми российскими военнослужащими", добавил он.

Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам собеседника "РБК", существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.

Читайте: Песков о статье Путина: Кремль не подвергает сомнению территориальную целостность Украины

Статья "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на сайте Кремля 12 июля.

Автор: 

армия РФ (19562) путин владимир (31501) россия (96018)


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Топ комментарии
+42
Это для того, чтобы кацапские солдаты автоматически воспринимали украинцев, которые против захвата территории Украины, как врагов. Подготовка похоже это ментальная к полномасштабной войне с нами
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15.07.2021 20:14
+29
кацапы-потомтвенные рабы.холопы набутильные
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15.07.2021 20:10
+29
Путіноіди погано вчили історію. Вивчення подібних "шедеврів" закінчилися розвалом совка.
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15.07.2021 20:13
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15.07.2021 20:09 Ответить
кацапы-потомтвенные рабы.холопы набутильные
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15.07.2021 20:10 Ответить
ну так и пастух этих баранов от них далеко в развитии не ушел.. им в пору изучать статью о единстве талибов и русского народа
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16.07.2021 07:18 Ответить
шоб вони знали, що українців так само не шкода, як і федерастів
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15.07.2021 20:11 Ответить
"Малая Земля", "Возрождение", "Целина".
Л.И. Брежнев
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15.07.2021 20:12 Ответить
Эдинственное что кацапофашисты должны выучить это как сказать по-украински: " бандерівці,не стріляйте будь-ласка ! кацап здається в полон!"
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15.07.2021 20:28 Ответить
Тогда перед программой время в 20.45 диктор 15 минут читал эти творения.
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15.07.2021 20:29 Ответить
Помню как Тихонов (Штирлиц) читал, очень сильно старался
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15.07.2021 20:34 Ответить
Це скоріше Ein Volk,ein Reich,ein Führer від австрійсько-німецького колеги кремлівського щура.
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15.07.2021 20:35 Ответить
Еще "труды"В.Ленина.Сильно помогли СА.Погнали взашей из Афганистана.
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15.07.2021 20:37 Ответить
В Афганистане даже чучхе не поможет
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15.07.2021 20:41 Ответить
И я о том же. В России ничго не меняется - "вожди" пишут х..ню, подданные аплодируют, не читая.
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16.07.2021 12:57 Ответить
Путіноіди погано вчили історію. Вивчення подібних "шедеврів" закінчилися розвалом совка.
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15.07.2021 20:13 Ответить
просто ти нe з того боку дивишся
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15.07.2021 21:06 Ответить
Интересно, а сам ***** этот бред читало?
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15.07.2021 20:13 Ответить
оно даже поверило в то что ему вкратце рассказали и тут же подписало как свое произведение.
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15.07.2021 22:37 Ответить
"Малая земля 2.0"-перезагрузка
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15.07.2021 20:14 Ответить
Сколько украинских школ в раиське?,белорусских? Сколько газет выходит на украинском? Я говорю о простых вещах,а могу и посложнее-брехливые суки вы кацапье...
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15.07.2021 20:14 Ответить
Каком единстве, если даже антропометрически челюсти разные.
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15.07.2021 21:47 Ответить
Это для того, чтобы кацапские солдаты автоматически воспринимали украинцев, которые против захвата территории Украины, как врагов. Подготовка похоже это ментальная к полномасштабной войне с нами
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15.07.2021 20:14 Ответить
Вся путинская кремлёвская кодла по своему происхождению - это низшая совковая ЧЕРНЬ из голодранцев, вдруг дорвавшихся до ошеломляющих "безразмерных" благ и богатств: до обладания огромными дворцами и яхтами, до уникально дорогой "элитной" жратвы, дорогущих алкогольных напитков, до фантастически красивого молодого женского тела юных провинциальных красавиц, покупаемых этой чернью-кремлядью за доллары и евро.

При таком свинячье-жадном пожирании немыслимых благ и наслаждений абсолютно исключено, чтобы правящая кремлёвская Чернь пошла бы на риск ядерной войны и уничтожения себя любимых...

Чушь собачья. Не о чем даже и спорить.

Поэтому коллективному Западу надо проводить более жёсткую политику отпора наглой захватнической экспансии фашистского Мордора, полностью игнорируя истеричный вой кремлёвских сук о том, что, мол, "Не смейте нас прессинговать, а то как вдарим по вам ядрёной бомбой !"

Ага, так прям и вдарят могучими ядерными ракетами по Вашингтону, где уже 15 лет живёт на ПМЖ единственная дочь главы МИД РФ Екатерина Лаврова, по Парижу, где больше 10 лет живёт в шикарной квартире рядом с Елисейским дворцом дочь кремлёвского прес-секретаря Пескова, по Лондону, где живёт его сын и семьи всех 300 самых богатых олигархов РФ, по югу Франции, где в Биаррицце живёт дочь Путина на собственной вилле за 5 миллионов евро.

Вдарят и будут гордо и патриотично ждать, как через 9 минут после пуска они, богатые и знаменитые, сгорят вместе со своими шикарными дворцами, женами, детями и и шикарными молодыми ******* в ядерном пламени ответного американско-британского удара.

Прям только об этом совково-кремлёвская верхушка и мечтает: чтоб сгореть в ядерном апокалипсисе, вместо того, чтобы сладко жить до 95 лет и жировать, как египетские фараоны...
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16.07.2021 00:25 Ответить
Запугивают кацапы гибридными новостями, но кто у нас из действующих топ политиков напишет ответную статью? Где расскажет что русские выдуманная национальность, что это сборище различных финоугорских наров под упаковкой украденного слова "русские". Думаю большинствой действущих представителей власти даже не знают, не слышали правды.
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15.07.2021 20:15 Ответить
А у нас при власти люди,в большинстве своем совершенно аморфны,за исключением базовых навыков(пожрать,поспать,потр...Ся,спереть(как можно больше)и все...
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15.07.2021 20:20 Ответить
ну вообще то и не надо отвечать мне кажется, это же чистый нацизм) повторять за ними плохая идея)
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16.07.2021 15:53 Ответить
Причем нацизм к теме этногенеза так называемых русских.? Если отвечаете на пост, то ,хоть прочитайте его))
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16.07.2021 19:01 Ответить
Цитатник Мао Цзэдуна уже отдыхает - у кацапов на повестке порнография ботоксного чмошника !
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15.07.2021 20:15 Ответить
Язик тоже єдіний? украінска-русскій?
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15.07.2021 20:16 Ответить
т.е. они начнут отказываться стрелять в братьев ???
какое-то тупое идолопоклонство...и рабовладельческий строй...
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15.07.2021 20:17 Ответить
Ні, брати їх зустрінуть, а стріляти вони будуть у тих хто проти загарбників і адіннарот
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15.07.2021 20:31 Ответить
просто ***** очень выгодно за красивыми словами о братьях маскировать агрессию и своих вояк за спинами женщин и детей...
да что я вам рассказую? Вы это и так знаете...
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15.07.2021 20:38 Ответить
Після сттатті ****@-путлера про "адинарот" -пушилін заявив що "днр" https://www.youtube.com/watch?v=zeYqMUPviPI готова напасти на Харків і Одесу
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15.07.2021 20:17 Ответить
Пушилин может напасть только на свою секретаршу . после работы
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15.07.2021 20:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI Моника Зеленски - Мы не можем быть против русского народа.Потому что это - один и тот же народ.
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15.07.2021 20:18 Ответить
нам с такими " братьями " и врагов не надо
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15.07.2021 20:19 Ответить
Зробити як у совку для молоді - "ленинские зачёты" (із репресіями для усієї сім'ї, якщо не володієш матеріалом). Не здав **********? - років на 15 валити тайгу без права листування, лібераст іноземних розвідок!
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15.07.2021 20:19 Ответить
Готовятся, бл😈😈😈А у нас по новостям бред всякий
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15.07.2021 20:20 Ответить
цікаво, у який термін надумали вдарити
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15.07.2021 20:47 Ответить
Военных в РФ заставляют изучать статью Путина о единстве русского и украинского народов, - СМИ - Цензор.НЕТ 2021
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15.07.2021 20:20 Ответить
это подготовка к войне с Украиной и украинской идентичностью..
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15.07.2021 20:21 Ответить
окстітєсь, сударь: ця війна триває неперервно від самого від Емського едикту... 145 рочків як
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15.07.2021 22:14 Ответить
я имел ввиду активную горячую войну: полномасштабные боевые действия..
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15.07.2021 22:25 Ответить
Военных в РФ заставляют изучать статью Путина о единстве русского и украинского народов, - СМИ - Цензор.НЕТ 2361
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15.07.2021 20:22 Ответить
так же как апельсин собака и кастрюля с супом)
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15.07.2021 20:23 Ответить
...читала ли ты перед смертью, Путимона ?
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15.07.2021 20:23 Ответить
Свиньи! Если русские и украинцы - один народ, то кого и от кого вы "защищаете" на Донбассе?
Один народ сам от себя?
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15.07.2021 20:25 Ответить
Военных в РФ заставляют изучать статью Путина о единстве русского и украинского народов, - СМИ - Цензор.НЕТ 3249
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15.07.2021 20:26 Ответить
Военных в РФ заставляют изучать статью Путина о единстве русского и украинского народов, - СМИ - Цензор.НЕТ 2369
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15.07.2021 20:27 Ответить
Не забываем , что как минимум ДВА чеченских батальёна имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура воевали вместе с воинами ВСУ отстаивая целостность Украины . Слава Героям !
Подробности здесь ; https://silentwesterner.livejournal.com/4968.html
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15.07.2021 21:28 Ответить
А есть сомнения?!!!
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16.07.2021 03:28 Ответить
Военных в РФ заставляют изучать статью Путина о единстве русского и украинского народов, - СМИ - Цензор.НЕТ 9449
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15.07.2021 20:29 Ответить
Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4117
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15.07.2021 20:32 Ответить
Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3189
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15.07.2021 20:32 Ответить
У Пуйла почали активну підготовку до нової інтервенції в Україні,і для цього остаточно вимивають залишки мізків у своєї ординської сарани!
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15.07.2021 20:32 Ответить
у серпні цього року, чи наступного...
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15.07.2021 20:51 Ответить
Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2375
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15.07.2021 20:33 Ответить
І що ***** характерно, покажіть це середньостатистичному хрюкогавцю - він на повному сурйозі повірить, що це ґавтентичний документ.
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15.07.2021 21:02 Ответить
100% про животных с севера запоребриковых..Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3094
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15.07.2021 21:22 Ответить
кацапо-ординськi гниди готовлять манкуртiв.

тувинец шойгу обязал военных изучить статью пуйла об Украине

По словам источников РБК в Минобороны, статью президента включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки «из-за большого числа откликов в военной среде».

Статья вовы пуйла «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны сiрожи шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом РБК сообщил источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил РБК эту информацию.

По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.

Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6664
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15.07.2021 20:33 Ответить
Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9356
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15.07.2021 20:34 Ответить
Скажу по секрету - в ссср заставляли читать труды дедушки Ленина!
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15.07.2021 20:35 Ответить
Не то, что читать, а даже конспектировать заставляли!
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15.07.2021 20:46 Ответить
+ навіть у брежнєвські часи усю сім'ю могли переселити кудись за Полярне Коло, якщо студент не здасть членінський залік. Одразу КГБ починало займатися сім'єю - і з великою ймовірністю висилали у глухопердь як "неблагонадежных".
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15.07.2021 20:54 Ответить
и что помогло это СССРу?!
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15.07.2021 21:24 Ответить
Разве можно обижаться на *****? Ведь оно же -ОБНУЛЕННОЕ!!! Несет всякую ...уйню,а россиян заставляют изучать. Сам,ОБНУЛЕННЫЙ,написал!!!Какая радость,однако....
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15.07.2021 20:35 Ответить
Ну великросс воевать не любит. Вот калмыков там или бурят.... А любить кричать "Кадырка, помоги!
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15.07.2021 20:36 Ответить
Вся статья ху...ла это плагиат белогвардейских украинофобов и дерьмописцев сбежавших после революции заграницу.Короче,готовят,рашоВермахт к войне против Украины.
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15.07.2021 20:40 Ответить
Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4438
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15.07.2021 20:41 Ответить
Куме, а Ви чули, як москалі на шампанське кажуть? -Ігрістає! ...убив би!
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15.07.2021 20:45 Ответить
следующий шаг - "*************" и "***********" гоняющие воробьёв по беднейшей территории в азии)))
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15.07.2021 20:46 Ответить
Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6138
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15.07.2021 20:52 Ответить
https://twitter.com/ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA



Підрозділ міжнародного радіо Китаю, що є рупором пропаганди Компартії КНР, підтримав лист Путіна проти української державності. China Plus - це підрозділ Міжнарожного радіо Китаю, що також працює у Києві. Вони озвучують винятково політику Компартії Китаю, а отже
- висміяли окупацію Криму та санкції
- підкреслили «Україна - не Захід»
- заявили про залежність України від Росії
- закликали до возз'єднання з РФ

Фактично це є початком агресивної атаки на євроатлантичний шлях України.
Вперше КНР та РФ почали спільно діяти для знищення України як європейської держави.
На фоні місяця угод режиму Зеленського з КНР усе стає очевидним.
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15.07.2021 22:21 Ответить
Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 942
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15.07.2021 20:54 Ответить
какой -то комплекс неполноценности у кацапов без Украины
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15.07.2021 20:55 Ответить
Это потому, что без Украины перестанет существовать кремлевская имперская банда.
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15.07.2021 21:51 Ответить
Заодно нехай вивчають переписку В.І. Лєніна з Карлом Каутським.
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15.07.2021 21:09 Ответить
Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7902
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15.07.2021 21:24 Ответить
вот помню, сидим мы в австро-венгерском штабе, бухаем с рептилоидами, и тут Железный Канцлер говорит, а давайте создадим украинцев и Украину, что бы поглумиться над историческим единством и оторвать от Великарассиюшки малороссов майданутых..
выпили и придумали!.. а теперь лилиПутин бедный страдает.. туалетную бумагу на статьи изводит..
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15.07.2021 21:28 Ответить
Министр обороны России Шайбу заставляет своих военных в РФ изучать статью Путина о единстве русского и украинского народов, рузкий глаз узкій Республика Адыгея (Майкоп)
Республика Алтай (Горно-Алтайск)
Республика Башкортостан (Уфа)
Республика Бурятия (Улан-Удэ)
Республика Дагестан (Махачкала)
Республика Ингушетия (Магас)
Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик)
Республика Калмыкия (Элиста)
Карачаево-Черкесская Республика (Черкесск)
Республика Карелия (Петрозаводск)
Республика Коми (Сыктывкар)
Республика Марий Эл (Йошкар-Ола)
Республика Мордовия (Саранск)
Республика Саха (Якутия) (Якутск)
Республика Северная Осетия-Алания (Владикавказ)
Республика Татарстан (Казань)
Республика Тыва (Кызыл)
Удмуртская Республика (Ижевск)
Республика Хакасия (Абакан)
Чеченская Республика (Грозный)
Чувашская Республика (Чебоксары)
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15.07.2021 21:30 Ответить
Хочу жителям этих республик сказать ,пошлите Московию в задницу и стройте свои свободные республики как независимая Украина или как независимые республики Прибалтики
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15.07.2021 21:34 Ответить
Вывод должен быть только один - Украина должна иметь мощную и боеспособную армию. ВСУ и ВМС - приоритет номер один!!! И да, конечно, мы должны иметь достаточно средств, которые при необходимости могут достать и до Москвы.
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15.07.2021 21:38 Ответить
Два риторичні питання русскаму салдату-аслабанітєлю:
1. Скільки русскіх на території Росії убили українці.
2. Скільки українців на території України убили русскіє.
Ну так, років за 300 ...
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15.07.2021 21:53 Ответить
Они теперь на занятиях по политподготовке будут писать реферат на тему "МЫЖЕБРАТЬЯ. ПУТИН СКАЗАЛ"
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15.07.2021 22:06 Ответить
Будут сидеть в ленинских комнатах и конспектировать, капец, вспомнил молодость. Я думал такого маразма уже нет, это дичь!!!😁😁😁😁
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15.07.2021 22:16 Ответить
Многие российские военнослужащие имеют родителей или родственников в Украине? Интересная история...
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15.07.2021 22:29 Ответить
Идеологическая подготовка кацапов к новому вторжению в Украину.
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15.07.2021 23:14 Ответить
Причём это касается военных частей на границе с Украиной.

Задумайтесь! зеленский и власть...
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15.07.2021 23:27 Ответить
а не пробували конспектувати ленінське - о праве наций на самоопределение. Во буде хохма ?
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15.07.2021 23:27 Ответить
Для дебилов очень даже умная "статья"
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15.07.2021 23:32 Ответить
Готують до війни.
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15.07.2021 23:38 Ответить
Гребаный вонючий совок,сдохните как и ссссссссср
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15.07.2021 23:50 Ответить
Найкраще запитання Пу від Деніса Казанського
@den_kazansky: К сожалению, в своем письме Путин не пояснил главного: почему в Украине и России - один народ, а в ДНР и ЛНР - разные?
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16.07.2021 01:40 Ответить
... ну и пусть изучают, в чем криминал? Мы, в старой украинской армии в славных 90х тоже по тематике Воспитателей (аналог замполитов и политруков) изучали как казаки по черному морю ходили... и помню тему не меньш достойную : тактико-технические данные казацких струг, запорожских чайк и байдаков (да, простит мя, государь всея Америка)
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16.07.2021 06:56 Ответить
"единстве украинского, белорусского и русского народо"

во первых "русского народа" вообще не существует , а во вторых пошли вы нах вонючие росийские свиньи .
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16.07.2021 20:19 Ответить
СТАТЬЮ ТРУДНО НАЗВАТЬ АНТИ-УКРАИНСКОЙ. СКОРЕЕ, НАОБОРОТ, ТАМ ТОЛЬКО О БРАТСКИХ СВЯЗЯХ И ОБ ИХ УКРЕПЛЕНИИ.ЦИМБАЛЮК ВИЗЖИТ, ПОТОМУ КАК ЧУВСТВУЕТ УГРОЗУ СВОЕЙ КАДРОВОЙ ДОЛЖНОСТИ. ИЗ-ЗА ТАКИХ ЦИМБАЛЮКОВ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В УКРАИНЕ ГРАЖДАН С 1991 ГОДА УМЕНЬШИЛАСЬ ВДВОЕ - С 52 ДО 26 МЛН. ЧЕЛ.
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17.07.2021 12:11 Ответить
 
 