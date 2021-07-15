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Правительство предлагает запретить с 2030 года ввоз в Украину бензиновых и дизельных автомобилей

Правительство предлагает запретить с 2030 года ввоз в Украину бензиновых и дизельных автомобилей

Соответствующий законопроект подготовило Министерство инфраструктуры. Его цель - стимулировать использование электроавтомобилей.

Проект закона опубликован на сайте Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Он предполагает поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

  • с января 2027 года – запрет на бывшие в употреблении автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

  • с января 2030 года – запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Читайте: Кабмин упростил проверку автомобилей в Украине: база VIN-кодов транспортных средств появилась на портале открытых данных

Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил и других воинских формирований, автомобили, используемые фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и автомобили, которые приобретаются по наследству, а также на автомобили изготовленные до 1981 года.

Автор: 

авто (4219) импорт (560) ввоз (34) Мининфраструктуры (941) электромобиль (28)


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Топ комментарии
+40
Ні ні ні. Хай керують
Нарід має сповна насолодитися результатами свого вибору.
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15.07.2021 20:24
+29
Зебіли.
Що з них взяти?
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15.07.2021 20:21
+21
Идиоты зеленые...наркоши без мозгов..
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15.07.2021 20:25
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ДЕБИЛЫ !!! НЕОБХОДИМО ВСЕ АВТОМОБИЛИ ОТ 5 ТОНН И БОЛЬШЕ ЗАМЕНИТЬ НА ЕЛЕКТРО !!! ЖДЫ ПРОКЛЯТЫЕ !!!
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16.07.2021 02:45 Ответить
смішні суперчки про кількість енергії, усе - набагато простіше: машини сатимуть і, відповідно, їздитимуть з 2030 р - тілько "обрані"... інша (більша - бу-га-га) частина населення змохе вільно скористатися можливістю ...загинути під колесами цих авто...
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16.07.2021 03:01 Ответить
ЕС хотят уменьшить зависимость от ископаемых энергоносителей и достичь климатической нейтральности до 2050 года. В среду, 8 июля, Еврокомиссия представила два документа, которые должны помочь в достижении их целей. Это стратегия интеграции энергетической системы и водородная стратегия. эту систему описывают так: люди ездят на электромобилях, которые они заряжают от солнечных батарей, размещенных на крышах зданий, а квартиры обогреваются теплом, выделяемым заводом или центром обработки данных, размещенным неподалеку.

Вторая цель этой стратегии - замена ископаемых источников энергии - угля, нефти и газа - электричеством. Речь идет, например, о транспортной сфере и жилищном секторе. Там же, где такой переход на электричество не является рентабельным, Еврокомиссия выступает за использование водорода или биогаза. Брюсселе отводят немалую роль в этом и для Украины. В Еврокомиссии также хотят развивать систему трубопроводов для транспортировки водорода. Самый дешевый способ - это переоснащение газопроводов. Стоимость этого оценивают в 10-30% от цены прокладки новых труб
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16.07.2021 03:05 Ответить
"Вторая цель этой стратегии - замена ископаемых источников энергии - угля, нефти и газа - электричеством."

Оля что ты несешь ? Электричество получают путем сжигания продуктов нефти , газа и угля . Получать элекричество из ветра и солнца очень очень дорого и учитывая непредсказуемость этих источников просто глупо . Вы хоть среднюю школу закончили ?
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16.07.2021 20:36 Ответить
До 2030 року вийде стільки законів, що ними можна буде неодноразово обмотатися навкруги планети.
Те, що пропонується у статті, це лише нариси на майбутнє розвитку України..
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16.07.2021 03:05 Ответить
нарешті твереза думка, Вітаю! На сьогодні в Україну євробляхи більшість тягнуть люди з надією що це якось допоможе по господарстві звести кінці з кінцями (якусь городину привезти ,.в село поїхати, батьків провідати ..матеріали на будову закинути для початку в стані як фіз.особа )і навряд чи за 8 років щось поміняється в нас як буде битий але робочий мотор двс так і буде.ніхто тверезо думаючий не буде привозити в щент розбиту ел.каляску з ресурсом батареї 20% з всіма витікаючими в Украіні з цим проблемами +як казав раніше в нас 1.5 волтова батарейка не має можливості десь повторно переробитися я не говорю про решта ламп старого взірця .І батарейки і лампи з доплатою вивозим за кордон на переутіль і то на більшості випадках завдяки окремим людям з волонтерскими ініціативами
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16.07.2021 03:25 Ответить
Дизелі скоро скрізь будуть заборонені, зебіли тут ні до чого))
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16.07.2021 03:05 Ответить
а траки куди дінуться?
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16.07.2021 07:12 Ответить
чисто по савецки решили запретить, в надежде что какой-то дурачёк будет развивать инфраструктуру для электрокаров!! и это всё происходит в стране ежедневно прокидающей инвесторов и не имеющей никакой защиты прав собственности
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16.07.2021 05:59 Ответить
Уряд пропонує заборонити з 2030 року ввезення в Україну бензинових і дизельних автомобілів - Цензор.НЕТ 5734
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16.07.2021 06:16 Ответить
ого у зе-наркоманов приход. дядюшка Си подогнал сильные соли
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16.07.2021 06:42 Ответить
нахіба нам автомобілі
будемо пішки пересуватись
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16.07.2021 07:08 Ответить
або на лісапетах
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16.07.2021 07:09 Ответить
Ох сколько придётся отменять все эти идиотские законые принятые зеленским, когда придёт другая, адекватная власть.. сколько ж после них говна разбирать потом, я в шоке
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16.07.2021 08:26 Ответить
А вам не здається що Зеленський і 2030 рік, звучить як фантастика і навіть не наукова.
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16.07.2021 08:26 Ответить
С одной стороны - да. А с другой - наш мудрый нарид один раз отчебучил, выбрав клоуна. Что мешает второй раз?
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16.07.2021 08:49 Ответить
Мешает отсутствие адекватных претендентов на пост президента, которые хотели и могли сделать что-либо для Украины, а не исключительно для собственного кармана и карманов своих друзей и кумовей...
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16.07.2021 11:19 Ответить
Эти дебилы в правительстве к 2030 исчезнут с лица Украины. Или они себе три срока надумали?
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16.07.2021 08:48 Ответить
Как насчет комерческого транспорта. С электромобилями конечно какая-то нездоровая мания. Пусть кто хочет и так покупает их. 2040 может быть более реально выглядит для перехода на электро. И то не факт.
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16.07.2021 09:06 Ответить
То скільки атомних електростанцій планується ввести в експлуатацію до 2030 року?
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16.07.2021 09:09 Ответить
Ага, это как посадить 100500 миллиардов деревьев за год. Сколько уже посадили? Так и с этим законом. ФРГ, Норвегия, Швеция, Италия и далее по списку до 2030 года справятся с этой задачей. Украина - нет.
Чтобы зеленая быль стала явью надо:
1. Уже сегодня начать строить "заправки" для электромобилей по всей стране. И не просто "заправки" с 220 вольт, как в розетке, а с силой тока способной зарядить авто за десять минут. Их должно быть на каждом углу, а это огромная цифра (вспоминаем басню про миллиард деревьев).
2. Уже через пять лет зарплаты украинцев должны дойти до 1500 евро/мес., а в 2029 году должны превысить 3000 евро. Иначе, как ты купишь электроавто? Даже б/у электроавтомобили будут стоить очень дорого, потому, что к 2030 году их будет очень мало по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. А если чего-то мало, а спрос велик, то и цены соответствующие.
Даже могучие США не справятся с этой задачей до 2030 года, а тут зеленые клоуны решили мир покорить.
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16.07.2021 09:28 Ответить
Плюс, пока нет мощных батарей, которые позволяют проехать на одной зарядке хотя бы 1 тыс. км - это авто для поездки в супермаркет, не более. Как по мне, лучше бы продвигали авто с ГБО. Это куда реальнее. Газ в два раза дешевле, чем бензин и экологично безопасней оного.
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16.07.2021 10:34 Ответить
Это сегодня газ в два раза дешевле, через 10 лет ситуация будет совсем другой. Я напомню, что лет 20 назад природный газ продавали по 30 баксов, но не по 300-400 как сегодня
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16.07.2021 11:02 Ответить
бензин и соляру по цене он вряд ли догонит, так как цены поднимаются синхронно на всё
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16.07.2021 11:36 Ответить
Цена на газ растет потому как растет его потребление ,а разработку новых месторождений сдерживают чтобы поднять на газ цену . Ублюдки на биржах и во власти стригут хорошие деньги даже не напрягаясь . А высокая цена это еще и выскокий налог который платит потребитель .
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16.07.2021 20:28 Ответить
Давно пора запретить!
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16.07.2021 09:51 Ответить
А что , вы дали народу такие зарплаты, что купить электрокар для людей не проблема? Трепачи! Одна показуха и пиар!
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16.07.2021 09:52 Ответить
10 штук Лиф - покупай
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16.07.2021 11:31 Ответить
который проедет 150 км летом и который заряжать от обычной розетки нужно почти сутки
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16.07.2021 13:03 Ответить
лучше (больше) работай - заряжай реже, едь дольше ))))
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16.07.2021 13:22 Ответить
пусть с 3030 запрещают
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16.07.2021 09:58 Ответить
по итогу так и будет
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16.07.2021 13:04 Ответить
Або ішак сдохне, або падишах помре.
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16.07.2021 09:58 Ответить
До чего дожились, - иронически сказал Полесов, - вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать.Уряд пропонує заборонити з 2030 року ввезення в Україну бензинових і дизельних автомобілів - Цензор.НЕТ 2640
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16.07.2021 10:05 Ответить
бред
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16.07.2021 10:24 Ответить
квартал 95 пусть запретят)) идиоты.
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16.07.2021 11:55 Ответить
будемо їздити на конях та коровах
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16.07.2021 12:17 Ответить
Производители и сами снимают двс с линейки с 25-35, уже огромное количество стран и штатов запретили, с 2030 - 2040, и это страны не с ЗаЗ а Штаты и Европа. А с електричеством проблемы у всех, но солнечная енергия стала копеечной и ее как ращ нужно сливать в батареи.
Вообще классика, весь цивилизованый мир уничтожает коррупцию, легализирует все подряд, вводит електромобили чтобы не зависить от нефти, а местное быдло у нас топит за русский мир, и пережевает за то что рашке некуда будет продаватьтнефть и бенз. Особый мля путь пока не прилетит.
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16.07.2021 12:47 Ответить
Шарик , солнечная и ветровая энергия в 10 раз дороже тепловой , гидро и атомной . Хранить энергию в батареях невыгодно и дорого , кроме того она там тоже теряеться . А так же преобразование ее в надлежащий вид требует затрат . Мир никакую коррупцию не уничтожает . Мир живет в корупции по самуе уши . Живой пример Шредер-Меркель-СП2 .
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16.07.2021 20:32 Ответить
Да если бы такое чудо сбылось, рашка бы от восторга прыгала. Она бы у себя дома сжигала свои углеводороды в своих электростанциях в любых количествах и гнала бы энергию по проводам по всему миру, не особо напрягаясь северными потоками. А э/энергии, после замены двс всех машин мира на электрические, понадобится в десятки раз больше чем сейчас. Сказки это всё
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17.07.2021 16:04 Ответить
Все правильно сделали. Иначе Украина стала бы кладбищем для машин с ДВС со всего мира.
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16.07.2021 12:52 Ответить
Через 15 -20 лет бензиновые авто давай до свиданья в Европе! И это реальность! Мир не стоит на месте.

Будут продавать дизельные, бензиновые авто разве что в Африку отсталые страны и возможно азия.
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16.07.2021 17:31 Ответить
чота ржу...да где д тогда столько беушных электромашин для страны найти...
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16.07.2021 19:57 Ответить
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