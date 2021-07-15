Правительство предлагает запретить с 2030 года ввоз в Украину бензиновых и дизельных автомобилей
Соответствующий законопроект подготовило Министерство инфраструктуры. Его цель - стимулировать использование электроавтомобилей.
Проект закона опубликован на сайте Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.
Он предполагает поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:
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с января 2027 года – запрет на бывшие в употреблении автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
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с января 2030 года – запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил и других воинских формирований, автомобили, используемые фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и автомобили, которые приобретаются по наследству, а также на автомобили изготовленные до 1981 года.
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Вторая цель этой стратегии - замена ископаемых источников энергии - угля, нефти и газа - электричеством. Речь идет, например, о транспортной сфере и жилищном секторе. Там же, где такой переход на электричество не является рентабельным, Еврокомиссия выступает за использование водорода или биогаза. Брюсселе отводят немалую роль в этом и для Украины. В Еврокомиссии также хотят развивать систему трубопроводов для транспортировки водорода. Самый дешевый способ - это переоснащение газопроводов. Стоимость этого оценивают в 10-30% от цены прокладки новых труб
Оля что ты несешь ? Электричество получают путем сжигания продуктов нефти , газа и угля . Получать элекричество из ветра и солнца очень очень дорого и учитывая непредсказуемость этих источников просто глупо . Вы хоть среднюю школу закончили ?
Те, що пропонується у статті, це лише нариси на майбутнє розвитку України..
будемо пішки пересуватись
Чтобы зеленая быль стала явью надо:
1. Уже сегодня начать строить "заправки" для электромобилей по всей стране. И не просто "заправки" с 220 вольт, как в розетке, а с силой тока способной зарядить авто за десять минут. Их должно быть на каждом углу, а это огромная цифра (вспоминаем басню про миллиард деревьев).
2. Уже через пять лет зарплаты украинцев должны дойти до 1500 евро/мес., а в 2029 году должны превысить 3000 евро. Иначе, как ты купишь электроавто? Даже б/у электроавтомобили будут стоить очень дорого, потому, что к 2030 году их будет очень мало по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. А если чего-то мало, а спрос велик, то и цены соответствующие.
Даже могучие США не справятся с этой задачей до 2030 года, а тут зеленые клоуны решили мир покорить.
Вообще классика, весь цивилизованый мир уничтожает коррупцию, легализирует все подряд, вводит електромобили чтобы не зависить от нефти, а местное быдло у нас топит за русский мир, и пережевает за то что рашке некуда будет продаватьтнефть и бенз. Особый мля путь пока не прилетит.
Будут продавать дизельные, бензиновые авто разве что в Африку отсталые страны и возможно азия.