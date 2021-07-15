Правительство предлагает запретить с 2030 года ввоз в Украину бензиновых и дизельных автомобилей

Соответствующий законопроект подготовило Министерство инфраструктуры. Его цель - стимулировать использование электроавтомобилей.

Проект закона опубликован на сайте Министерства инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Он предполагает поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

с января 2027 года – запрет на бывшие в употреблении автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с января 2030 года – запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Читайте: Кабмин упростил проверку автомобилей в Украине: база VIN-кодов транспортных средств появилась на портале открытых данных

Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил и других воинских формирований, автомобили, используемые фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и автомобили, которые приобретаются по наследству, а также на автомобили изготовленные до 1981 года.