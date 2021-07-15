Первым вопросом повестки дня Рады 16 июля стоит голосование за нового главу МВД Монастырского

Верховная рада завтра, 16 июля, проголосует за назначение нового министра внутренних дел Украины. Этот вопрос будет первым в повестке дня завтрашнего пленарного заседания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня, опубликованной на официальном портале ВР.

Завтра народные депутаты сначала проголосуют за назначение Дениса Монастырского новым главой МВД, а уже потом начнут рассматривать другие вопросы повестки дня.

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

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13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

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