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Первым вопросом повестки дня Рады 16 июля стоит голосование за нового главу МВД Монастырского

Первым вопросом повестки дня Рады 16 июля стоит голосование за нового главу МВД Монастырского

Верховная рада завтра, 16 июля, проголосует за назначение нового министра внутренних дел Украины. Этот вопрос будет первым в повестке дня завтрашнего пленарного заседания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня, опубликованной  на официальном портале ВР.

Завтра народные депутаты сначала проголосуют за назначение Дениса Монастырского новым главой МВД, а уже потом начнут рассматривать другие вопросы повестки дня.

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

Читайте: Корниенко отрицает, что Авакова попросили уйти в отставку из-за задержания ряда нардепов под наркотиками: Это неправда

13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко о голосах "слуг народа" за назначение Монастырского: Все живые проголосуют

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+4
Теперь фраза "подвели под монастырь" заиграет новыми красками!
П.С. К кандидату есть только один вопрос: он бухает или нюхает ?
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15.07.2021 20:44
+4
А тем временем :
Землёнский получит от олигархов откат за законопроект 3508 Д.
Олигархам простили долги за газ,а простому нариту нет.
Теперь за газ использованный беней (:тот который , чкобы ,, спасал " Украину ) , Фирташем, РАхметовым, заплатите вы !!
Ну,не отчаивайтесь, главное,что не Порошенко!)
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15.07.2021 20:49
+4
За то, шо Киве подмахнул
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15.07.2021 20:52
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Еще один без профильного образования.Открыли"ящик Пандоры"...
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15.07.2021 20:34 Ответить
Навіщо лялькам освіта???)))
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15.07.2021 20:40 Ответить
Нічого. Він вчоного проФФесіонала ківу замом призначить.
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15.07.2021 21:00 Ответить
"Повестка дня,одна муйня!" !!!)))
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15.07.2021 20:37 Ответить
Для кого вы этот спектакль квартальный устраиваете? Там уже Ермаки все решили.
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15.07.2021 20:38 Ответить
Для палко любимого "мудрого наріда" !!!)))
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15.07.2021 20:40 Ответить
Респект пану Монастырскому!
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15.07.2021 20:38 Ответить
За що респект Моні Стирському?
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15.07.2021 20:50 Ответить
За то, шо Киве подмахнул
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15.07.2021 20:52 Ответить
А ... 😀 ну да , я совсем забыл 😏
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15.07.2021 20:56 Ответить
Не за это ли респект ? :https://zn.ua/POLITICS/monastyrskij-napisal-polozhitelnyj-otzyv-na-diserattsiju-kivi-znua-publikuet-dokument-i-objasnjaet-chto-na-samom-dele-eto-oznachaet.html Монастырский написал положительный отзыв на диссертацию Кивы: ZN.UA публикует документ и объясняет, что на самом деле это означает
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15.07.2021 21:00 Ответить
Видовище кремлівського балагана триває !! В маланському полку влади поповнення !!!))))))
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15.07.2021 20:39 Ответить
Теперь фраза "подвели под монастырь" заиграет новыми красками!
П.С. К кандидату есть только один вопрос: он бухает или нюхает ?
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15.07.2021 20:44 Ответить
И то и другое 😀
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15.07.2021 20:51 Ответить
А тем временем :
Землёнский получит от олигархов откат за законопроект 3508 Д.
Олигархам простили долги за газ,а простому нариту нет.
Теперь за газ использованный беней (:тот который , чкобы ,, спасал " Украину ) , Фирташем, РАхметовым, заплатите вы !!
Ну,не отчаивайтесь, главное,что не Порошенко!)
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15.07.2021 20:49 Ответить
 
 