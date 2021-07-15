Первым вопросом повестки дня Рады 16 июля стоит голосование за нового главу МВД Монастырского
Верховная рада завтра, 16 июля, проголосует за назначение нового министра внутренних дел Украины. Этот вопрос будет первым в повестке дня завтрашнего пленарного заседания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня, опубликованной на официальном портале ВР.
Завтра народные депутаты сначала проголосуют за назначение Дениса Монастырского новым главой МВД, а уже потом начнут рассматривать другие вопросы повестки дня.
Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.
13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
Топ комментарии
+4 AbOriginal_UA
показать весь комментарий15.07.2021 20:44 Ссылка
+4 Amber
показать весь комментарий15.07.2021 20:49 Ссылка
+4 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий15.07.2021 20:52 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
П.С. К кандидату есть только один вопрос: он бухает или нюхает ?
Землёнский получит от олигархов откат за законопроект 3508 Д.
Олигархам простили долги за газ,а простому нариту нет.
Теперь за газ использованный беней (:тот который , чкобы ,, спасал " Украину ) , Фирташем, РАхметовым, заплатите вы !!
Ну,не отчаивайтесь, главное,что не Порошенко!)