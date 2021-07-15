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Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора. ФОТО

Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора. ФОТО

Правоохранителями задержан при получении взятки помощник народного депутата Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, попощник нардепа требовал и получил от волонтера 5700 долларов взятки за влияние на должностных лиц Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета и содействие в принятии сессией Черновицкого городского совета решения о предоставлении разрешений на разработку документации по землеустройству по отводу земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов по заявлениям участников ООС.

Правоохранители задержали помощника народного депутата во время получения второй части взятки в размере 5 тыс долларов.

Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора 01

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Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора 02

Готовится сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребления влиянием).

5700 долларов США за отвод земли участникам ООС - задержан помощник народного депутата

Автор: 

взятка (6174) помощник депутата (40) Офис Генпрокурора (2486)


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Топ комментарии
+6
А фамилия у депутата есть? Или это образ собирательный?
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15.07.2021 21:18
+3
нардеп з зажопних? Чи з уродів?
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15.07.2021 20:57
+2
5,7 к баксов? какой то нищеброд...
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15.07.2021 20:57
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нардеп з зажопних? Чи з уродів?
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15.07.2021 20:57 Ответить
Уродов, Мазурашу
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15.07.2021 22:25 Ответить
5,7 к баксов? какой то нищеброд...
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15.07.2021 20:57 Ответить
Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5245Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9344Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6305Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8535
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15.07.2021 20:57 Ответить
Так Митенька це із твоїх за яких ти голосував! А виноватий Порошенко та порохоботи! Дивись не переплутай!
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15.07.2021 22:02 Ответить
помощник КАКОГО депутата ? зелены соплей? Рюкзакова нет а помощников все торбят))
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15.07.2021 20:58 Ответить
еще и х..о на участниках АТО наживался. из за таких хмырей тысячи людей в очереди уже по 6-7 лет стоят в каждом городе на участок под застройку
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15.07.2021 21:03 Ответить
а зачем они взятку давали? им же вроде по закону земля положена.
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15.07.2021 21:09 Ответить
швидше виділять. Навіть, якщо хабарника заловили. Начальство побоїться волинити.
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15.07.2021 21:12 Ответить
По чему положена?
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15.07.2021 21:19 Ответить
http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ Виділення земельних ділянок учасникам АТО
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15.07.2021 21:21 Ответить
По закону.
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15.07.2021 21:32 Ответить
по закону любому положено до 10 соток в городе под постройку дома. только без взятки ты их фиг получишь
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15.07.2021 21:59 Ответить
По закону да, но при обращении за выделением участка выдают ответ, что нет свободных земель под эту льготу. Ну и на примере этого помощника видно почему.
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16.07.2021 00:56 Ответить
А фамилия у депутата есть? Или это образ собирательный?
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15.07.2021 21:18 Ответить
Мазурашу слуга удода
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15.07.2021 22:26 Ответить
Ну и что? Хотя бы учасники АТО могли получить участки без взяток? У этих шакалов ничего святого нет.
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15.07.2021 21:26 Ответить
а куда обратится шобы стать помощником депутата? нехилые бабки там крутятся
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15.07.2021 21:31 Ответить
в 95-тий квартал
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15.07.2021 21:50 Ответить
Просил дать официальный заверенный полицией прайс, а то наживаются и не делятся с начальством
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15.07.2021 21:53 Ответить
Ну если это помощник Зепутата ничего не будет, что, в первый раз...
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15.07.2021 21:59 Ответить
Скорее всего из Петрушкиного стада,если бы был из Зеленых,на цензоре такого счастья не упустили бы.
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15.07.2021 22:12 Ответить
Зебуин, поймали мамалыжника Мазурашу из слуги удода
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15.07.2021 22:27 Ответить
помошник ничего не решает, он просто торпеда, посредник, цап видбувайло. назовите как хотите. депутата за ...опу нужно брать
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15.07.2021 22:28 Ответить
А почему имя скрывают ??
Страна своих героев должна знать в лицо!
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15.07.2021 23:03 Ответить
 
 