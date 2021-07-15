Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора. ФОТО
Правоохранителями задержан при получении взятки помощник народного депутата Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, попощник нардепа требовал и получил от волонтера 5700 долларов взятки за влияние на должностных лиц Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета и содействие в принятии сессией Черновицкого городского совета решения о предоставлении разрешений на разработку документации по землеустройству по отводу земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов по заявлениям участников ООС.
Правоохранители задержали помощника народного депутата во время получения второй части взятки в размере 5 тыс долларов.
Готовится сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребления влиянием).
5700 долларов США за отвод земли участникам ООС - задержан помощник народного депутата
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