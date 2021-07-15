Главные новости 15 июля: Аваков больше не министр, ЕС рекомендует разрешить въезд украинцам

Рада поддержала отставку Авакова, Жеваго объявили в розыск, а Тупицкого вызывали для вручения подозрения, ЕС советует странам-членам пускать к себе украинцев, - главные новости Украины 15 июля.

Рада поддержала отставку Авакова

Депутаты провожали его в отставку, аплодируя в знак благодарности. Уже бывший министр этого не слышал – на заседание парламента он не пришел. За отставку Авакова проголосовал 291 нардеп.

О его будущем ходят слухи: глава "слуг народа" Корниенко заявил, что Аваков может стать кандидатом на должность мэра Харькова от "СН" и составить конкуренцию Добкину и Терехову. Источники в окружении Авакова говорят, что у экс-министра нет таких планов.

Назначение "слуги народа" Дениса Монастырского на пост главы МВД станет первым пунктом повестки дня на завтрашнем заседании Рады. Фракция "Слуг народа" поддержала кандидатуру единогласно, ожидается, что "проголосуют все "живые".

Жеваго объявили в международный розыск

По сообщению ГБР, бывший нардеп и один из богатейших людей Украины попал в розыск Интерпола из-за банкротства его банка "Финансы и кредит". В пресс-службе Жеваго говорят, что вопрос объявления его в международный розыск Интерпол рассматривает с октября прошлого года, но решение якобы еще не принято.

Тупицкого вызвали для вручения подозрения

Тупицкого вызвали в Офис Генпрокурора для вручения подозрения, явиться туда он должен уже завтра. Повестку подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Тем временем представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что возглавлявший КСУ Тупицкий не сможет вернуться к работе в течение ближайшего года – что бы там ни решал Верховный Суд.

ЕС внес Украину в список стран, гражданам которых рекомендует разрешить въезд

Евросоюз обновил перечень стран, граждан которых рекомендует странам-членам пускать на свою территорию без ограничений. В него добавили Украину. Это не означает автоматического права на пересечения границы с любой страной ЕС – каждое государство будет принимать решение самостоятельно.

Смертоносное наводнение в Германии

Ливни накрыли запад страны и вызвали масштабное наводнение. Более 40 человек погибли, 70 пропали без вести. Вода затапливает дома и сносит мосты. На помощь спасателям отправили солдат Бундесвера.

В Сумах ввели комендантский час для детей и подростков

Согласно решению горсовета, жители города возрастом до 16 лет с 22:00 до 6:00 не имеют права находиться на улицах, в общественных местах, развлекательных учреждениях и заведениях общепита без сопровождения взрослых. Таким образом в городе хотят побороть подростковую преступность.

Каждый украинец должен владеть государственным языком, - Конституционный Суд

"Владеть украинским языком как языком своего гражданства - обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения", - гласит решение Конституционного Суда.