Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель в ОБСЕ Цимбалюк

Миссия Украины в ОБСЕ обратила внимание стран-участниц на концепцию суверенитета, которую высказал президент РФ Владимир Путин в своей статье с фейковыми нарративами об Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, это произошло во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 15 июля.

Во время своего выступления Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк обратил внимание иностранных коллег на то, что в минувший понедельник, 12 июля, Путин "опубликовал длинную статью с целым набором российских фейковых нарративов об Украине".

"Я думаю, что некоторые мои коллеги с ней уже ознакомились. Я бы хотел процитировать из нее только одно предложение:" Уверен, что настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией ". Довольно интересная концепция суверенитета, не так ли?", - заявил Цымбалюк.

Также читайте: Россия должна прекратить поставлять системы РЭБ донецким террористам, - Украина в ОБСЕ

Глава украинской миссии при ОБСЕ указал на то, что руководство Кремля остается разочарованным по поводу того, "что независимая Украина не стремится к этому российского так называемому "партнерству" после того, как Россия начала вооруженную атаку на Украину в 2014 году, в результате чего было временно оккупирована и предпринята попытка аннексии части территории Украины"



"То есть, Россия просто продолжает свою агрессию, надеясь, что сработает так называемое "принуждение к миру" - еще одна концепция, которую она создала, исказила и которой грубо злоупотребляет в своих собственных воинственных целях, примеры чего мы наблюдали во многих странах, в частности, недавно в Грузии и Украине", - отметил Цимбалюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миллионы украинцев хотят восстановления отношений с РФ, - Путин