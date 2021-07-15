Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель в ОБСЕ Цимбалюк
Миссия Украины в ОБСЕ обратила внимание стран-участниц на концепцию суверенитета, которую высказал президент РФ Владимир Путин в своей статье с фейковыми нарративами об Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, это произошло во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 15 июля.
Во время своего выступления Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк обратил внимание иностранных коллег на то, что в минувший понедельник, 12 июля, Путин "опубликовал длинную статью с целым набором российских фейковых нарративов об Украине".
"Я думаю, что некоторые мои коллеги с ней уже ознакомились. Я бы хотел процитировать из нее только одно предложение:" Уверен, что настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией ". Довольно интересная концепция суверенитета, не так ли?", - заявил Цымбалюк.
Глава украинской миссии при ОБСЕ указал на то, что руководство Кремля остается разочарованным по поводу того, "что независимая Украина не стремится к этому российского так называемому "партнерству" после того, как Россия начала вооруженную атаку на Украину в 2014 году, в результате чего было временно оккупирована и предпринята попытка аннексии части территории Украины"
"То есть, Россия просто продолжает свою агрессию, надеясь, что сработает так называемое "принуждение к миру" - еще одна концепция, которую она создала, исказила и которой грубо злоупотребляет в своих собственных воинственных целях, примеры чего мы наблюдали во многих странах, в частности, недавно в Грузии и Украине", - отметил Цимбалюк.
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На такие вещи нужно реагировать какими идиотскими они не были. Когда нет реакции просто накапливается целый массив фейковой информации, правда в которой тупо потеряется и фейк будет восприниматься как истина (где ничем не подтвержденные фейки, будут доказывать и подтверждать друг-друга).
Напомнить как вы в свое время (до 2014) не реагировали на тупые лозунги "Крым наш", "Севастополь русский город", "Донбасс русскоязычный регион".....
И они напрочь не понимают, про что мы тут вообще говорим, в их понятии, мы тут "бред несем"!!!
Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі,стали вам поперек горла москалі (
іпучі)смердючі.
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Россия изобрела "принуждение к миру"? Я думал, что ещё Наполеон ходил "принуждать к миру" царскую Россию, а сегодняшние российские "стратеги" просто термин украли...
Підрозділ міжнародного радіо Китаю, що є рупором пропаганди Компартії КНР, підтримав лист Путіна проти української державності. China Plus - це підрозділ Міжнарожного радіо Китаю, що також працює у Києві. Вони озвучують винятково політику Компартії Китаю, а отже
- висміяли окупацію Криму та санкції
- підкреслили «Україна - не Захід»
- заявили про залежність України від Росії
- закликали до возз'єднання з РФ
Фактично це є початком агресивної атаки на євроатлантичний шлях України.
Вперше КНР та РФ почали спільно діяти для знищення України як європейської держави.
На фоні місяця угод режиму Зеленського з КНР усе стає очевидним.
- участвую, даже статьи пишу...
- зачем я соврал, я ж не участвую?
- а статьи мне пишут... когда начинается приступ величия...
на расии в армии сделали обязательным изучение статьи ***** о братстве и едином происхождении российского и украинского народов.... и скажите мне ищо шо на фото не вылитые украинцы
У відповіді України всього 6 знаків: *****!
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ПУКин - ПИTEPAСТ с питерских подворотней, убийца Bорюга и Пeдoфил--.
Берет на службу и денежные довольствие;- ещё одних ИУДУШЕК, 0ПРИЧНИКОВ , ТЕPР0РИСТOВ,
ЛЕHТЯЕВ И HЕГ0ДЯЕВ = ряжэных так называемых КAЗАК0В...
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ПОПР0СТУ ГОВОРЯ КЛ0УНОВ ?? .
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днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
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лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
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рф - росция ФЕЙКОВАЯ , ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ ФУФЛЫЖНАЯ Мельдониевсская ЯМА !
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