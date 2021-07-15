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Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель в ОБСЕ Цимбалюк

Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель в ОБСЕ Цимбалюк

Миссия Украины в ОБСЕ обратила внимание стран-участниц на концепцию суверенитета, которую высказал президент РФ Владимир Путин в своей статье с фейковыми нарративами об Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, это произошло во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 15 июля.

Во время своего выступления Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк обратил внимание иностранных коллег на то, что в минувший понедельник, 12 июля, Путин "опубликовал длинную статью с целым набором российских фейковых нарративов об Украине".

"Я думаю, что некоторые мои коллеги с ней уже ознакомились. Я бы хотел процитировать из нее только одно предложение:" Уверен, что настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией ". Довольно интересная концепция суверенитета, не так ли?", - заявил Цымбалюк.

Также читайте: Россия должна прекратить поставлять системы РЭБ донецким террористам, - Украина в ОБСЕ

Глава украинской миссии при ОБСЕ указал на то, что руководство Кремля остается разочарованным по поводу того, "что независимая Украина не стремится к этому российского так называемому "партнерству" после того, как Россия начала вооруженную атаку на Украину в 2014 году, в результате чего было временно оккупирована и предпринята попытка аннексии части территории Украины"


"То есть, Россия просто продолжает свою агрессию, надеясь, что сработает так называемое "принуждение к миру" - еще одна концепция, которую она создала, исказила и которой грубо злоупотребляет в своих собственных воинственных целях, примеры чего мы наблюдали во многих странах, в частности, недавно в Грузии и Украине", - отметил Цимбалюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миллионы украинцев хотят восстановления отношений с РФ, - Путин

Автор: 

ОБСЕ (4882) путин владимир (31501) фейк (683) Цимбалюк Евгений (39)


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Топ комментарии
+8
Вот же мужикам делать то нехер сидят изучают писанину маразматического старика Кабаева. Вроде взрослые люди 😆😆😆
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15.07.2021 22:10
+8
Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель Киева в ОБСЕ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9916

Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі,стали вам поперек горла москалі (іпучі)смердючі.
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15.07.2021 22:17
+7
Зондеркоманда.

Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель Киева в ОБСЕ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2048
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15.07.2021 22:26
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Вот же мужикам делать то нехер сидят изучают писанину маразматического старика Кабаева. Вроде взрослые люди 😆😆😆
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15.07.2021 22:10 Ответить
Маразматик, при необмеженій владі, головнокомандуючий однією з найбільших і найагресивніших армій у світі, дуже небезпечний, бо він злочинець, який посилає своїх убивць в "братню" країну.
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15.07.2021 22:22 Ответить
Это не делает ему чести шоб эту маячню. Ну если есть много свободного времени то ладно. Я тоже дальше первого абзаца не дочитал. Но одно интересно: почему ***** берет отправную точку какойта там 1650 с зерном год? Почему не эпоху мамонтов или динозавров когда вся планета принадлежала кацапам 🧐☝️
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15.07.2021 22:29 Ответить
Маячню читать*
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15.07.2021 22:30 Ответить
переяслівська рада Хмельницкий підписав союз з московіэю
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15.07.2021 23:09 Ответить
Вообще то все правильно делают! Непонятно только, почему с запозданием и почему не было ноты от МИДа.
На такие вещи нужно реагировать какими идиотскими они не были. Когда нет реакции просто накапливается целый массив фейковой информации, правда в которой тупо потеряется и фейк будет восприниматься как истина (где ничем не подтвержденные фейки, будут доказывать и подтверждать друг-друга).
Напомнить как вы в свое время (до 2014) не реагировали на тупые лозунги "Крым наш", "Севастополь русский город", "Донбасс русскоязычный регион".....
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15.07.2021 22:30 Ответить
Бесполезно. Зебилы в любом случае ничего не поймут
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15.07.2021 22:48 Ответить
Им все "какая разница", поскольку их мозг не может строить причинно-следственные связи (не понимают какая связь между уровнем их достатка и тем как Клоун вертит Конституцию на своем зеленом болте, не понимают какая связь между независимостью и языком, связи между названием улицы "маршала Жукова" и той задницей в которой живем.....).
И они напрочь не понимают, про что мы тут вообще говорим, в их понятии, мы тут "бред несем"!!!
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16.07.2021 13:16 Ответить
То Сурков написал
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15.07.2021 22:44 Ответить
Путін опублікував статтю з набором фейкових наративів про Україну, - представник в ОБСЄ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 6413
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16.07.2021 00:16 Ответить
Такі маразматіки і починають війни.
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16.07.2021 00:18 Ответить
мокша-историк,мокша-пейсатель))))
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15.07.2021 22:13 Ответить
Які наративи,це маячня параноїдального шизофреніка!!!)))
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15.07.2021 22:15 Ответить
Все ж таки українці дуже погано знають свою історію, левова частина і досі вірить в байку про один народ.
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15.07.2021 22:17 Ответить
Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель Киева в ОБСЕ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9916

Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі,стали вам поперек горла москалі (іпучі)смердючі.
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15.07.2021 22:17 Ответить
Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель Киева в ОБСЕ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2625
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15.07.2021 22:18 Ответить
"То есть, Россия просто продолжает свою агрессию, надеясь, что сработает так называемое "принуждение к миру" - еще одна концепция, которую она создала, исказила и которой грубо злоупотребляет в своих собственных воинственных целях
-----------
Россия изобрела "принуждение к миру"? Я думал, что ещё Наполеон ходил "принуждать к миру" царскую Россию, а сегодняшние российские "стратеги" просто термин украли...
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15.07.2021 22:19 Ответить
https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA

Підрозділ міжнародного радіо Китаю, що є рупором пропаганди Компартії КНР, підтримав лист Путіна проти української державності. China Plus - це підрозділ Міжнарожного радіо Китаю, що також працює у Києві. Вони озвучують винятково політику Компартії Китаю, а отже
- висміяли окупацію Криму та санкції
- підкреслили «Україна - не Захід»
- заявили про залежність України від Росії
- закликали до возз'єднання з РФ

Фактично це є початком агресивної атаки на євроатлантичний шлях України.
Вперше КНР та РФ почали спільно діяти для знищення України як європейської держави.
На фоні місяця угод режиму Зеленського з КНР усе стає очевидним.
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15.07.2021 22:22 Ответить
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" ,це каталізатор прискорення руйнаціі залишків Рос.імперіі !!!)))
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15.07.2021 22:24 Ответить
ну вот и проясняется кто, зачем и кому понадобилось создать Короновирус и распространить его по всему миру (Раша + Китай).
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15.07.2021 22:29 Ответить
***** подобається коли його маячню всі обговорюють. Плюнути і розтерти.
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15.07.2021 22:22 Ответить
- вы в самодеятельности участвуете?
- участвую, даже статьи пишу...
- зачем я соврал, я ж не участвую?
- а статьи мне пишут... когда начинается приступ величия...
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15.07.2021 22:23 Ответить
Це загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
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15.07.2021 22:26 Ответить
это тижолая хформа, ана лечится токо эфтаназией
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15.07.2021 22:32 Ответить
Саме так,медицина тут базсила!!!)))
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15.07.2021 22:36 Ответить
Зондеркоманда.

Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель Киева в ОБСЕ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2048
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15.07.2021 22:26 Ответить
Я б их лучше в советской форме изобразил этих мудаков
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15.07.2021 22:31 Ответить
Ззаду шлепає в советській формі...)))
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15.07.2021 22:34 Ответить
Вам не кажется, что о }{уйле и о его старческом маразме пишут больше, чем оно того заслуживает? Параша должна быть уничтожена целиком и полностью, вместе с }{уйлом и его возможными преемниками. А "хороших" парашников при этом должны ждать хорошие гробы.
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15.07.2021 22:27 Ответить
Путін опублікував статтю з набором фейкових наративів про Україну, - представник Києва в ОБСЄ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1664
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15.07.2021 22:31 Ответить
Русню сегодня поляки в европейском суде нагнули и заставили сократить прокачку рашогаза по СП в 2 раза.
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15.07.2021 22:39 Ответить
Путін опублікував статтю з набором фейкових наративів про Україну, - представник Києва в ОБСЄ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 365
на расии в армии сделали обязательным изучение статьи ***** о братстве и едином происхождении российского и украинского народов.... и скажите мне ищо шо на фото не вылитые украинцы
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15.07.2021 22:43 Ответить
Всі слов"яни,як один !!!)))
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15.07.2021 22:57 Ответить
Так то ж данецкие шахтеры...
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17.07.2021 03:56 Ответить
Не буде діла ніколи поки всі українці не зрозуміють, що не має сенсу критика Путіна російською мовою. МОВА - ЦЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ, ПРАВА НА ЯКИЙ КОМУСЬ НАЛЕЖАТЬ. За користування обов'язково всі будуть платити!
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15.07.2021 23:12 Ответить
Так це козаки, а не удмурти.
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15.07.2021 23:35 Ответить
Кацапи порахували що в статті ***** 40 000 знаків.

У відповіді України всього 6 знаків: *****!
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16.07.2021 00:32 Ответить
От для чого русскім косити під слов'ян? Ну хіба мокшею, чи татарином бути погано? Звідки вони це взяли?
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16.07.2021 06:06 Ответить
А в это время..
.
ПУКин - ПИTEPAСТ с питерских подворотней, убийца Bорюга и Пeдoфил--.
Берет на службу и денежные довольствие;- ещё одних ИУДУШЕК, 0ПРИЧНИКОВ , ТЕPР0РИСТOВ,
ЛЕHТЯЕВ И HЕГ0ДЯЕВ = ряжэных так называемых КAЗАК0В...
.
ПОПР0СТУ ГОВОРЯ КЛ0УНОВ ?? .
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
!!!!!!!!


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днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
.
лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
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рф - росция ФЕЙКОВАЯ , ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ ФУФЛЫЖНАЯ Мельдониевсская ЯМА !
..


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16.07.2021 08:22 Ответить
 
 