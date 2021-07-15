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Зеленский предлагал Авакову подать в отставку. Когда Аваков вернется из отпуска, он будет помогать президенту, - Геращенко

Зеленский предлагал Авакову подать в отставку. Когда Аваков вернется из отпуска, он будет помогать президенту, - Геращенко

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал экс-министру внутренних дел Арсену Авакову подать заявление об отставке.

Об этом заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. И Арсен Борисович принял это решение. Абсолютно спокойно и взвешено. Достаточно давно готовилось и было известно в узком кругу", - сказал Геращенко.

Замминистра также сказал, что Аваков планирует уехать в отпуск "впервые за 7 лет обычным гражданином", после чего он намерен вернуться в Украину, чтобы "помогать президенту".

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"После отпуска он обязательно вернется в Украину и дальше будет помогать президенту, чтобы сохранять и беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях там, где это делает президент", - отметил Геращенко.

Кроме того, по его словам, Аваков будет помогать в работе на посту министра МВД кандидату Денису Монастырскому. "Они хорошо знакомы, и определенная преемственность - это хорошо. Что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти по вопросам реформ правоохранительной деятельности", - резюмировал Геращенко.

Также читайте: Аваков не собирается баллотироваться в мэры Харькова, - СМИ

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Зеленский Владимир (20734) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+36
Гантоша зачьотно дупу вилизує !!!)))
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15.07.2021 22:33
+31
На фортеп"яні ноти перегортати???)))
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15.07.2021 22:32
+16
...Давно немає справи Шеремета. Є справа Антоненка, Дугарь і Кузьменко. ...
Від початку наша справа була зухвалою брехнею. Тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка, його заступник Віктор Чумак відкрито говорять, що доказів не було й до суду вона не мала дійти.
Мотив фальсифікації - дискредитація Збройних сил і ветерансько-волонтерського руху. Це велика рушійна сила, яка має довіру українців. За дивним збігом нас назвали вбивцями Шеремета одразу після "нормандської зустрічі" (між главами України, Німеччини, Франції, Росії. - Країна). Ще мотив - жага до влади і збереження крісла Аваковим.
Володимир Зеленський поставив вимогу міністру внутрішніх справ: або розслідуєш убивство Шеремета, або йдеш із посади. А нічого не зробили по ній із 2016 року. Навпаки. ФБРівці обурювалися, що слідство знищило речові докази. Далі міністр втягує президента в цю справу, на брифінг. Підставляє. Той стає заручником ситуації.

Нашвидкуруч збили маячню. Сподівалися, люди в неї повірять. Не склалося. Очевидно, що на тих відео геть інші особи. Нас із Юлією навмисно довго не зводили разом, щоб ніхто не побачив різниці майже в голову у зрості між нами. Зріст чоловіка на відео визначили як 165-175 сантиметрів. Мене після затримання заміряли - 185. На відео видно чорне волосся людини з-під кепки. На усіх фото 2019-2020 років у мене немає волосся або воно сиве. Комплекція різна. Я кілограмів на 20 худіший.
Кожна фраза, світлина, відео того ганебного брифінгу - вже спростована брехня. Під вигадану історію сфальсифікували експертизу. Сам голова комісії експертів Юрій Ірхін в інтерв'ю сказав, що взагалі не розуміє, чому її взяли як доказ (основа обвинувачення - портретно-психологічна експертиза. Ірхін порівняв відео з місця злочину із зображеннями Антоненка, Кузьменко й Дугарь за "маркерами невербальної поведінки". Методика офіційно не зареєстрована. - Країна). - Андрій Антоненко https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_druzi-v-tyurmu-prinosili-gitaru-vzyav-u-ruki-j-viddav-ij-tut-ne-misce-yak-i-meni/1035623
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15.07.2021 22:41
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Правила форума Совет форумчан
На фортеп"яні ноти перегортати???)))
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15.07.2021 22:32 Ответить
Оно ему надо, эта Украина, если рядом мягкая Антонина?
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16.07.2021 09:22 Ответить
Аваков буде арештований і засуджений за зпраду України за призначення зрадника Сергія Абісова на посаду керівника кримського главка УМВС України. Саме зрада Абісова переломила ситуацію в Криму й Україна втратила Крим. Терористи путіна вже неодноразово заявляли що вони купили цю посаду для Абісова за 2 млн. доларів у Авакова. Тепер прийшов час розібратись в цих подіях!
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16.07.2021 11:01 Ответить
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16.07.2021 11:28 Ответить
Гантоша зачьотно дупу вилизує !!!)))
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15.07.2021 22:33 Ответить
Причому всім підряд, боїться що когось пропустить.
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16.07.2021 11:04 Ответить
Рюкзаков и после отпуска останется зебилом.
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15.07.2021 22:34 Ответить
не факт ...
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15.07.2021 23:30 Ответить
До ноября точно. Там уже кивёнок что-то закукарекал насчёт 15 ноября...
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16.07.2021 07:50 Ответить
И тут этот портупей. носа сует.
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15.07.2021 22:37 Ответить
Зараз Тохі нову дупу вилізувати.
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15.07.2021 22:37 Ответить
Акакаяразница !!!!)))
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15.07.2021 22:38 Ответить
Таких позорных мусоров небыло в истории Украины - факт
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15.07.2021 22:38 Ответить
Геращенко воплощение всего негатива в образе мусарёнка.
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16.07.2021 09:38 Ответить
Геращенко - информ бот ща наш счёт, поощряет насильников мусоров,детям его счастья
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16.07.2021 10:02 Ответить
Зеленский предлагал Авакову подать в отставку. Когда Аваков вернется из отпуска, он будет помогать президенту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2043
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15.07.2021 22:38 Ответить
Так це і без переписки ясно, якщо у нас ВВП перестав рости у грудні 2019 ще...
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15.07.2021 22:40 Ответить
то есть обещанные 40% были со знаком "минус".... просто самокатчиг забыл уточнить
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16.07.2021 10:46 Ответить
Да и если были - честь они защитили путем не перекручивания фактов , что выродки имея власть регулярно творят, а просто и достойно ...
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15.07.2021 22:39 Ответить
в японском посольстве после официального обеда, остается много грязных тарелок, которые можно облизать.. без работы Антоша не останется..
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15.07.2021 22:40 Ответить
...Давно немає справи Шеремета. Є справа Антоненка, Дугарь і Кузьменко. ...
Від початку наша справа була зухвалою брехнею. Тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка, його заступник Віктор Чумак відкрито говорять, що доказів не було й до суду вона не мала дійти.
Мотив фальсифікації - дискредитація Збройних сил і ветерансько-волонтерського руху. Це велика рушійна сила, яка має довіру українців. За дивним збігом нас назвали вбивцями Шеремета одразу після "нормандської зустрічі" (між главами України, Німеччини, Франції, Росії. - Країна). Ще мотив - жага до влади і збереження крісла Аваковим.
Володимир Зеленський поставив вимогу міністру внутрішніх справ: або розслідуєш убивство Шеремета, або йдеш із посади. А нічого не зробили по ній із 2016 року. Навпаки. ФБРівці обурювалися, що слідство знищило речові докази. Далі міністр втягує президента в цю справу, на брифінг. Підставляє. Той стає заручником ситуації.

Нашвидкуруч збили маячню. Сподівалися, люди в неї повірять. Не склалося. Очевидно, що на тих відео геть інші особи. Нас із Юлією навмисно довго не зводили разом, щоб ніхто не побачив різниці майже в голову у зрості між нами. Зріст чоловіка на відео визначили як 165-175 сантиметрів. Мене після затримання заміряли - 185. На відео видно чорне волосся людини з-під кепки. На усіх фото 2019-2020 років у мене немає волосся або воно сиве. Комплекція різна. Я кілограмів на 20 худіший.
Кожна фраза, світлина, відео того ганебного брифінгу - вже спростована брехня. Під вигадану історію сфальсифікували експертизу. Сам голова комісії експертів Юрій Ірхін в інтерв'ю сказав, що взагалі не розуміє, чому її взяли як доказ (основа обвинувачення - портретно-психологічна експертиза. Ірхін порівняв відео з місця злочину із зображеннями Антоненка, Кузьменко й Дугарь за "маркерами невербальної поведінки". Методика офіційно не зареєстрована. - Країна). - Андрій Антоненко https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_druzi-v-tyurmu-prinosili-gitaru-vzyav-u-ruki-j-viddav-ij-tut-ne-misce-yak-i-meni/1035623
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15.07.2021 22:41 Ответить
Поліція переслідеґує та знищує свідків їх злочинів?
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15.07.2021 23:16 Ответить
клован же нелох ?
сколько он за этот номер денег в карман положил ?
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15.07.2021 23:33 Ответить
Аваков планирует уехать в отпуск "впервые за 7 лет обычным гражданином", после чего он намерен вернуться в Украину, чтобы "помогать президенту".Источник: https://censor.net/ru/n3277428 а до этого от был под именем Петр Инкогнито?))
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15.07.2021 22:41 Ответить
Нет, до этого он ездил в отпуск министром МВД.
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15.07.2021 22:55 Ответить
Человек служащий народу не способный помочь, должен не мешать или отвечать если честь написал, пополист хренов
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15.07.2021 22:43 Ответить
Чим буде допомагати? Патріотів саджати?
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15.07.2021 23:01 Ответить
скорее всего это брехня, на кой Авакову клован ?
чтобы не фестивалил ?
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15.07.2021 23:35 Ответить
ну хотя бы для того чтобы сабакова не посадили...
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16.07.2021 09:29 Ответить
Одна лише допомога нашому призЕденту, взяти лист у нього: "У моїй смерті нікого не звинувачувати." і залишити пістолет з одним патроном! До речі, найкраща допомога ...
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15.07.2021 23:37 Ответить
« …он будет помогать президенту.» - допомагатиме відмазувати ЗЄ і Ко від правосуддя?
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15.07.2021 23:38 Ответить
да ему вообще то еще и самому нужно будет отмазываться.
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16.07.2021 09:30 Ответить
Что-то слишком много Авакова сегодня. Ушел и хорошо, уже давно пора было сменить министра МВД
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15.07.2021 23:40 Ответить
Вопрос только один: На кого сменить, на пародию клоуна?
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15.07.2021 23:50 Ответить
ну, по вашему, кроме авакова больше некому ?
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16.07.2021 09:08 Ответить
Есть, вон Лысый ишо не пристроенный, или тот же Юзик, шо в Кривом Роге, от прызидента Зе, ментов на счетчик ставил. У Галабаротька отбросов найдеся...
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16.07.2021 09:36 Ответить
так за Голобородько- Президента благодарите именно авакова и его другана Каламойского
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16.07.2021 10:05 Ответить
Благодарим, за Голого Баротька!
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16.07.2021 10:06 Ответить
Оказывается" честь имею"- значит " и хер вы меня найдете".
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16.07.2021 00:15 Ответить
Вот не знаю... Вроде как есть за что ненавидеть Авакова: слив полицейской реформы (не все зависело от него), дела против патриотов, ментовский беспредел... Но почему-то этого нет. Я хотел, чтобы он ушел, но все же для меня Аваков останется уважаемым человеком. Если даже он и бандит, то с понятиями и принципами, явно не беспредельщик. В общем, есть у него достижения и есть недоработки, как и у любого другого политика, к тому же я считаю его самым умным министром из банды клоунов. А здесь еще и ушел красиво. Вот как таких людей не уважать?
А Антоша Геращенко - реальная гнида. Я когда слушал его интервью в прямом эфире радио НВ, аж кипел. Это - мусор, реальный старый мусор, который всегда прав, который живет в своем вымышленном мире. Очень надеюсь, что этого тупого и самоуверенного жополиза выпрут.
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16.07.2021 00:38 Ответить
Ага. Допоможе. До стіни стати. Може і цигарку в зуби запхне скомороху.
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16.07.2021 01:08 Ответить
Ти диви які далеко ідучи плани в зебобіків,та ви до зими протримайтесь спочатку.сидите там за народний кошт,то народ і вирішить чи допомогти вам за грати відправитися , чи ви допоможете один одному на росію збігти.Вибір вже не великий,а воно розкатало губу...
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16.07.2021 01:23 Ответить
Сам Аваков нічого не заявляв про майбутні плани , а цей "глашатай" вже вискочив, як Пилип з конопель.
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16.07.2021 03:30 Ответить
...и правильненько, потому-шта нада, как говорил А.П. Зайцев "надо важко працюваты"
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16.07.2021 06:40 Ответить
"Антошка, Антошка, иди копать карто-о-о-о-шку!"
Тили-тили, трали-вали...
(слова из песни)
)))
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16.07.2021 07:49 Ответить
Отставка Авакова затевалась Зеленским как проверка его лояльности лично к нему и проверку эту Аваков прошел, при этом отвергнув схему существования под крылом партии "СН" и выдвижения его на должность мэра Харькова. В такой ситуации потерять фигуру такого уровня Зеленский явно не может. Потому Аваков получил предложение возглавить офис президента Украины. На раздумия у Авакова один месяц. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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16.07.2021 07:59 Ответить
Авакoff.
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16.07.2021 08:00 Ответить
Геращенко лизун-сосун приспособленец.
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16.07.2021 09:01 Ответить
Аваков такой же, только вид сбоку
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16.07.2021 12:11 Ответить
отряд аваковских блогеров и нештатных пресс секретарей (в т.ч. из числа бывших подчиненных ) вот уже 3 дня нам рассказывает, какой замечательный Арсен Борисович и почему "....весь он не уйдет" ))))
В президенты намылился ?

А в Италии сейчас хорошо, особенно если у тебя там есть" маленький домик"....
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16.07.2021 09:02 Ответить
Хачик был еще тем чертом, но при этом реально сдерживал неукраинского Зебила.
По поводу возвращения - посмотрим - он явно хорошо поднял на вертолетах и катерах.
Есть хатынка в Италии, впереди спокойная и обеспеченная старость.
Оно ему надо, эта Украина, если рядом мягкая Антонина?
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16.07.2021 09:22 Ответить
В Украине министру не отдыхается???, тебя -то с собой, повышать штрафы, заберет???
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16.07.2021 09:30 Ответить
Акцент такой странный и многозначительный-"после отпуска, ОН, обязательно вернется"...
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16.07.2021 09:32 Ответить
Ви помітили, що народ постійно лякають, що: "Ось, умовно "Вася" піде зі свого поста - буде гірше ... Потім інший "Вася" приходить .. і так далі. Коротше кажучи все це - казки i брехня собача. Народу всi ці "Васі" і нафіг не потрібні.
Це "Васям" потрібен нород, щоб грабувати, знущатися, і брехати
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16.07.2021 09:33 Ответить
вот почему для примера сразу "Вася" ???? )))))) мало что ли таких же красивых имен? )))
Зеленський пропонував Авакову подати у відставку. Коли Аваков повернеться з відпустки, він допомагатиме президенту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7083

...
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16.07.2021 10:09 Ответить
Та отож((:
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16.07.2021 10:54 Ответить
Аваков как уедет в отпуск за границу, так там и останется. Деньги есть и нафик ему сдался "гидрант". Шоб с ним вместе тонуть?
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16.07.2021 09:45 Ответить
т.е. отпуск аваки будет не в Украине....а где? а доступ к секретной информации разрешает ему шастать абыгде?
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16.07.2021 10:10 Ответить
"Предложил уйти в отставку". В связи с чем? Должность не маленькая, социально ответственная. Имеет ли граждане право знать, с чем связано такое предложение? Наблюдаем за ситуацией как зрители в театре теней. Действительно, зачем "лохам" заморачиваться, "наверху знают, что делают".
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16.07.2021 10:14 Ответить
тайны мадридского двора
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16.07.2021 10:42 Ответить
Ідіть обидва наху, як ви надоїли своїм кацплячим язиком за ці роки!
Ні єдиного слова не було державною мовою!, в обох!
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16.07.2021 10:15 Ответить
Были, были слова, но лучше бы их не было.
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16.07.2021 11:46 Ответить
А может просто деактивировали потенциального конкурента?
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16.07.2021 10:19 Ответить
И не вернется он, нэ нада лохам лапшу вешать.
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16.07.2021 10:24 Ответить
бозецьки какая добрая сказка..... ну мы вам верим... а шо нам ещё делоть? или верить или не
верить........
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16.07.2021 10:44 Ответить
Авакян забухал?
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16.07.2021 11:47 Ответить
13 ноября украинский бизнесмен Игорь Коломойский приезжал в Министерство внутренних дел, заметили журналисты программы "Схемы"
"Схемы" попросили Коломойского прокомментировать его неафишированный визит в МВД.

"Я заехал, у Арсена Борисовича [Авакова] был, кофе выпил. Давно не виделись. Никаких дел", - пояснил бизнесмен.
Аваков на просьбу журналистов прокомментировать этот визит не ответил.

"Схемы" и ранее фиксировали визиты Коломойского в МВД, сам бизнесмен не скрывает, что иногда приезжает к Авакову "поговорить о жизни" как "старые друзья".


Одна из таких встреч состоялась в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года.
https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-ya-zaehal-u-arsena-borisovicha-byl-kofe-vypil-1529211.html
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16.07.2021 12:22 Ответить
Беня и Аваков - подельники, а антикоррупционер Зеленского не считает Коломойского олигархом
Коломойский:
ЗЕЛЕНСКИЙ - НАША ОБЩАЯ С АВАКОВЫМ ПОБЕДА

https://oleg-leusenko.livejournal.com/11580037.html
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16.07.2021 12:27 Ответить
"Нет олигарха ярче Коломойского". Интервью Авакова
21.03.2019
https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Коломойский звонит. Яркий олигарх. "Нет никого ярче, чем Игорь Валерьевич. Это очень многогранный политик и олигарх. И очень любит свою яркость... Он иногда звонит. В свойственной ему манере: "А шо происходит? И шо?"
Или я ему звоню: "Что у вас там показал канал, вы с ума сошли? Это все не так". Иногда обсуждаем события, связанные с войной... Иногда международные суды против России... Иногда я ему говорю: "Придумай что-то, чтобы немножко заплатить деньги по https://file.liga.net/companies/privatbank ПриватБанку ", а он говорит: "Я тут не виноват".
https://www.liga.net/politics/interview/net-oligarha-yarche-kolomoyskogo-intervyu-avakova---za-minutu
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16.07.2021 12:33 Ответить
Депутат Лещенко (подрабатывающий у Порошенко киллером-журналистом) обвинил министра внутренних дел авакова в работе на олигарха Коломойского.


И не просто работе - оказывается, Аваков сознательно покрывал своего хозяина и тормозил уголовные дела в отношении Бени и его окружения.
https://v-n-zb.livejournal.com/8163872.html
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16.07.2021 12:36 Ответить
Цей кнурець вірно хрюкнув - Аваков, як повернеться справді допомагатиме Президенту. Лише ... наступному.
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17.07.2021 15:04 Ответить
 
 