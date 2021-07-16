РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12866 посетителей онлайн
Новости
1 522 2

Powerball разыграет $150 миллионов в эту субботу. Вы можете принять участие в тираже из Украины! (реклама)

Лотерейный джекпот американской лотереи в $150 миллионов (4 миллиарда гривен) – крупнейший в мире на сегодняшний день. Первый в мире лотерейный сервис Thelotter.net предлагает украинцам официально принять участие в тираже.

Powerball разыграет $150 миллионов в эту субботу. Вы можете принять участие в тираже из Украины! 01

Следующий тираж пройдет ночью в субботу. Для того, чтобы принять участие в этом тираже, купите официальные билеты лотереи онлайн на сайте theLotter.net. Вам не нужно специально ехать в Америку, чтобы попытаться выиграть $150-миллионный джекпот Powerball.

Вы можете официально принять участие в лотерее Powerball онлайн, на сайте theLotter.net.

  • Джекпот Powerball достиг $150 млн, это свыше 4 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в субботу, 17 июля.
  • Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!
  • Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Как играть в Powerball?

Для победы в лотерее Powerball необходимо угадать 5 основных номеров и дополнительный шар Powerball. Стартовый джекпот Powerball составляет около $20 млн* и может достигать невероятных размеров, увеличиваясь на десятки и даже сотни миллионов долларов с каждым тиражом без победителя!

Самый высокий из разыгранных на сегодняшний день приз составил 1,58 млрд долларов – это крупнейший джекпот в истории! Он был выигран в январе 2016 года. Купить билет можно в любое удобное для вас время и вы можете стать миллионером с джекпотом или вторым призом в $1 млн! Все, что нужно для этого сделать – это угадать всего 5 номеров! Победитель главного приза лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет $150 млн.

Да, у нас были победители из Украины!

"Хотя у нас до сих пор еще не было победителей джекпотов из Украины, граждане Украины неоднократно выигрывали в том числе и крупные денежные призы в лотереи на сайте TheLotter.net," рассказывает представитель пресс-службы сайта.

Powerball разыграет $150 миллионов в эту субботу. Вы можете принять участие в тираже из Украины! 02

Так, Наталия из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров MegaMillions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный MegaBall, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов. Как оказалось, по результатам того счастливого для Наталии тиража 26 сентября 2017, никому не удалось сорвать джекпот, зато сразу двое выиграли по $1 миллиону!

Как участвовать в Powerball из Украины?

Как известно, билеты Powerball продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвовать в лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.net. Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Отметим, что участие в лотереях США онлайн отвечает всем требованиям национальной лотереи Америки, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Чтобы купить билеты Powerball через theLotter.net (спецсайт сервиса theLotter), вам надо:

  1. Создать учетную запись
  2. Выбрать Powerball из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей
  3. Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами)
  4. Добавить к билету мультипликатор "Powerplay" (по желанию)
  5. Оплатить заказ

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

$150 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.

 Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

лотерея (215) азартные игры (128)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Wolf Gold - это захватывающий игровой автомат от Pragmatic Play, который погружает игроков в мир дикой природы и волшебных выигрышей. В https://kolskoeslovo.ru/ Wolf Gold играть на деньги вы окажетесь на просторах американских прерий, где встретите величественных волков, оленей, орлов и других обитателей дикой природы. Особенности Wolf Gold игрового автомата от Pragmatic Play включают в себя качественную графику и захватывающий игровой процесс.
показать весь комментарий
25.03.2024 10:42 Ответить
Присоединяйтесь к Cat Casino - официальному сайту и его зеркалу для игры на деньги в захватывающие игровые автоматы. Наслаждайтесь азартом с надёжным провайдером развлечений и выигрывайте крупные суммы прямо сейчас! Получите удовольствие от широкого выбора игр и безопасных транзакций на Cat Casino https://catcasino-reg.com/ - вашем лучшем выборе в мире онлайн-казино.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:02 Ответить
 
 