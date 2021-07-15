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Новости
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Судно с украинцами сломалось в Аравийском море, один моряк умер

Судно с украинцами сломалось в Аравийском море, один моряк умер

В Аденском заливе возле порта Джибути сломалось рефрижераторное судно THORN1 с украинскими моряками. Один из них не выдержал жары и скончался от инсульта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

По его данным, судно THORN1 направлялось в Индию на "распил". На его борту находились 11 человек экипажа, из которых 10 - украинцы. В Аденском заливе у судна закончилось топливо, а оборудование вышло из строя.

В результате экипаж в 38-градусную жару остался без кондиционеров, холодильника и продуктов. После нескольких дней дрейфа спасательные службы порта Джибути отбуксировали судно к берегу и поставили на якорь.

Сойти на берег удалось только двум членам экипажа. Еще один, житель Очакова, не выдержал жары и скончался от инсульта.

Как рассказала изданию дочь одного из украинских моряков, в настоящий момент на месте присутствует консул Украины в Эфиопии и якобы есть представитель судовладельца компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД подтвердили гибель украинца в результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане

Автор: 

моряки (1079) смерть (9245)


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Топ комментарии
+10
На Аланг видно шёл---на разделку. Обычно при почти полном балласте идут на это. Минимум топлива и воды. Там самый высокий прилив и отлив в мире. Кажись 11 м. По прибытии на берегу зажигают костёр с тряпок и масла отработки. Дым чёрный столбом коптит. И при максимальном приливе закачав в последний танк на корме воды, разгоняются включив гудок прощальный судно идёт на указаное место на костёр. На другой день отлив, вода отходит запросто метров на 100. И резаками начинают резать, разбирать. Так в 1999 году распродав с гаряча всё более менее ценное в Порт-Саиде и толиво в том числе не сумел дойти пас-лайнер ЧМП *Леонид Собинов* своим ходом. Тянули буксиром . Я на нём с 1974 по 79гг весь мир обкатал в круизах с разными тур-агентсвами богатых стран. Потом были другие лайнеры. Звёздная эпоха ЧМП! Храни Господь идущих по воде!
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15.07.2021 23:59
+6
судно сломалось, умер моряк
нету хороших вестей ни . уя,
телик включаешь,там - умер,убит...
сгорел, утонул, наркоман, вор,бандит ...
слышишь смешки слуг, квартальных бл. дей,
и думаешь, нет, не осталось людей...
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15.07.2021 23:22
+3
Буду лежать я на дне морском
В синей прохладной тени
И на мою фотографию
Изредка ты посмотри

А глубина необъятная
Целая миля до дна
Буду смотреть я как понебу
Бледная бродит Луна.
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15.07.2021 23:22
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распил это же наша тема?! как так то?
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15.07.2021 23:06 Ответить
На лом. В этот «последний» рейс суда отправляют по принципу «авось доплывет».
Раньше отгоняли в Пакистан, как говорили моряки - на иголки
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15.07.2021 23:20 Ответить
А як потім моряки вертаються додому ?
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16.07.2021 03:15 Ответить
Самолетом
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16.07.2021 07:12 Ответить
Уходит рыбак в свой опасный путь.
"Прощай", - говорит жене.
Может, придется ему отдохнуть,
Уснув на песчаном дне.
Бросит рыбак на берег взгляд,
Смуглой махнет рукой…
Если рыбак не пришел назад,
Он в море нашел покой.
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15.07.2021 23:07 Ответить
Буду лежать я на дне морском
В синей прохладной тени
И на мою фотографию
Изредка ты посмотри

А глубина необъятная
Целая миля до дна
Буду смотреть я как понебу
Бледная бродит Луна.
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15.07.2021 23:22 Ответить
У нас говорили проще: Рыбу стране, деньги жене, а сам носом к волне ))
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15.07.2021 23:24 Ответить
Как они медкомиссию проходят...и за сколько?
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15.07.2021 23:09 Ответить
инсульт от обезвоживания вполне себе
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15.07.2021 23:20 Ответить
Там жара невыносимая
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15.07.2021 23:21 Ответить
Новость, читается в духе киргизской поэзии.
Наступила осен
Падают листы
Мине никто не нужен
Толко ты.

Гениальная фраза "сломалось рефрижераторное судно".
Выпускающие редакторы ЦН, шо вы там курите или кто вас так обкуривает?
А может, вам кофе с голубиным помётом подносят?
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15.07.2021 23:21 Ответить
Как было на рбк, так и скопировали )) Не придирайся
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15.07.2021 23:27 Ответить
не сломалось, а сломилось, ломаются корабли ...
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15.07.2021 23:28 Ответить
судно сломалось, умер моряк
нету хороших вестей ни . уя,
телик включаешь,там - умер,убит...
сгорел, утонул, наркоман, вор,бандит ...
слышишь смешки слуг, квартальных бл. дей,
и думаешь, нет, не осталось людей...
показать весь комментарий
15.07.2021 23:22 Ответить
На Аланг видно шёл---на разделку. Обычно при почти полном балласте идут на это. Минимум топлива и воды. Там самый высокий прилив и отлив в мире. Кажись 11 м. По прибытии на берегу зажигают костёр с тряпок и масла отработки. Дым чёрный столбом коптит. И при максимальном приливе закачав в последний танк на корме воды, разгоняются включив гудок прощальный судно идёт на указаное место на костёр. На другой день отлив, вода отходит запросто метров на 100. И резаками начинают резать, разбирать. Так в 1999 году распродав с гаряча всё более менее ценное в Порт-Саиде и толиво в том числе не сумел дойти пас-лайнер ЧМП *Леонид Собинов* своим ходом. Тянули буксиром . Я на нём с 1974 по 79гг весь мир обкатал в круизах с разными тур-агентсвами богатых стран. Потом были другие лайнеры. Звёздная эпоха ЧМП! Храни Господь идущих по воде!
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15.07.2021 23:59 Ответить
Штирлиц поймал кота, залил ему в глотку ложку бензина и отпустил. Кот пробежал три метра и упал. "Бензин закончился" - подумал Штирлиц.
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16.07.2021 07:48 Ответить
 
 