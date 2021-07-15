Судно с украинцами сломалось в Аравийском море, один моряк умер
В Аденском заливе возле порта Джибути сломалось рефрижераторное судно THORN1 с украинскими моряками. Один из них не выдержал жары и скончался от инсульта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".
По его данным, судно THORN1 направлялось в Индию на "распил". На его борту находились 11 человек экипажа, из которых 10 - украинцы. В Аденском заливе у судна закончилось топливо, а оборудование вышло из строя.
В результате экипаж в 38-градусную жару остался без кондиционеров, холодильника и продуктов. После нескольких дней дрейфа спасательные службы порта Джибути отбуксировали судно к берегу и поставили на якорь.
Сойти на берег удалось только двум членам экипажа. Еще один, житель Очакова, не выдержал жары и скончался от инсульта.
Как рассказала изданию дочь одного из украинских моряков, в настоящий момент на месте присутствует консул Украины в Эфиопии и якобы есть представитель судовладельца компании.
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Раньше отгоняли в Пакистан, как говорили моряки - на иголки
"Прощай", - говорит жене.
Может, придется ему отдохнуть,
Уснув на песчаном дне.
Бросит рыбак на берег взгляд,
Смуглой махнет рукой…
Если рыбак не пришел назад,
Он в море нашел покой.
В синей прохладной тени
И на мою фотографию
Изредка ты посмотри
А глубина необъятная
Целая миля до дна
Буду смотреть я как понебу
Бледная бродит Луна.
Наступила осен
Падают листы
Мине никто не нужен
Толко ты.
Гениальная фраза "сломалось рефрижераторное судно".
Выпускающие редакторы ЦН, шо вы там курите или кто вас так обкуривает?
А может, вам кофе с голубиным помётом подносят?
нету хороших вестей ни . уя,
телик включаешь,там - умер,убит...
сгорел, утонул, наркоман, вор,бандит ...
слышишь смешки слуг, квартальных бл. дей,
и думаешь, нет, не осталось людей...