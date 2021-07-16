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169 населенных пунктов в трех областях Украины остались без света из-за непогоды, - ГСЧС

169 населенных пунктов в трех областях Украины остались без света из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остался 169 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС,

"По состоянию на 7 часов утра 16 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 169 населенных пунктов в 3 областях (Львовская - 79, Закарпатская - 59 и Сумская - 31)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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погода (2819) ГСЧС (4998) электроэнергия (772)


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16.07.2021 07:35 Ответить
 
 