169 населенных пунктов в трех областях Украины остались без света из-за непогоды, - ГСЧС
Вследствие непогоды без электроэнергии остался 169 населенных пунктов в трех областях Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС,
"По состоянию на 7 часов утра 16 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 169 населенных пунктов в 3 областях (Львовская - 79, Закарпатская - 59 и Сумская - 31)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І ШО?
показать весь комментарий16.07.2021 07:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль