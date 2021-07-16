Трое украинских воинов ранены, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Войска РФ 8 раз срывали "тишину", используя ПТРК, артсистемы и минометы

За прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, неподалеку от Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.

В районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

Возле Широкино оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-мм калибра.

Неподалеку от Песчаного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Марьинка противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника - тяжелое, остальных - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь.

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Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра, 16 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.