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Новости Агрессия России против Украины
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Трое украинских воинов ранены, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Войска РФ 8 раз срывали "тишину", используя ПТРК, артсистемы и минометы

Трое украинских воинов ранены, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Войска РФ 8 раз срывали

За прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, неподалеку от Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.

В районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

Возле Широкино оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-мм калибра.

Неподалеку от Песчаного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Марьинка противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника - тяжелое, остальных - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год "перемирия" погибли 45 защитников Украины, 145 были ранены

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра, 16 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.

обстрел (27672) ранение (3394) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
ЗЕлохи, чому ваш наркоша не припинить війну?
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16.07.2021 07:38
+12
Одужання нашим пораненим.
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16.07.2021 07:42
+10
если намкаждый чих лугандона , при котором страдают наши солдаты отвечать вдвое-трое больше из арты , танков, градрв и т.д. то рашисты будут боятся даже смотреть в сторону Украины. это не режим прекращения !огня это зелёная тин слуг каломыйского!!
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16.07.2021 07:42
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ЗЕлохи, чому ваш наркоша не припинить війну?
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16.07.2021 07:38 Ответить
если намкаждый чих лугандона , при котором страдают наши солдаты отвечать вдвое-трое больше из арты , танков, градрв и т.д. то рашисты будут боятся даже смотреть в сторону Украины. это не режим прекращения !огня это зелёная тин слуг каломыйского!!
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16.07.2021 07:42 Ответить
Вже важкопоранені кожного дня…
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16.07.2021 07:42 Ответить
Одужання нашим пораненим.
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16.07.2021 07:42 Ответить
Невже у військових немає таланту припинити ці атаки Московії,не відповідати на постріли,а робити чорну землю на місті ,де стоїть озброєння бандитів.
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16.07.2021 07:49 Ответить
Трьох українських воїнів поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Війська РФ 8 разів зривали "тишу", використовуючи ПТРК, артсистеми та міномети - Цензор.НЕТ 2169
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16.07.2021 07:56 Ответить
это так украинский президент зеленьський готовится к переговорам глаз-в-глаз с кацапоидным педофилом-убийцей путниным...
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16.07.2021 07:57 Ответить
a шо такое "боевые травмы"? - ранения по зеленому пилимирию?
"перекручiвають брешуть, а шо ти хотiв?" (с)
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16.07.2021 08:13 Ответить
Первичные взрывные травмы - возникают вследствие прямого воздействия взрывной волны на тело. Контузия, например.
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16.07.2021 08:36 Ответить
Так может и насмерть. И что тогда он не считается погибшим а всего лишь «смертельно травмирован»? Вы помните от чего гибнет сапёр в начале фильма "Hurt Locker"? Осколки? Нет. Ожоги? Тоже нет. Его взрывной волной убило.
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16.07.2021 08:50 Ответить
Це ж перше, що змінилось, коли зЕля прийшов до влади. Він дав команду хомчаку змінити класифікацію поранень. Так контузії стали нейстральною бойовою травмою. Ну щоб "мир" настав швидше.
Маніпулятори- словоблуди. В цьому вони профі.
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16.07.2021 10:56 Ответить
то, что зелень капитально готовится к переговорам с глазу в глаз с ********** путениным видно уже сейчас... включаешь канал Г+Г и... то про собчак рассказывают, то о проститутке волочковой, то еще какая-то кацапоидная мерзкая личность... Вы там в охвысси пердизента на офуели? вы что, готовите народ Украины к сдаче интересов страны кацапам? так и скажите... гавкнете и сразу всех вас сметут как мусор... поэтому вы ссыкливо, как шакалы, портите воздух...
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16.07.2021 09:10 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Трьох українських воїнів поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Війська РФ 8 разів зривали "тишу", використовуючи ПТРК, артсистеми та міномети - Цензор.НЕТ 4036
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16.07.2021 09:47 Ответить
Результати зеленого режиму " тиші" . За три дні 1 українець вбитий, 10 !!! поранено і 3 отримали "бойові травми". Кацапи луплять із забороненого калібру, плюс снайпер.
Хтось чув, хочаб стогін, про санкції, з боку "української" влади?
Швидкого одужання нашим захисникам.
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16.07.2021 10:51 Ответить
Чому б не ввести, термiново, вiйськовийй стан?!!! Чи кров украiнцiв, вже э водиця??? Добре розумiю, що то э таке й наслiдки! Сам особисто (з синами) ховатись, косити, та дурня вмикати, як головний членограй, не збираюсь( перший резерв), але й бажаю зелену шоблу побачити на нулi, щоб, *****, навчились любити батькiвщину!
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16.07.2021 11:48 Ответить
Зескота в бліндажі і нехай сволота, хоть щось зробить! Мене трясе, що уклоність, дебіл безграмотний керує країною і армією! Позорище на весь світ! Зе-лохи, ну, як вам жити в цирку? Мені не смішно!
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16.07.2021 13:50 Ответить
Почему боевики погибают только путем самоликвидации,почему им не помогают солдаты ВСУ?Хватит сидеть в окопах в качестве живых мишеней пора давать отпор!
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16.07.2021 14:07 Ответить
Нарешті в Україні війська РФ стали називати військами РФ.
(російські війська стали називати російськими військами)
Нарешті.
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17.07.2021 00:03 Ответить
 
 