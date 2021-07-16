Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Заявление СБУ о том, что они разоблачили незаконную "ферму биткоинов" на территории АО "Винницаоблэнерго", которая воровала электроэнергию на 5-7 млн гривен ежемесячно, не соответствует действительности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайт "Винница.инфо" и обнародовал подтверждающие документы.
"Многочисленные медиа повторили информацию из пресс-релиза СБУ о том, что обыски правоохранители провели в помещении, которое принадлежит АО "Винницаоблэнерго". Впрочем, на самом деле сейчас это здание принадлежит ООО "Альфа-Энерджи", а та уже, в свою очередь, сдает ее в аренду ООО "ММИ Инжиниринг", - говорится в материале.
Журналисты отметили, что Государственная служба энергонадзора отрицает информацию о краже электроэнергии.
"По поводу утверждения о масштабной краже электроэнергии. Участие в обыске принимали и работники Госэнергонадзора - государственной структуры, которая не
подчиняется частному АО "Винницаоблэнерго". Именно специалисты Госэнергонадзора дали заключение, что никакой кражи электроэнергии не было. В ответ на запрос ООО "Энер Винница", сообщила, что договоры на поставку электроэнергии как с ООО "Альфа-Энерджи", так и с ООО "ММИ Инжиниринг". Ответ был однозначным: счета за электроэнергию оплачиваются вовремя, задолженность отсутствует. Платежки свидетельствуют, что за "украденную" электроэнергию только за прошлый месяц было выплачено более 300 тыс грн", - отметили в статье.
Журналисты предположили, что обыск СБУ и изъятие оборудования является попыткой давления на прибыльную компанию ООО "ММИ Инжиниринг".
"По информации, которая есть в открытом доступе, основным видом деятельности ООО "ММИ Инжиниринг" является оцифровка реальных спортивных событий для дальнейшего использования на игровых приставках, популярных во всем мире. И деятельность эта действительно прибыльная: за прошлый год ООО "ММИ Инжиниринг" задекларировал доход в 18,9 млн грн., А его уставный капитал составляет 196,7 млн грн. Возможно, именно доходность бизнеса стала причиной интереса силовых структур к предприятию, а не сомнительные подозрения в "майнинге криптовалюты" и "масштабных кражах электроэнергии", - подчеркнули в материале.
Журналисты добавили, что во время Кистени СБУ изъяли 50 процессоров и 3800 игровых приставок, чем парализовали работу компании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а тупорилі зебіли-лохторат підтримають будь-яку боротьбу з "багатими" олігархами аби тільки не з ними самими - жлобами
https://www.youtube.com/watch?v=dfdLR3viZ5A
p.s. наша полиция нас береже, плять.
Другие аспекты, как уплата налогов и э\э я не обсуждаю.
- Ні может етава бить! Вєдь в 2019-м гаду Галабародька абєщал савсєм другоє!
https://mmi.dev/2021/07/15/how-to-kill-successful-it-company-in-one-day/ Як за один день можна поховати успішну IT-компанію?