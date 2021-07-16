Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Заявление СБУ о том, что они разоблачили незаконную "ферму биткоинов" на территории АО "Винницаоблэнерго", которая воровала электроэнергию на 5-7 млн ​​гривен ежемесячно, не соответствует действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайт "Винница.инфо" и обнародовал подтверждающие документы.

"Многочисленные медиа повторили информацию из пресс-релиза СБУ о том, что обыски правоохранители провели в помещении, которое принадлежит АО "Винницаоблэнерго". Впрочем, на самом деле сейчас это здание принадлежит ООО "Альфа-Энерджи", а та уже, в свою очередь, сдает ее в аренду ООО "ММИ Инжиниринг", - говорится в материале.

Журналисты отметили, что Государственная служба энергонадзора отрицает информацию о краже электроэнергии.

"По поводу утверждения о масштабной краже электроэнергии. Участие в обыске принимали и работники Госэнергонадзора - государственной структуры, которая не

подчиняется частному АО "Винницаоблэнерго". Именно специалисты Госэнергонадзора дали заключение, что никакой кражи электроэнергии не было. В ответ на запрос ООО "Энер Винница", сообщила, что договоры на поставку электроэнергии как с ООО "Альфа-Энерджи", так и с ООО "ММИ Инжиниринг". Ответ был однозначным: счета за электроэнергию оплачиваются вовремя, задолженность отсутствует. Платежки свидетельствуют, что за "украденную" электроэнергию только за прошлый месяц было выплачено более 300 тыс грн", - отметили в статье.

Журналисты предположили, что обыск СБУ и изъятие оборудования является попыткой давления на прибыльную компанию ООО "ММИ Инжиниринг".

"По информации, которая есть в открытом доступе, основным видом деятельности ООО "ММИ Инжиниринг" является оцифровка реальных спортивных событий для дальнейшего использования на игровых приставках, популярных во всем мире. И деятельность эта действительно прибыльная: за прошлый год ООО "ММИ Инжиниринг" задекларировал доход в 18,9 млн грн., А его уставный капитал составляет 196,7 млн грн. Возможно, именно доходность бизнеса стала причиной интереса силовых структур к предприятию, а не сомнительные подозрения в "майнинге криптовалюты" и "масштабных кражах электроэнергии", - подчеркнули в материале.

Журналисты добавили, что во время Кистени СБУ изъяли 50 процессоров и 3800 игровых приставок, чем парализовали работу компании.

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