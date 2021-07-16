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Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Заявление СБУ о том, что они разоблачили незаконную "ферму биткоинов" на территории АО "Винницаоблэнерго", которая воровала электроэнергию на 5-7 млн ​​гривен ежемесячно, не соответствует действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайт "Винница.инфо" и обнародовал подтверждающие документы.

"Многочисленные медиа повторили информацию из пресс-релиза СБУ о том, что обыски правоохранители провели в помещении, которое принадлежит АО "Винницаоблэнерго". Впрочем, на самом деле сейчас это здание принадлежит ООО "Альфа-Энерджи", а та уже, в свою очередь, сдает ее в аренду ООО "ММИ Инжиниринг", - говорится в материале.

Журналисты отметили, что Государственная служба энергонадзора отрицает информацию о краже электроэнергии.

"По поводу утверждения о масштабной краже электроэнергии. Участие в обыске принимали и работники Госэнергонадзора - государственной структуры, которая не
подчиняется частному АО "Винницаоблэнерго". Именно специалисты Госэнергонадзора дали заключение, что никакой кражи электроэнергии не было. В ответ на запрос ООО "Энер Винница", сообщила, что договоры на поставку электроэнергии как с ООО "Альфа-Энерджи", так и с ООО "ММИ Инжиниринг". Ответ был однозначным: счета за электроэнергию оплачиваются вовремя, задолженность отсутствует. Платежки свидетельствуют, что за "украденную" электроэнергию только за прошлый месяц было выплачено более 300 тыс грн", - отметили в статье.

Журналисты предположили, что обыск СБУ и изъятие оборудования является попыткой давления на прибыльную компанию ООО "ММИ Инжиниринг".

"По информации, которая есть в открытом доступе, основным видом деятельности ООО "ММИ Инжиниринг" является оцифровка реальных спортивных событий для дальнейшего использования на игровых приставках, популярных во всем мире. И деятельность эта действительно прибыльная: за прошлый год ООО "ММИ Инжиниринг" задекларировал доход в 18,9 млн грн., А его уставный капитал составляет 196,7 млн грн. Возможно, именно доходность бизнеса стала причиной интереса силовых структур к предприятию, а не сомнительные подозрения в "майнинге криптовалюты" и "масштабных кражах электроэнергии", - подчеркнули в материале.

Журналисты добавили, что во время Кистени СБУ изъяли 50 процессоров и 3800 игровых приставок, чем парализовали работу компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ обнаружила в Виннице крупнейшую в Украине подпольную криптоферму: дельцы "майнили" криптовалюту прямо на территории облэнерго. ФОТОрепортаж

Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ 01
Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ 02
Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ 03
Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ 04
Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ 05
Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ 06
Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ 07

Винница (729) облэнерго (126) СБУ (19983) криптовалюта (93)


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Топ комментарии
+34
Якого біса ця банда сбу взагалі займається такими справами, лишень де крутяться гроші ці щурі вже там. І подача майнінгу в новинах як якоїсь злочинної діяльності взагалі не зрозуміла.
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16.07.2021 08:14
+33
Вот так и будут кошмарить честные компании в угоду пиара шмаркли, ну и ещё чтоб "честных" олигархов не трогать.
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16.07.2021 08:12
+27
Черт 😈 🤢бакланов , как всегда угадился , вместо того , чтобы убийц- «вагнеровцев « обезвреживать , рыщут , где-бы хапнуть , а ещё хуже на патриотов из своего ведомства охотятся и заводят уг. Дела
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16.07.2021 08:29
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Де такого не має?
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17.07.2021 14:45 Ответить
Де таке є в Європі?
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17.07.2021 14:47 Ответить
для учОних Ків з баклановського СБУ існує просте правили: якщо не розумієшь, шо воно таке і як працює - арештовуй та забирай все з лампочками та, взагалі, цікаве, собі - і нехай "тєрпіли" несуть гроші та викупають те, що ще залишиться у речдоках..
а тупорилі зебіли-лохторат підтримають будь-яку боротьбу з "багатими" олігархами аби тільки не з ними самими - жлобами
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16.07.2021 15:38 Ответить
та у нас так все делается последнее время !!! под видом борьбы с олигархами - уничтожается весь малый и средний бизнес! .. под видом большой стройки - разворовывается ковид-фонд, чтобы спасти от банкротства ТЭЦ ахмета - останавливаются АЭС - и т.д. и т.п...Квартал рулит
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16.07.2021 15:39 Ответить
Кабы очень хочется прочитать перечень продуктов этой компании.
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16.07.2021 15:39 Ответить
Продукт у них один, вьічислительньіе мощности. Хлеб, консервьі и носки они точно не производят.
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16.07.2021 21:12 Ответить
с каких пор СБУ занимается игровыми приставками и воровством электроэнергии? Я думал у них другие задачи (например, ловить тех кто брелки с видеокамерами продает)
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16.07.2021 15:45 Ответить
это они перед реформой дергаются(если она будет, конечно), боятся, что отберут суперприбыльную функцию - трясти бизнес..., не, ну а вдруг, где же они столоваться-то будут, вдруг, не дай, боже, придется заниматься этой, как ее, безопасностью страны..., а бабки где брать...
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16.07.2021 15:46 Ответить
ну тепер компанія буде вимушена створити новий ЦОД десь в іншій країні. А гроші які б могли працювати на Україну підуть де інде. Бо "ручний режим"...
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16.07.2021 15:46 Ответить
Офіс Президента дав офіційну відповідь стосовно обшуків СБУ і вилучення обладнання в ІТ-компанії
https://www.youtube.com/watch?v=dfdLR3viZ5A
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16.07.2021 15:47 Ответить
почему я не удивлен? у брата был обыск маски-шоу т.к. его знакомый учавствовал в мордобое и какому-то неадеквату с травмата ногу прострелили, была информация что мой брат тоже там был и искали пистолет! Как оказалось брата там небыло и это подтвердилось, пистолет не нашли (откуда?) но их заинтересовали 4 майнинг фермы в квартире, звонили в кибер полицию, уточняли "что это такое"... ушли... А уже через 4 дня квартиру ОГРАБИЛИ и вынесли 2 фермы, остальные две либо не влезли либо кто-то спугнул! Эти фермы у него стояли 3 года и НИКТО кроме брата и меня о них не знали до прихода полиции!!! Вы верите в совпадения? Я вот - нет. Естественно никто ничего после заявления не нашел и наврят искал.

p.s. наша полиция нас береже, плять.
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16.07.2021 15:49 Ответить
а потом когда мы сняли квартиру и хотели туда перевезти оставшияся то обнаружили, что за нами каталась октавия тур, я записал номера и пару месяцев назад я её случайно увидел возле местного управления полиции и судя по последних рег.действиям она в одних и техже руках, всё это время. Можете верить, можете нет но это чистая правда и наши реалии.
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16.07.2021 15:54 Ответить
Для тех кто разгоняет зраду порекомендовал бы для начала ознакомится с вопросом дабы потом не выглядеть идиотом. Для чего по вашему этой компании около 4 тысяч приставок от сони? Да, они не майнили там криптовалюту, они занимались там прокачкой аккаунтов для фифы и добывали валюту для дальнейшей перепродажи, кто в теме тот поймёт, но у нас в стране много зрадодрочеров которые на ровном месте запускают зраду с нуля
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16.07.2021 15:52 Ответить
майнили и продавали дорогие карточки.
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16.07.2021 15:55 Ответить
Ну ще до останнього буму майнингу,на PlayStation 4 пробували також майнити.
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16.07.2021 16:13 Ответить
А это что запрещений вид деятельности?
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16.07.2021 16:15 Ответить
А ви точно можете сказати,що там все легально?
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16.07.2021 16:22 Ответить
Комментатор предположил, что они фармили игровых персонажей. Как по мне это не преступление. Как и майнинг криптовалюты.
Другие аспекты, как уплата налогов и э\э я не обсуждаю.
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16.07.2021 16:28 Ответить
У вас в Ізраїлі всіх хто займається майнінгом зобов'язали розкрити всі активи.Знаючи все українське,то гарантовано там справи не чисті.
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16.07.2021 16:33 Ответить
так вот кто все приставки скупил?!
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16.07.2021 16:24 Ответить
Як прогресивно. Купувати енергію у окупанта, платити за неї кров'ю громадян України, і переробляти її на біткоіни.
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16.07.2021 16:39 Ответить
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3590
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16.07.2021 17:00 Ответить
в сумской обл под сбу металолом и земля своим
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16.07.2021 17:43 Ответить
пришли все поломали... а зеля вещает про инвестиции и сартапы
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16.07.2021 17:50 Ответить
ни чего в этой стране не меняется ...либо ты отдаёшь часть прибыли и работаешь , либо мы вам устроим ...
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16.07.2021 18:35 Ответить
Ну і позорище... І оце СБУ... Якийсь просто рейдерський захват
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16.07.2021 19:21 Ответить
Высокие технологии не работают в окружении 73%го стада баранов.
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1399
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16.07.2021 20:37 Ответить
ЗЕКоманда работает на инвестиционную привлекательность Украины. Слава ЗЕКам!!
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16.07.2021 21:11 Ответить
Голдмайнерством занимались походу, а-ля фарм карточек для Фифа или тому подобной оабуды. Тоже мне айтишники...
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16.07.2021 23:15 Ответить
"СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії." ©
- Ні может етава бить! Вєдь в 2019-м гаду Галабародька абєщал савсєм другоє!

Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8955
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16.07.2021 23:18 Ответить
Вова ты че? Рэкетом занялся?
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17.07.2021 00:25 Ответить
Офіційно від ММІ Engineering
https://mmi.dev/2021/07/15/how-to-kill-successful-it-company-in-one-day/ Як за один день можна поховати успішну IT-компанію?
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17.07.2021 08:38 Ответить
У нас в Переяславе бабки молоком незаконно торгуют. Как то сбушники это упустили.
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17.07.2021 09:43 Ответить
ги...ги...що і очикувалося
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17.07.2021 09:57 Ответить
После смены власти это кантору нужно обезательно перевернуть вверх ногами половину разогнать половину посадить...)
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17.07.2021 12:39 Ответить
Стрічка новин
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8395
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17.07.2021 13:55 Ответить
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