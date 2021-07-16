В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 737 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 15 июля 2021 в Украине зафиксированы 737 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 50, медработников - 16).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 422 человека;

летальных случаев - 17;

выздоровели - 616 человек;

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 18 276 человек,

методом ИФА - 8 942 человека,

экспресс-тестами - 14 372 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 243 605 человек;

выздоровел - 2 180 281 человек;

летальных случаев - 52 702;

проведено ПЦР-тестов - 11 120 046.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях", - рассказали в Минздраве.











