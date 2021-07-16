В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 737 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 15 июля 2021 в Украине зафиксированы 737 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 50, медработников - 16).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 422 человека;
летальных случаев - 17;
выздоровели - 616 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 18 276 человек,
методом ИФА - 8 942 человека,
экспресс-тестами - 14 372 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 243 605 человек;
выздоровел - 2 180 281 человек;
летальных случаев - 52 702;
проведено ПЦР-тестов - 11 120 046.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что, ультафиолет закончился? Тут толпы антиваксеров утверждали что температура и ультафиолет сведет на нет заболеваемость ковидом. Хотя статистика в целом ряде стран уже показывала, что это не так.
Увеличивайте темпы вакцинации, хотя время уже бездарно упущено.