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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 737 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 15 июля 2021 в Украине зафиксированы 737 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 50, медработников - 16).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 02 госпитализированы - 422 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 02 летальных случаев - 17;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 02 выздоровели - 616 человек;

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 18 276 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 02 методом ИФА - 8 942 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 14 372 человека.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 02 заболели - 2 243 605 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 02 выздоровел - 2 180 281 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 702;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 120 046.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 737 новых случаев заражения, 616 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Пошли вверх потихоньку. Прививаться?!
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16.07.2021 08:30 Ответить
Ну вот и четвёртая дельта-волна началась, не дожидаясь осени.
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16.07.2021 08:42 Ответить
А говорил, порожняком пойдём. (с)
Что, ультафиолет закончился? Тут толпы антиваксеров утверждали что температура и ультафиолет сведет на нет заболеваемость ковидом. Хотя статистика в целом ряде стран уже показывала, что это не так.
Увеличивайте темпы вакцинации, хотя время уже бездарно упущено.
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16.07.2021 12:29 Ответить
 
 