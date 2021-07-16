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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 117 376 человек, всего - 2 539 636, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 117 376 человек, всего - 2 539 636, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 360 256 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Новый рекорд привитых в сутки! 117 376 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 15 июля 2021. Первую дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы - 54 374 человека.

В течение суток работали: 720 мобильных бригад, 1 693 пункта вакцинации, 49 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу -2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 899 890 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 117 376 человек, всего - 2 539 636, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 117 376 человек, всего - 2 539 636, - Минздрав 02

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Через 2-3 года вакцинированные позавидуют мертвым...так сказал лауреат Нобелевской премии...вирусолог Люк Монтанье..
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16.07.2021 08:52 Ответить
А 44 лауреатов нобелевских премий сказали, что Люк Монтанье - старый маразматик, ударившийся в лженауку.
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16.07.2021 10:35 Ответить
Ітоґо. Вакциновано 6.35%. Зеля нахвалявся до дня Незалежності вакцинувати більшість населення.
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16.07.2021 09:17 Ответить
 
 