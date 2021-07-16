За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 117 376 человек, всего - 2 539 636, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 360 256 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"Новый рекорд привитых в сутки! 117 376 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 15 июля 2021. Первую дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы - 54 374 человека.
В течение суток работали: 720 мобильных бригад, 1 693 пункта вакцинации, 49 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу -2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 899 890 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Антип61
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