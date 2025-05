Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После вызванных циклоном "Бернд" мощных ливней, обрушившихся на Германию, наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков. В районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обрушились шесть домов. По последним данным не менее 59 человек в различных районах ФРГ погибли, без вести пропали более тысячи человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине.

По уточненным данным, не менее 59 человек в различных районах на западе ФРГ погибли. Так, полиция в Кобленце сообщила о 28 жертвах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, полиция в Кельне - еще о 31 погибшем в Северном Рейне - Вестфалии. В течение дня сообщалось о десятках пропавших без вести жителей обеих федеральных земель. Однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар - Арвайлер заявили о том, что пропавшими без вести числятся 1300 человек. Представитель администрации округа пояснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.

Для спасения людей в Рейнланд-Пфальце задействовали вертолеты. Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

WATCH: Helicopter crews fly out dozens of people stuck in flood zones in west Germany. Some 1300 people are still missing. pic.twitter.com/alPMZHzjEX