Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После вызванных циклоном "Бернд" мощных ливней, обрушившихся на Германию, наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков. В районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обрушились шесть домов. По последним данным не менее 59 человек в различных районах ФРГ погибли, без вести пропали более тысячи человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине.

По уточненным данным, не менее 59 человек в различных районах на западе ФРГ погибли. Так, полиция в Кобленце сообщила о 28 жертвах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, полиция в Кельне - еще о 31 погибшем в Северном Рейне - Вестфалии. В течение дня сообщалось о десятках пропавших без вести жителей обеих федеральных земель. Однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар - Арвайлер заявили о том, что пропавшими без вести числятся 1300 человек. Представитель администрации округа пояснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.

Жуткие кадры из Германии. Сильнейшие ливни обрушились на запад страны, затоплены целые населенные пункты. Количество жертв продолжает расти, десятки человек пропали без вести pic.twitter.com/35DGHUX1WS — DW на русском (@dw_russian) July 15, 2021

Для спасения людей в Рейнланд-Пфальце задействовали вертолеты. Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

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WATCH: Helicopter crews fly out dozens of people stuck in flood zones in west Germany. Some 1300 people are still missing. pic.twitter.com/alPMZHzjEX — DW News (@dwnews) July 15, 2021

Поскольку ситуация в Арвайлере остается очень серьезной, местная администрация призвала людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи.

Как сообщает полиция Вупперталя, в среду вечером в Золингене во время ливня 82-летний мужчина упал в затопленный подвал своего дома. Позже пенсионер был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь так и не удалось. В районе Меркишер-Крайс в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия погибли двое пожарных в возрасте 46 и 52 лет. В Кельне в затопленных подвалах домов пожарные обнаружили тела двух погибших. В районе Арвайлер жертвами наводнения стали четыере человека. Власти округа Ойскирхен сообщили в четверг о восьми погибших. Еще один человек утонул в округе Унна.

Сильные дожди и наводнения стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих частях Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна - Вестфалии и Саара. В населенных пунктах, расположенных в нагорье Айфель, в четверг закрыты все школы.

Концерн Deutsche Bahn, основной железнодорожный оператор Германии, обратился к пассажирам с призывом воздержаться в ближайшие дни от поездок в Северный Рейн - Вестфалию и за пределы этой федеральной земли, поскольку многие участки железной дороги на ее территории оказались под водой и остаются непригодными для движения поездов.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет (Armin Laschet) 15 июля посетил город Хаген, особенно сильно пострадавший от наводнения.

























Фото: сайт DW