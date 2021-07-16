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Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После вызванных циклоном "Бернд" мощных ливней, обрушившихся на Германию, наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков. В районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обрушились шесть домов. По последним данным не менее 59 человек в различных районах ФРГ погибли, без вести пропали более тысячи человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине.

По уточненным данным, не менее 59 человек в различных районах на западе ФРГ погибли. Так, полиция в Кобленце сообщила о 28 жертвах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, полиция в Кельне - еще о 31 погибшем в Северном Рейне - Вестфалии. В течение дня сообщалось о десятках пропавших без вести жителей обеих федеральных земель. Однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар - Арвайлер заявили о том, что пропавшими без вести числятся 1300 человек. Представитель администрации округа пояснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.

Жуткие кадры из Германии. Сильнейшие ливни обрушились на запад страны, затоплены целые населенные пункты. Количество жертв продолжает расти, десятки человек пропали без вести pic.twitter.com/35DGHUX1WS

— DW на русском (@dw_russian) July 15, 2021

Для спасения людей в Рейнланд-Пфальце задействовали вертолеты. Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Германию затопило: 42 человека погибли, около 70 пропали без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

WATCH: Helicopter crews fly out dozens of people stuck in flood zones in west Germany. Some 1300 people are still missing. pic.twitter.com/alPMZHzjEX

— DW News (@dwnews) July 15, 2021

Поскольку ситуация в Арвайлере остается очень серьезной, местная администрация призвала людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи.

Как сообщает полиция Вупперталя, в среду вечером в Золингене во время ливня 82-летний мужчина упал в затопленный подвал своего дома. Позже пенсионер был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь так и не удалось. В районе Меркишер-Крайс в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия погибли двое пожарных в возрасте 46 и 52 лет. В Кельне в затопленных подвалах домов пожарные обнаружили тела двух погибших. В районе Арвайлер жертвами наводнения стали четыере человека. Власти округа Ойскирхен сообщили в четверг о восьми погибших. Еще один человек утонул в округе Унна.

Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 01

Сильные дожди и наводнения стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих частях Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна - Вестфалии и Саара. В населенных пунктах, расположенных в нагорье Айфель, в четверг закрыты все школы.

Концерн Deutsche Bahn, основной железнодорожный оператор Германии, обратился к пассажирам с призывом воздержаться в ближайшие дни от поездок в Северный Рейн - Вестфалию и за пределы этой федеральной земли, поскольку многие участки железной дороги на ее территории оказались под водой и остаются непригодными для движения поездов.

Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 02

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет (Armin Laschet) 15 июля посетил город Хаген, особенно сильно пострадавший от наводнения.

Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 03
Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 04
Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 05
Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 06
Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 07
Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 08
Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 09
Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 10
Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 11
Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 12
Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 13
Наводнения в Германии: 59 человек погибли, 1 300 числятся пропавшими без вести 14
Фото: сайт DW

Германия (7043) потоп (336)


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Топ комментарии
+41
Наше дурне поїхало в турне... Бедонососец
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16.07.2021 08:45
+23
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636014.html ЗЄля-бідоносець з"їздив у Німеччину. Наслідки не забарилися...
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16.07.2021 08:48
+21
боже, какой ужас..., бедные люди
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16.07.2021 08:47
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Наше дурне поїхало в турне... Бедонососец
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16.07.2021 08:45 Ответить
наче ялта...
а захід німеччини це - схід франції...
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16.07.2021 10:06 Ответить
Віслюк Апокаліпсису вчергове привіз нещастя.
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16.07.2021 12:46 Ответить
Ще не було коментарів, де зв'язують повінь та поступки кацапні з боку німецьких урядовців?

А насправді- жесть. Саме час зєлі направити кілька бригад ДСНС та гуманітарку потерпілим не чекаючи ні хвилини.
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16.07.2021 08:46 Ответить
Путьін, памагі!?
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16.07.2021 09:29 Ответить
і ще літак є...і шоб сказати - ми перші
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16.07.2021 10:03 Ответить
боже, какой ужас..., бедные люди
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16.07.2021 08:47 Ответить
люди посeлились у долинах гiр
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16.07.2021 08:51 Ответить
к сожалению,уже 80 погибшихПовені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти - Цензор.НЕТ 4851
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16.07.2021 09:25 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636014.html ЗЄля-бідоносець з"їздив у Німеччину. Наслідки не забарилися...
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16.07.2021 08:48 Ответить
Катаклізьма.
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16.07.2021 08:48 Ответить
Жаль немчуру. Они столько труда вкладывают в свои дома, дворы, улицы. Искренне сочувствую родным и близким погибших.
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16.07.2021 08:51 Ответить
Бери лопату и вали разгребать завалы и спасать пострадавших, тролляка лахтинская. Спасибкает оно мне тут.
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16.07.2021 09:01 Ответить
северный поток
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16.07.2021 08:52 Ответить
Когда Зеленский встретиться на Керченском мосту с руководством Кремля? Если что то произойдёт с мостом, то можно его отправить и в Кремль
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16.07.2021 08:52 Ответить
Німці,не пускайте більше до себе нашого прєзідєнта.
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16.07.2021 08:52 Ответить
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти - Цензор.НЕТ 2128.
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16.07.2021 09:17 Ответить
Біда. Жаль людей.
Тільки не розумію: а де були синоптики ? Прогнози ? Інші служби ? Тим більше, дощі йдуть якийсь час: це не ураган налетів.
Невже не можна було подбати і вжити заходів, щоб запобігти жертвам (майно полагодять) ?
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16.07.2021 08:53 Ответить
В Чите и ураганов вон не было😂🌷
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16.07.2021 08:59 Ответить
Не забыли. И цунами в Индонезии не забыли, и Фукусиму, и много чего. И Новый Ордеан помним. Ты хотел, чтобы мы списком все сейчас вспоминали?
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16.07.2021 09:03 Ответить
никто ничего не делал по принципу будь что будет ,синоптики предупреждали давно..так же как со снегопадом этой зимой-вместо того чтоб арендовать технику и рабочих у стройфирм,которые простаивали изза короны всё пустили на самотёк-в моём городке ездил один единственный снегоуборщик ,очищал центральную улицу и тем самым двигал снег в мелкие улицы блокируя их ..вобщем бл@дство.
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16.07.2021 09:03 Ответить
Зайвий показник того, як влада будь-де "дбає" і "піклується" про людей.
Зате як показово "борються" з ковідом за життя і здоров*я населення.
Видно, всі сили і гроші туди йдуть.
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16.07.2021 09:18 Ответить
От, цікаво, чи проковтнуть таке ставлення люди?
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16.07.2021 09:50 Ответить
На Расеи ещё при сралине было разработано "оружие" ,которое вызывало в нужных точках Мира природные катаклизмы. может это от него ,вот Крым хотел воды и получил.
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16.07.2021 09:04 Ответить
Синоптики не могли передбачити появу нашого бєдоносця. Вони внє політики.)
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16.07.2021 14:00 Ответить
за дружбу с ****** и парашей природа наказывает беспощадно.
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16.07.2021 08:54 Ответить
. Хитрожопые немцы получают Северный потоп 3. Немцы и русня одно кодло, начиная с мацковских сцарей. Меркель в одной конторе с плешивым работала в ГДР.
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16.07.2021 08:58 Ответить
Сочувствие всем постраждавшим и их родным .
Помощи Божьей в восстановлении .
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16.07.2021 08:58 Ответить
В материальном плане там все покроет Страховка. А утопленные машины всплывут у нас на рынке как не битые и не крашенные «дедушка по выходным в церковь ездил» и пойдут по верху рынка, т.к. многие будут действительно целые а то что они под водой были их счастливые новые обладатели поймут через некоторое время, после первой зимы...
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16.07.2021 09:05 Ответить
Далеко не каждый имеет страховку на дом , а тем более страховку,
включающую страховые выплаты по пункту " наводнение ". Точно так же и с машинами - страховые выплаты
получат лишь те, кто имеет фолькаско, но опять же с пунктом " наводнение ".
Все остальные в пролёте.
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16.07.2021 10:07 Ответить
Я висловлюю велику заклопотаність.
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16.07.2021 09:03 Ответить
Нет, все-таки пускай Зё едет в рашку Хоть какая польза. А если еще с ****** встретится.,.
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16.07.2021 09:03 Ответить
Пригласила меркельша зеленского в германию на свою голову
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16.07.2021 09:05 Ответить
На AUTO.RIA и авторынках Украины скоро появятся свежие автомобили из Германии
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16.07.2021 09:06 Ответить
"Не бит, не крашен", денис рем лично выбирал)))
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16.07.2021 09:07 Ответить
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Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти - Цензор.НЕТ 8808
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16.07.2021 09:07 Ответить
В штатах кожен рік таке. Страхівки, свіжа робота...
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16.07.2021 09:19 Ответить
как говорили нам немцы : выражаем Глубокую озабоченность.
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16.07.2021 09:29 Ответить
Ни хре-а себе... Это ответка природы неверующим в изменение климата...И это только начало.
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16.07.2021 09:45 Ответить
ого.
скоро на авто риа, не бита не крашена, тільки з європи, пробіг 30 тисяч км =)
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16.07.2021 09:55 Ответить
В скором времени в Украине ожидается большой наплыв евроблях-утопленников.
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16.07.2021 09:57 Ответить
1300 потенциальные жертвы …
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16.07.2021 09:59 Ответить
Треба Бідосика у Москву відправити, може вона згорить.
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16.07.2021 10:23 Ответить
Зеля съездил в Париж - в главном соборе Франции пожар.
Зеля съездил в Берлин - в главном соборе Германии потоп.
А еще Зеля хочет поехать в Ватикан на переговоры с ******. Не пускайте туда бедоносца.
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16.07.2021 10:26 Ответить
я вже боюся його відпускати в Вашинготон...
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16.07.2021 12:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OdZflwlceLY&ab_channel=EliasGo Кривой Рог: город-катастрофа. Соцгород, метротрам, карьеры, провалы шахты Гвардейская

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16.07.2021 12:19 Ответить
З"їздив у Японію - землетрус!
З"їздив у Оман - помер султан!
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16.07.2021 12:50 Ответить
Это меркельшу за продвижение фашистского северного потока жизнь наказывает
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16.07.2021 10:27 Ответить
СеверныйПоток-3
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16.07.2021 11:06 Ответить
І поїхали потопобляхи на на авторинки України....(((
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16.07.2021 11:54 Ответить
Это им камни с неба за северная поток ветер северный 🧐☝️😆😆😆
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16.07.2021 12:22 Ответить
Єдине корисне від діяльності зеленої шмарклі, це наслідки його візитів, які можна використовувати для боротьби з ворогами України або її кривдниками, що наочно продемонстровано після відвідин його Німеччини. Чекаємо з нетерпінням його зустріч з кремлівським недопалком в Москві.
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16.07.2021 12:32 Ответить
 
 