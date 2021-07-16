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Новости Судебная реформа
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МВФ приветствует перезапуск ВККС, но требуется дальнейший прогресс и в других областях, - представитель Фонда Райс

МВФ приветствует перезапуск ВККС, но требуется дальнейший прогресс и в других областях, - представитель Фонда Райс

Международный валютный фонд (МВФ) продолжит обсуждение с Украиной предоставление нового транша. В фонде приветствуют принятие Радой законов о роли международных экспертов при отборе членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, Райс назвал встречи "очень конструктивными".

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"Мы приветствуем недавнее одобрение законов, которые укрепят судебную систему в Украине, но требуется дальнейший прогресс в нескольких других областях, чтобы поддержать завершение первого обзора в рамках программы, поддерживаемой МВФ. Так что в ближайшее время наши обсуждения с властями будут продолжены", - заявил он.

По словам Райса, с Киевом также обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановления и усиления антикорупционной системы.

Автор: 

МВФ (3335) судебная реформа (1802) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (14) ВККСУ (501) Райс Джерри (9)


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Ну что вы пристали? У Игоря Валерьевича налицо удивительный прогресс! Ринат Леонидович тоже провел много реформ, аж подустал. Даже неудачник Степанов и тот выдавал нагора удивительные результаты. У кого из вас в вашем МВФ есть куртка по цене Шкоды?
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16.07.2021 08:58 Ответить
Каочь, шмакле только узкоглазые денег дадут под залог портов и заводов
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16.07.2021 09:00 Ответить
Похвалили, а потім додали підсрачника наркоману. Сказав А, - кажи і Б.
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16.07.2021 09:06 Ответить
як мене втомила (щоб не висловитись під модерський бан...) брехня слуг уродів в ЗМІ а також 73/43%зебілів тут, на сайті...
Вони, ***, думають, що вішанням лапші на вуха протягнути і з наступним терміном... Брешуть, аж заслинюються...
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16.07.2021 09:13 Ответить
МВФ вітає перезапуск ВККС, але потрібен подальший прогрес і в інших галузях, - представник Фонду Райс - Цензор.НЕТ 3875
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16.07.2021 10:12 Ответить
Хроника одного президента
‎18.‎07.‎2021
Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому. ОПУ требует затянуть решение на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время. Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
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Короче: договорняк
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18.07.2021 13:02 Ответить
 
 