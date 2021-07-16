МВФ приветствует перезапуск ВККС, но требуется дальнейший прогресс и в других областях, - представитель Фонда Райс
Международный валютный фонд (МВФ) продолжит обсуждение с Украиной предоставление нового транша. В фонде приветствуют принятие Радой законов о роли международных экспертов при отборе членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, Райс назвал встречи "очень конструктивными".
"Мы приветствуем недавнее одобрение законов, которые укрепят судебную систему в Украине, но требуется дальнейший прогресс в нескольких других областях, чтобы поддержать завершение первого обзора в рамках программы, поддерживаемой МВФ. Так что в ближайшее время наши обсуждения с властями будут продолжены", - заявил он.
По словам Райса, с Киевом также обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановления и усиления антикорупционной системы.
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Вони, ***, думають, що вішанням лапші на вуха протягнути і з наступним терміном... Брешуть, аж заслинюються...
18.07.2021
Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому. ОПУ требует затянуть решение на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время. Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
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Короче: договорняк