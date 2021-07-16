Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 189,7 млн, число жертв - более 4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 июля в мире зарегистрировали 563 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 607 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 189 749 192 случая инфицирования, из них 563 416 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 083 256 человек, из них 8 607 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 173,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 73-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14, по летальным случаям - 44-ю и 5-ю позицию соответственно.