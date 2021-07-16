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Новости Коронавирус и карантин
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 189,7 млн, число жертв - более 4 млн. ИНФОГРАФИКА

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 189,7 млн, число жертв - более 4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 июля в мире зарегистрировали 563 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 607 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 189 749 192 случая инфицирования, из них 563 416 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 083 256 человек, из них 8 607 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 189,7 млн, число жертв - более 4 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 173,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "Дельта" обнаружен у 4 украинцев, - ЦОЗ

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 189,7 млн, число жертв - более 4 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 73-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14, по летальным случаям - 44-ю и 5-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Дальше будет больше....зоопарк вакцин делает свое дело...будут новые штаммы..и новые заболевшие и новые смерти...в том числе и среди особо перепуганных..
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16.07.2021 09:02 Ответить
сегодня в шайтанате выложили статистику предприятий саботирующих прививки... на втором месте завод по их изготовлению.. прямо анекдот
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16.07.2021 09:04 Ответить
бо они ж себя знают - 3 руки и все левые...
а тут еще хромосома - пробила на дидов ....
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16.07.2021 09:15 Ответить
))) пишут "надо подымать ленина.. хуже не будет...." песемисты... оптимисты считают будет хуже
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16.07.2021 09:28 Ответить
от тут согласен, как и ********* своих расшнуровывать - а то валяются в беспорядке...
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16.07.2021 09:35 Ответить
ковида нет!
ето все придумки банкиров и особенно ослабленых в австралии и канадии...
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16.07.2021 09:10 Ответить
Когда цифра достигнет 20 миллионов оно попустит...
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16.07.2021 09:55 Ответить
 
 