Марченко о переговорах с МВФ: Рассматриваем оптимистический сценарий, чтобы украинцы спали спокойно
Предоставление очередного транша Украине Международный валютный фонд будет рассматривать после голосования Верховной Рады за законопроекты, связанные с реформами, Министерство финансов в свою очередь делает все для позитивного решения МВФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкйо на "Украина 24", об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
"Я буду максимально осторожным и корректным в любых оценках в вопросах сотрудничества с МВФ. В последнее время сказано очень много, мне бы не хотелось создавать какие-то ожидания. Мы делаем свою работу, фонд дает свою оценку самостоятельно. Они должны определиться по результатам голосования Верховной Рады за пакет законопроектов о судебной реформе, другие, которые предусмотрены программой (сотрудничества с МВФ. - Ред.). Давайте дождемся реакции миссии, и потом можно будет комментировать", - отметил глава Минфина.
По его словам, министерство рассматривает оптимистический сценарий, но в случае, если транш не будет предоставлен, есть другие варианты.
"Мы рассматриваем оптимистический сценарий, что мы получим эти деньги (транш МВФ - ред.), и мы над этим активно работаем. Других вариантов мы не рассматриваем, но есть варианты реагирования на разные события. Условно говоря, если не получим кредиты до конца года, будем реагировать в части оптимизации бюджетных расходов либо путем другого рода заимствований. Министерство финансов имеет достаточный набор инструментов, чтобы граждане Украины спали спокойно", - добавил Марченко.
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В принципі, там дофіга тих, які й далі скаженіють. Овдієнко, Бігус, Серлещ, Гнап...
Нічо, нехай
пересмотри майдан в 2014м - и выводы делаи - беги....
вы, криворогие не навсегда....
На нараді у Путіна погодилися, що Білий дім Трампа "допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви", а його обрання призведе до соціальних заворушень і ослаблення позицій американського президента і його адміністрації на переговорах. Також Путін розраховував домінувати на будь-яких переговорах між США і Росією.
А тепер увага, питання:
Як ви думаєте, чи була подібна нарада у Кремлі у січні 2019 року? І чи не обговорювався там психічний стан кандидата Володимира Зеленського? Ой? Думаєте, якщо і було то ніхто там не казав щось типу: «та краще клоун»?
Чи «та ви ж гляньте, там коню понятно, що він Нарцис, ми похлопаєм а він зразу кланятись почне»? Чи «Та це наш варіант. Він же щас весь квартал за собою потягне. А там специ тільки по корпоратівчикам»?
....
Рано чи пізно ми дізнаємося і про кремлівську нараду 2019 року.- Віктор Бобиренко
Дайош ОВГЗ под 15% годовых!
А какие еще надо реформы Марченко по реформированию Мин.финансов, что бы Мин.фин. и сам министр нормально работали, а не занимались коррупцией, при размещения ОВГЗ,кулуарно среди банков под 12-15%, а не открыто на бирже среди всех участников рынка малыми контрактами , но большими объемами, что приводит к перерасходу бюджета по выплате % на миллиарды $ и падению экономики, так как роста экономики при ставке ОВГЗ 12-15%, которая тянет кредитную ставку от 15% и выше по сути в ваюте невозможен , и тут кредиты МВФ не помогут сколько не давай,потому, что здесь зарыт корень зла от всей коррупции и наших экономических неудач в стране,а так же от не рыночного финансирования, таких проэктов, как велыке будівництво куда идут средства от ОВГЗ,где не подсчитывают экономическую эфективность строительства за гос.счет потому, что услуги по транпортировке на дорогах проводятся не деньгами, а через зачет по акцызам на топливо, тоесть бартер, и нет надобности подстчитывать эфективность перед народом, а просто раз дороги надо то зарывать в асфать можно сколько угодно,так еще по завышенным расценкам из за того, что без тендеров или на прозоро, а не на аукционе до последней цены и закнчивая выделение бюжетных средств на разницу в тарифах по псевдорыночным ценам на Зе-э/э , когда им выделяют отдельный дорогой сегмент рынка э/э, так еще в отсутствии конкуренции мелких и средних производителей, как в ЕС где цена под натеском конкурентного предложения 5 евроцентов, а в Украине 13-15 и за это доплачивае бюджет, какая же это рыночная экономимика, чистый деребан бюджета .