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Марченко о переговорах с МВФ: Рассматриваем оптимистический сценарий, чтобы украинцы спали спокойно

Марченко о переговорах с МВФ: Рассматриваем оптимистический сценарий, чтобы украинцы спали спокойно

Предоставление очередного транша Украине Международный валютный фонд будет рассматривать после голосования Верховной Рады за законопроекты, связанные с реформами, Министерство финансов в свою очередь делает все для позитивного решения МВФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкйо на "Украина 24", об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Я буду максимально осторожным и корректным в любых оценках в вопросах сотрудничества с МВФ. В последнее время сказано очень много, мне бы не хотелось создавать какие-то ожидания. Мы делаем свою работу, фонд дает свою оценку самостоятельно. Они должны определиться по результатам голосования Верховной Рады за пакет законопроектов о судебной реформе, другие, которые предусмотрены программой (сотрудничества с МВФ. - Ред.). Давайте дождемся реакции миссии, и потом можно будет комментировать", - отметил глава Минфина.

По его словам, министерство рассматривает оптимистический сценарий, но в случае, если транш не будет предоставлен, есть другие варианты.

"Мы рассматриваем оптимистический сценарий, что мы получим эти деньги (транш МВФ - ред.), и мы над этим активно работаем. Других вариантов мы не рассматриваем, но есть варианты реагирования на разные события. Условно говоря, если не получим кредиты до конца года, будем реагировать в части оптимизации бюджетных расходов либо путем другого рода заимствований. Министерство финансов имеет достаточный набор инструментов, чтобы граждане Украины спали спокойно", - добавил Марченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй транш от ЕС будет предоставлен Украине после реформирования судебной системы, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Автор: 

МВФ (3335) Минфин (1556) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+9
Тобто, фраза " Ідіть у сраку відміняється"?
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16.07.2021 09:35
+6
Марченко о переговорах с МВФ: Рассматриваем оптимистический сценарий, чтобы украинцы спали спокойно - Цензор.НЕТ 2829
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16.07.2021 09:36
+5
Марченко о переговорах с МВФ: Рассматриваем оптимистический сценарий, чтобы украинцы спали спокойно - Цензор.НЕТ 6734
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16.07.2021 09:37
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Правила форума Совет форумчан
Ну да, ну да... с вами поспишь.
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16.07.2021 09:34 Ответить
Тобто, фраза " Ідіть у сраку відміняється"?
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16.07.2021 09:35 Ответить
Она заменяется фразой "я понял куда, я сам пойду"
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16.07.2021 09:56 Ответить
Марченко о переговорах с МВФ: Рассматриваем оптимистический сценарий, чтобы украинцы спали спокойно - Цензор.НЕТ 2829
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16.07.2021 09:36 Ответить
а як же вони топили за нього два роки тому...

В принципі, там дофіга тих, які й далі скаженіють. Овдієнко, Бігус, Серлещ, Гнап...
Нічо, нехай
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16.07.2021 09:47 Ответить
Ага, щас...та я после последних выборов *********** в постоянном стрессе живу!
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16.07.2021 09:36 Ответить
Марченко о переговорах с МВФ: Рассматриваем оптимистический сценарий, чтобы украинцы спали спокойно - Цензор.НЕТ 6734
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16.07.2021 09:37 Ответить
українці таки сплять, не приходячи до тями
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16.07.2021 09:37 Ответить
пацюк не обобщай
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16.07.2021 09:40 Ответить
прямо перлы... всю ночь ворочался ..просыпался.. все думал как там переговоры
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16.07.2021 09:38 Ответить
Бред какой-то.
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16.07.2021 09:39 Ответить
сплю,сплю,мені снится -біля мене молодиця!лап,лап її нема -підманула,підє.ла!
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16.07.2021 09:41 Ответить
чтобы украинцы спали спокойно/ Украинцам покой только снится. Это правящий Украиной кодлан Коломойского спокойный как сарай. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.
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16.07.2021 09:42 Ответить
Спите спокойно, дорогие сограждане. Денег не будет. И это - оптимистичный сценарий. Про пессимистичный даже думать не хочется
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16.07.2021 09:45 Ответить
Денег в бюджете до осени. Уже пошли задержки соцвыплат. Печатный станок жужжит не переставая. Чует моя 5 точка, в октябре будет весело.
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16.07.2021 10:34 Ответить
еще один зеленый долбодятел...
пересмотри майдан в 2014м - и выводы делаи - беги....
вы, криворогие не навсегда....
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16.07.2021 09:47 Ответить
чтобы украинцы спали спокойно вечным сном?
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16.07.2021 09:52 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/a-scho-zh-tod-u-nas---v-ktor-bobirenko/118199#gsc.tab=0 Гардіан злила інформацію про те, що у січні 2016 року у Путіна була нарада: «Як зробити так, щоб у Штатах на виборах переміг Трамп». Бо з документу випливає, що Трампа охарактеризували як неврівноваженого, психічно нестабільного і консервативного. Тобто не любить якісь групи людей.
На нараді у Путіна погодилися, що Білий дім Трампа "допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви", а його обрання призведе до соціальних заворушень і ослаблення позицій американського президента і його адміністрації на переговорах. Також Путін розраховував домінувати на будь-яких переговорах між США і Росією.
А тепер увага, питання:
Як ви думаєте, чи була подібна нарада у Кремлі у січні 2019 року? І чи не обговорювався там психічний стан кандидата Володимира Зеленського? Ой? Думаєте, якщо і було то ніхто там не казав щось типу: «та краще клоун»?
Чи «та ви ж гляньте, там коню понятно, що він Нарцис, ми похлопаєм а він зразу кланятись почне»? Чи «Та це наш варіант. Він же щас весь квартал за собою потягне. А там специ тільки по корпоратівчикам»?
....
Рано чи пізно ми дізнаємося і про кремлівську нараду 2019 року.﻿- Віктор Бобиренко
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16.07.2021 10:10 Ответить
Клоун і спокій - речі не сумісні....комунальні тарифи, ціни на продукти, дебільні ідеї по налогообкладенню, низькі пенсіі та зарплати, відсутність росту економіки ( тому бізнес йде у тінь), повернення схем яника на таможні, шалене безробіття і відсутність перспектив розвитку України... Спіть спокійно, українці...😆
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16.07.2021 10:18 Ответить
"путем другого рода заимствований. Министерство финансов имеет достаточный набор инструментов, чтобы граждане Украины спали спокойно", - добавил Марченко."
Дайош ОВГЗ под 15% годовых!
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16.07.2021 10:25 Ответить
Марченко про переговори з МВФ: Розглядаємо оптимістичний сценарій, щоб українці спали спокійно - Цензор.НЕТ 2200
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16.07.2021 10:29 Ответить
Уже и не переставая.

Марченко про переговори з МВФ: Розглядаємо оптимістичний сценарій, щоб українці спали спокійно - Цензор.НЕТ 9158
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16.07.2021 10:39 Ответить
Авантюристы и аферисты! Такого президента не было никогда. И если сядет, то такого в Украине уже никогда не будет.
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16.07.2021 10:55 Ответить
Что бы получить кредит надо провести судебную реформу и уже им надо реформу Мин.финансов, но по судебной реформе все понятно вместо того, что бы менять коррупционеров, начиная от самих суддей и заканчивая депутатами нам предлагают в комиссию по назначению суддей ввести иностранцев с предпочтением голосов , если голоса разделятся 50% на 50%, какая же это судебная реформа?,ну это же бред , чистая борьба за судебную власть и ни какой конкуренции и очищения среди суддей,а значил ни какой реформы только обман от лукавого, очищение может быть только в одном случае возможность уволить не радивого судью представителями народа, тоесть депутатами, а если они не увольняют этих суддей, то отзывать и менять надо депутатов,или напрямую изберать народом суддей, ну другого же нет варианта, если фундамент криво построен,какие ровные стены не строи дом все равно завалится.
А какие еще надо реформы Марченко по реформированию Мин.финансов, что бы Мин.фин. и сам министр нормально работали, а не занимались коррупцией, при размещения ОВГЗ,кулуарно среди банков под 12-15%, а не открыто на бирже среди всех участников рынка малыми контрактами , но большими объемами, что приводит к перерасходу бюджета по выплате % на миллиарды $ и падению экономики, так как роста экономики при ставке ОВГЗ 12-15%, которая тянет кредитную ставку от 15% и выше по сути в ваюте невозможен , и тут кредиты МВФ не помогут сколько не давай,потому, что здесь зарыт корень зла от всей коррупции и наших экономических неудач в стране,а так же от не рыночного финансирования, таких проэктов, как велыке будівництво куда идут средства от ОВГЗ,где не подсчитывают экономическую эфективность строительства за гос.счет потому, что услуги по транпортировке на дорогах проводятся не деньгами, а через зачет по акцызам на топливо, тоесть бартер, и нет надобности подстчитывать эфективность перед народом, а просто раз дороги надо то зарывать в асфать можно сколько угодно,так еще по завышенным расценкам из за того, что без тендеров или на прозоро, а не на аукционе до последней цены и закнчивая выделение бюжетных средств на разницу в тарифах по псевдорыночным ценам на Зе-э/э , когда им выделяют отдельный дорогой сегмент рынка э/э, так еще в отсутствии конкуренции мелких и средних производителей, как в ЕС где цена под натеском конкурентного предложения 5 евроцентов, а в Украине 13-15 и за это доплачивае бюджет, какая же это рыночная экономимика, чистый деребан бюджета .
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16.07.2021 11:00 Ответить
И еще, все убыточные гос.предприятия Нафтогаз, УЗ и другие надо проверить налоговой в лице Мин.фина на законность уплаты налогов и тогда станет ясно, что и по какой цене вносилось в затраты, почему-то кажется , что не могут быть убытков в Нафтогазе 19 милрд.грн.при цене продажи газа по 8, 9 тыс.тыс.за 1 тыс.куб. Чего еще не хватает Мин.фину и каких реформ, что бы относится к своим обязаностям по закону, навернре совести, когда страна воюет , а они воруют, но совести это понятие гуманное, а от куда у бандитов и воров по сути врагов народа совесть? Значит не хватает ответственности , значит народ им должен в этом помочь.
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16.07.2021 11:24 Ответить
спите не спите..... долги все равно отдавать народу....
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16.07.2021 12:30 Ответить
 
 