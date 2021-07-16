Марченко о переговорах с МВФ: Рассматриваем оптимистический сценарий, чтобы украинцы спали спокойно

Предоставление очередного транша Украине Международный валютный фонд будет рассматривать после голосования Верховной Рады за законопроекты, связанные с реформами, Министерство финансов в свою очередь делает все для позитивного решения МВФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкйо на "Украина 24", об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Я буду максимально осторожным и корректным в любых оценках в вопросах сотрудничества с МВФ. В последнее время сказано очень много, мне бы не хотелось создавать какие-то ожидания. Мы делаем свою работу, фонд дает свою оценку самостоятельно. Они должны определиться по результатам голосования Верховной Рады за пакет законопроектов о судебной реформе, другие, которые предусмотрены программой (сотрудничества с МВФ. - Ред.). Давайте дождемся реакции миссии, и потом можно будет комментировать", - отметил глава Минфина.

По его словам, министерство рассматривает оптимистический сценарий, но в случае, если транш не будет предоставлен, есть другие варианты.

"Мы рассматриваем оптимистический сценарий, что мы получим эти деньги (транш МВФ - ред.), и мы над этим активно работаем. Других вариантов мы не рассматриваем, но есть варианты реагирования на разные события. Условно говоря, если не получим кредиты до конца года, будем реагировать в части оптимизации бюджетных расходов либо путем другого рода заимствований. Министерство финансов имеет достаточный набор инструментов, чтобы граждане Украины спали спокойно", - добавил Марченко.

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