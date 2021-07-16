В "Слуге народа" нет ни одного голоса против назначения Монастырского, - Корниенко

Во фракции "Слуга народа" нет ни одного голоса против назначения Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом перед началом заседания Верховной Рады рассказал в интервью журналистам первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, также среди "слуг народа", пока нет тех, кто воздержался в вопросе назначения Монастырского министром внутренних дел.

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"Но у нас где-то 10-15 человек болеет, как всегда", - отметил Корниенко и предположил, что все равно за назначение Монастырского будет достаточно голосов.

Отвечая на вопрос журналистов, не слишком ли молод Монастырский для такой должности, первый замглавы фракции "СН" заявил: "А что это за эйджизм. Мы строим новую страну, новую власть, новый подход к власти. Не нужно быть шестидесятилетним секретарем ЦК, чтобы занимать какую-то должность".

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.