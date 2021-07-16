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Новости Новый Кабмин
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В "Слуге народа" нет ни одного голоса против назначения Монастырского, - Корниенко

В

Во фракции "Слуга народа" нет ни одного голоса против назначения Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом перед началом заседания Верховной Рады рассказал в интервью журналистам первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, также среди "слуг народа", пока нет тех, кто воздержался в вопросе назначения Монастырского министром внутренних дел.

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"Но у нас где-то 10-15 человек болеет, как всегда", - отметил Корниенко и предположил, что все равно за назначение Монастырского будет достаточно голосов.

Отвечая на вопрос журналистов, не слишком ли молод Монастырский для такой должности, первый замглавы фракции "СН" заявил: "А что это за эйджизм. Мы строим новую страну, новую власть, новый подход к власти. Не нужно быть шестидесятилетним секретарем ЦК, чтобы занимать какую-то должность".

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Автор: 

ВР (29272) Кабмин (14033) МВД (9324) назначение (2179) Монастырский Денис (335) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+7
Отара проголосувала одноголосно 😆
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16.07.2021 09:58
+4
Як неочікувано!
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16.07.2021 09:53
+4
Кто бы сомневался,Саша.В вашем купленном с потрохами зеленом вороватом стаде всегда всё одностайно одностадно,как главзебил скажет-так и будет.Главное конверты вовремя раздать.Новый член вашего стада - Вирастюк еще со вчера "за".Не важно за что.
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16.07.2021 09:59
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Як неочікувано!
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16.07.2021 09:53 Ответить
Ну и какие " перевыборы" осенью..
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16.07.2021 09:56 Ответить
Отара проголосувала одноголосно 😆
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16.07.2021 09:58 Ответить
Кто бы сомневался,Саша.В вашем купленном с потрохами зеленом вороватом стаде всегда всё одностайно одностадно,как главзебил скажет-так и будет.Главное конверты вовремя раздать.Новый член вашего стада - Вирастюк еще со вчера "за".Не важно за что.
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16.07.2021 09:59 Ответить
учитывая, что "отбросы народа" в лице Монастырского поддержали докторскую
Кивы, то "отбросы народа" с опзж наголосуют ...
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16.07.2021 10:04 Ответить
КАРАБЕЛЬНАЯ СООООООООСНААААА
БАБАДААААААААА
АЙКООООООКС
УУУУУ
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16.07.2021 10:05 Ответить
"Но у нас где-то 10-15 человек болеет, как всегда"

Обдолбаные наркотой зеледепутаты теперь так называются?
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16.07.2021 10:06 Ответить
Ничего удивительного. В СН все стадо баранов, что пастух сказал то и делают
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16.07.2021 10:07 Ответить
Кива тоже "за" двумя руками 🤣
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16.07.2021 10:09 Ответить
Не, одной, вторая занята важным делом😂
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16.07.2021 10:12 Ответить
Прекрасно! От ми з вас і спитаємо,якщо оцей буде як отой!!!
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16.07.2021 10:15 Ответить
Конечно, все "за", с братом ермака уже договорено...
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16.07.2021 10:16 Ответить
Пообещал наркоманов не ловить?
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16.07.2021 10:17 Ответить
це перемога !
Поздравляем, товарисч )))
На шаг ближе к китайскому коммунизму
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16.07.2021 11:20 Ответить
попробовал бы кто то быть против "линии партии"
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16.07.2021 11:21 Ответить
 
 