"Слуга народа" Корниенко о возможной смене министра обороны: Этот вопрос не стоит в повестке дня

Фракция "Слуги народа" ожидает от Кабмина программы действий правительства.

Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, перед началом заседания Верховной Рады рассказал в интервью журналистам первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Они обещали ее (программу действий. – Ред.) в ближайшее время внести. Возможно, они ее внесут (до осени. – Ред.)" - отметил он.

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По мнению Корниенко, сейчас у граждан Украины к правительству один вопрос – как в постковидный период развивать и поднимать экономику.

Говоря о возможных кадровых перестановках в правительстве, в частности о смене руководителя Министерства обороны, нардеп заявил, что сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня.

Комментируя заявление Ирины Верещук о том, что она готова возглавить Минобороны, Корниенко подчеркнул, что фракция этот вопрос не обсуждала.

"Фракция не обсуждает фантастические и гипотетические ситуации. Мы всегда исходим из реальности. Вот если человек (министр. – Ред.) написал заявление, тогда мы обсуждаем. А деятельность Телеграм-каналов мы прекратили обсуждать еще осенью 2019 года", - объяснил Корниенко.