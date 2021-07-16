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"Слуга народа" Корниенко о возможной смене министра обороны: Этот вопрос не стоит в повестке дня

Фракция "Слуги народа" ожидает от Кабмина программы действий правительства.

Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, перед началом заседания Верховной Рады рассказал в интервью журналистам первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Они обещали ее (программу действий. – Ред.) в ближайшее время внести. Возможно, они ее внесут (до осени. – Ред.)" - отметил он.

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По мнению Корниенко, сейчас у граждан Украины к правительству один вопрос – как в постковидный период развивать и поднимать экономику.

Говоря о возможных кадровых перестановках в правительстве, в частности о смене руководителя Министерства обороны, нардеп заявил, что сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня.

Комментируя заявление Ирины Верещук о том, что она готова возглавить Минобороны, Корниенко подчеркнул, что фракция этот вопрос не обсуждала.

"Фракция не обсуждает фантастические и гипотетические ситуации. Мы всегда исходим из реальности. Вот если человек (министр. – Ред.) написал заявление, тогда мы обсуждаем. А деятельность Телеграм-каналов мы прекратили обсуждать еще осенью 2019 года", - объяснил Корниенко.

Автор: 

Кабмин (14033) Минобороны (9404) Корниенко Александр (658) Верещук Ирина (505)


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А чого його міняти. З поставленими задачами по руйнації армії справляється. А на календаре у нас 15 июля 2021 года, что означает середину лета. Грусть такая, но никуда от этого не деться.

На сегодняшний день Міністерство оборони України закупило летней экипировки в количестве:

- костюм летний полевой - 0 (ноль) штук
- берцы летние - 0 (ноль) пар
- футболки летние - 0 (ноль) штук
- панамы летние - 0 (ноль) штук
- носки летние - 0 (ноль) пар

Складские запасы, которые мы оставили в 2019 году, были опустошены в 2020 году. Потом чуток докупили, но не много.

Для сравнения - в 2018 году торги были объявлены 12 января, договора был подписаны 4 мая, а приемка продукции началась 8 июня.

Выводы? Да какие тут выводы. Волонтерам нужно будет искать форму.

Снова.

Опять.
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16.07.2021 10:06 Ответить
О, я вчера "пошутил" о том, что волонтерам нужно будет в этом году помогать армии с формой, ведь на середину лета Міністерство оборони України умудрилось НЕ заключить ни одного договора.

Но есть проблема посложнее. По состоянию на сегодня Минобороны заключило договоров на поставку топлива:

- бензин в количестве - 0 (ноль) тонн
- дизельное топливо летнее - 0 (ноль) тонн
- дизельное топливо зимнее - 0 (ноль) тонн

И самое тревожное: в системе Прозорро нет НИ ОДНОЙ объявленной процедуры на покупку топлива. От слова совсем. И пошутить про то, что нам придется заправлять армию... как-то не получается.

Честно - такого краха в закупках не было даже в 215 году.
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16.07.2021 13:43 Ответить
Верещучка пустопорожнє ляпало.
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16.07.2021 10:08 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/a-scho-zh-tod-u-nas---v-ktor-bobirenko/118199#gsc.tab=0 Гардіан злила інформацію про те, що у січні 2016 року у Путіна була нарада: «Як зробити так, щоб у Штатах на виборах переміг Трамп». Бо з документу випливає, що Трампа охарактеризували як неврівноваженого, психічно нестабільного і консервативного. Тобто не любить якісь групи людей.
На нараді у Путіна погодилися, що Білий дім Трампа "допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви", а його обрання призведе до соціальних заворушень і ослаблення позицій американського президента і його адміністрації на переговорах. Також Путін розраховував домінувати на будь-яких переговорах між США і Росією.
А тепер увага, питання:
Як ви думаєте, чи була подібна нарада у Кремлі у січні 2019 року? І чи не обговорювався там психічний стан кандидата Володимира Зеленського? Ой? Думаєте, якщо і було то ніхто там не казав щось типу: «та краще клоун»?
Чи «та ви ж гляньте, там коню понятно, що він Нарцис, ми похлопаєм а він зразу кланятись почне»? Чи «Та це наш варіант. Він же щас весь квартал за собою потягне. А там специ тільки по корпоратівчикам»?
....
Рано чи пізно ми дізнаємося і про кремлівську нараду 2019 року.﻿- Віктор Бобиренко
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16.07.2021 10:09 Ответить
смене министра обороны: Этот вопрос не стоит в повестке дня/ Конечно, не стоит. Раз "Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой". И: Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней.
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16.07.2021 10:24 Ответить
Вопрос ще не стоіт,а Верещук вже стоіт і каже шо готова...
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16.07.2021 12:53 Ответить
 
 