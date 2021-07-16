"Слуга народа" Корниенко о возможной смене министра обороны: Этот вопрос не стоит в повестке дня
Фракция "Слуги народа" ожидает от Кабмина программы действий правительства.
Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, перед началом заседания Верховной Рады рассказал в интервью журналистам первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Они обещали ее (программу действий. – Ред.) в ближайшее время внести. Возможно, они ее внесут (до осени. – Ред.)" - отметил он.
По мнению Корниенко, сейчас у граждан Украины к правительству один вопрос – как в постковидный период развивать и поднимать экономику.
Говоря о возможных кадровых перестановках в правительстве, в частности о смене руководителя Министерства обороны, нардеп заявил, что сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня.
Комментируя заявление Ирины Верещук о том, что она готова возглавить Минобороны, Корниенко подчеркнул, что фракция этот вопрос не обсуждала.
"Фракция не обсуждает фантастические и гипотетические ситуации. Мы всегда исходим из реальности. Вот если человек (министр. – Ред.) написал заявление, тогда мы обсуждаем. А деятельность Телеграм-каналов мы прекратили обсуждать еще осенью 2019 года", - объяснил Корниенко.
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На сегодняшний день Міністерство оборони України закупило летней экипировки в количестве:
- костюм летний полевой - 0 (ноль) штук
- берцы летние - 0 (ноль) пар
- футболки летние - 0 (ноль) штук
- панамы летние - 0 (ноль) штук
- носки летние - 0 (ноль) пар
Складские запасы, которые мы оставили в 2019 году, были опустошены в 2020 году. Потом чуток докупили, но не много.
Для сравнения - в 2018 году торги были объявлены 12 января, договора был подписаны 4 мая, а приемка продукции началась 8 июня.
Выводы? Да какие тут выводы. Волонтерам нужно будет искать форму.
Снова.
Опять.
Но есть проблема посложнее. По состоянию на сегодня Минобороны заключило договоров на поставку топлива:
- бензин в количестве - 0 (ноль) тонн
- дизельное топливо летнее - 0 (ноль) тонн
- дизельное топливо зимнее - 0 (ноль) тонн
И самое тревожное: в системе Прозорро нет НИ ОДНОЙ объявленной процедуры на покупку топлива. От слова совсем. И пошутить про то, что нам придется заправлять армию... как-то не получается.
Честно - такого краха в закупках не было даже в 215 году.
На нараді у Путіна погодилися, що Білий дім Трампа "допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви", а його обрання призведе до соціальних заворушень і ослаблення позицій американського президента і його адміністрації на переговорах. Також Путін розраховував домінувати на будь-яких переговорах між США і Росією.
А тепер увага, питання:
Як ви думаєте, чи була подібна нарада у Кремлі у січні 2019 року? І чи не обговорювався там психічний стан кандидата Володимира Зеленського? Ой? Думаєте, якщо і було то ніхто там не казав щось типу: «та краще клоун»?
Чи «та ви ж гляньте, там коню понятно, що він Нарцис, ми похлопаєм а він зразу кланятись почне»? Чи «Та це наш варіант. Він же щас весь квартал за собою потягне. А там специ тільки по корпоратівчикам»?
....
Рано чи пізно ми дізнаємося і про кремлівську нараду 2019 року.- Віктор Бобиренко