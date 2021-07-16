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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцина от Pfizer дает в 10 раз больше антител к коронавирусу, чем CoronaVac, - исследование

Вакцина от Pfizer дает в 10 раз больше антител к коронавирусу, чем CoronaVac, - исследование

Китайские ученые сравнили вакцины от Pfizer и CoronaVac. Выяснилось, что вакцина от Pfizer в среднем дает в 10 раз больше антител к коронавирусу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет издание The Coronavirus Pandemic.

"Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, которые получили вакцину Pfizer, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27 ", говорится в сообщении.

Как отмечают исследователи Гонконгского университета, такие результаты могут свидетельствовать о "существенном различии в эффективности вакцины".

В то же время указано, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При доставке вакцины Pfizer на Харьковщину зафиксировали нарушение - 9360 доз возвращены "Укрмедпостач", - Департамент здравоохранения ОГА

Отмечено, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1422 человек, отвечают заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для Pfizer этот показатель составляет 95%, а Sinovac - 50,7%.

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+6
Як неочікувано...
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16.07.2021 10:15
+2
Как сказал вирусолог Нобелевский лауреат побочки вы увидите через 2-3 года..
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16.07.2021 10:36
+2
По-друге, немає в жодній країні світу достатньо вакцин, щоб кожен абсолютно вільно вибирав, яку йому колоти. По-друге будь-яка вакцина краще, ніж ніякої (з врахуванням застережень по вікових групах, що мінімізувати ризик побічних дій). По-третє усі без винятку вакцини НЕ ГАРАНТУЮТЬ неможливість зараження, а призначені для уникнення важких форм перебігу хвороби ї госпіталізації !!!
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16.07.2021 11:32
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Правила форума Совет форумчан
Вы обратили внимание, что статья не содержит никаких ссылок на источники, мы не можем удостоверится в достоверности этой информации. Эта статья явно заказная и является пропагандистской. Мне кажется, что издание номер 1 в политике страны, могло бы подавать нормально информацию, без фантазий, выдумок и пропаганды, а согласно международным стандартам журналистики. Кроме того, статья явно манипулятивная. Так как данные об эффективности, скорее всего взяты с сайта ВООЗ, которая дутая. А нам важна реальная эффективность вакцин в реальных условиях применения. А в этом случае, думаю у всех американских вакцин далеко не все в порядке и похоже, что эта сравнительная информация ими до сих пор скрывается. А значит, она может быть далеко не на пользу американцев. Те реальные данные, которые есть по Синовак, дают основание так думать. Файзер не публикует эффективность примененной вакцины, в среднем по всем современным штаммам. А были данные, что она всего 56%. Это тоже непроверенная информация, а значит, слухи. Но сам факт отсутствия такого сравнения от Файзер лично мне говорит о многом. То, что делает Файзер, является не чем иным, как жестким маркетингом в современных условиях. Они и дальше хотят денег и как можно дольше и как можно больше. К сожалению.Все не так просто. Антител должно быть достаточно, а не больше чем нужно. Если антител слишком много, то могут возникнуть аутоимунные заболевания, когда организм начинает поедать самого себя, могут проснуться спящие заболевания, а отложенные эффеты от использования вообще не изучены. Примененый Файзер имеет ряд смертей, в том числе и в Украине, казалось, на пустом месте и много, слишком много побочных проблем. Чего нельзя сказать о Синовак. Человеку все равно, от чего он умрет, после смерти. От вакцины или от вируса. Господа из Файзер, а чего вы боитесь? Опубликуйте честное сравнение эффективности у уже привитых граждан. Сколько не заболели вообще, сколько заболело, но не попало в больницу (в легкой форме, пролечившись дома), а сколько попало, а сколько попало в реанимацию, и в конечном итоге сколько не выжило после заражения. Не так все радужно, может? Не зря Файзер заговорил о необходимости 3-й дозы. Что-то здесь сильно не то. Только скрывается. Но Китай ведь победил Ковид. Турция успешно борется, в Чили Синовак показал эффетивность 86% в среднем по всем современным штаммам вируса и так далее. Не надо заниматься передергиванием как картежники-манипуляторы. Дайте конкретные данные по количеству, мы и сами посчитаем.
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16.07.2021 11:55 Ответить
Все, вижу ссылку на источник. Снимаю претензию по пропаганде, но все остальное остается в силе.
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16.07.2021 15:14 Ответить
Як неочікувано...
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16.07.2021 10:15 Ответить
Пфайзер до того опустився,що наймає для реклами китайських чиновників.
https://www.dw.com/ru/v-kitae-vpervye-priznali-nedostatochnuju-jeffektivnost-svoih-vakcin/a-57160062 В Китае впервые признали недостаточную эффективность своих вакцин

"По словам китайского медицинского чиновника, рассматривается вопрос комбинации отдельных вакцин. Гао Фу также призвал учесть преимущества западных вакцин, созданных по технологии мРНК."
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16.07.2021 10:30 Ответить
Статья ссылается на информацию от 10 апреля...
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16.07.2021 14:34 Ответить
амеры фуфло не делают, хочеш быть китайцем - коли синошмурдяк
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16.07.2021 11:07 Ответить
По-друге, немає в жодній країні світу достатньо вакцин, щоб кожен абсолютно вільно вибирав, яку йому колоти. По-друге будь-яка вакцина краще, ніж ніякої (з врахуванням застережень по вікових групах, що мінімізувати ризик побічних дій). По-третє усі без винятку вакцини НЕ ГАРАНТУЮТЬ неможливість зараження, а призначені для уникнення важких форм перебігу хвороби ї госпіталізації !!!
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16.07.2021 11:32 Ответить
Нарешті розумний коментарій, дякую. Ато аж мозок кипить від коментаріїв "мамкіних спеціалістів в усіх галузях науки".
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16.07.2021 13:10 Ответить
Не реклама,-прочти.
defence-line.org/2021/07/sinovac-otkroj-lichiko-chast-1/
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16.07.2021 10:41 Ответить
Тобто,до досвіду Бразилії та Індонезії це було невідомо ?
Чи досвід в польових умовах гірший за лабораторні дослідження ?
https://fingazeta.ru/ekonomika/world/468710 Власти Бразилии сообщили, что эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac составляет чуть более 50%. Это намного ниже, чем утверждал производитель, при этом заказано уже более 380 млн доз препарата.

https://zn.ua/WORLD/sotni-indonezijskikh-vrachej-zaboleli-koronavirus-posle-privivki-sinovac.html Сотни врачей в Индонезии заболели коронавирусом после вакцинации Sinovac. Этой вакциной массово прививают украинцев

"Отметим, что сейчас в Украине этим препаратом массово прививают украинцев в центрах вакцинации, которые уже открылись по всей стране. Однако украинских народных депутатов, судей и министров прививают лучшим в мире американско-немецким препаратом от Pfizer-BioNTech."
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16.07.2021 10:26 Ответить
Не всі.З початку року були відомі дані .
Туреччина-91,25
Індонезія-65.3
Бразилія-50.38.
Й,вибачте,до даних країни з диктатором на чолі,довіри набагато менше.
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16.07.2021 10:40 Ответить
Вполне вероятно что половина из этих не заболевших не заболела бы и без прививки..
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16.07.2021 10:34 Ответить
Эти 600 тыс. медики. Без прививок они с высокой вероятностью переболели бы все.
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16.07.2021 11:15 Ответить
Или не все...тут только на ромашке можно гадать..😀
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16.07.2021 11:19 Ответить
Вполне возможно приблизительно оценить.
https://www.statista.com/statistics/1110950/coronavirus-covid-19-cases-among-medical-staff-italy-as-of-april/ In addition to that, the virus also spread among medical staff. As of July 7, 2021, the number of coronavirus cases recorded among this category of workers in Italy reached 136,786.

Население Италии 60 мин, Индонезии 270.
Оценочеое число заболевших медработников в Индонезии 270/60*136000=612000.
Вывод: В Индонезии заболели бы практически все медработники.
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16.07.2021 11:30 Ответить
Якщо у вас є голова на плечах,то зрозумієте,що науково, результат ефективності вакцини так не розраховується.
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16.07.2021 11:00 Ответить
У мене одного інтернет є ?
Ось рекомендації розрахунку ВООЗ:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340301/WHO-2019-nCoV-vaccine-effectiveness-measurement-2021.1-rus.pdf А Оценка эффективности вакцины против COVID-19: временное РУКОВОДСТВО
Чи вважаєте,що лаборанти стежили за станом здоров'я 600 000 вакцинованих ? (Й звідки ці цифри ???)
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16.07.2021 11:44 Ответить
Как сказал вирусолог Нобелевский лауреат побочки вы увидите через 2-3 года..
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16.07.2021 10:36 Ответить
А в какой работе или интервью он это сказал?
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16.07.2021 11:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RqDubWl6NV0 "Вот вопрос… вы ж наповал меня бьёте этим вопросом!" (с)

Вакцина від Pfizer дає вдесятеро більше антитіл коронавірусу, ніж CoronaVac, - дослідження - Цензор.НЕТ 2050
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16.07.2021 14:32 Ответить
А чего так скромно аффффтар статейки умалчивает о механизмах действия Пфайзера и Короновака, ась🤔🧐😁 Вот где свинья порылась 😁 Зри в корень, как сказал Козьма Прутков, - если имеешь чем😅😂🤣 Раньше, чем вякать нашей ну уооооочень просвещенный в вопросах внешней политики, футбола, педагогики и каааанешна медицины, а особенно в ее части , как то епидемиологии и,асабливо, вирусологии, аффффтару самому не мешало бы вникнуть в суть вопроса, а не черпать информацию из источников типа ОБС ( одна баба сказала)🤗 Ржунимагу с наших доморощенных иксьпердафффф-фирусолохов 😝😝😝😝😝😝😝😝😝🤪😜
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16.07.2021 10:40 Ответить
Как понять-дорого?Везде вакцинация бесплатная.Хотя може в Украине продают ?
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16.07.2021 10:56 Ответить
Цена закупки Файзера в Польше 18.5 евро за дозу.Это дорого ?
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16.07.2021 11:00 Ответить
Дебіли вище стверджують, що треба їсти гівно. Всім! Великими ложками! На зарплатні чи просто тому, що дебіли???
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16.07.2021 10:54 Ответить
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
(Откровение 13:16-18)
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16.07.2021 10:54 Ответить
А "більше" - це завжди краще ?
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16.07.2021 11:15 Ответить
Это если поставщики, при транспортировке, ее не разогреют случайно
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16.07.2021 11:59 Ответить
Что такое АНТИТЕЛА на самом деле
https://www.youtube.com/watch?v=nraOGATy1TU&ab_channel=MedAlternativa.info
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16.07.2021 14:56 Ответить
 
 