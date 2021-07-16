Вакцина от Pfizer дает в 10 раз больше антител к коронавирусу, чем CoronaVac, - исследование
Китайские ученые сравнили вакцины от Pfizer и CoronaVac. Выяснилось, что вакцина от Pfizer в среднем дает в 10 раз больше антител к коронавирусу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет издание The Coronavirus Pandemic.
"Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, которые получили вакцину Pfizer, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27 ", говорится в сообщении.
Как отмечают исследователи Гонконгского университета, такие результаты могут свидетельствовать о "существенном различии в эффективности вакцины".
В то же время указано, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие.
Отмечено, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1422 человек, отвечают заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для Pfizer этот показатель составляет 95%, а Sinovac - 50,7%.
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https://www.dw.com/ru/v-kitae-vpervye-priznali-nedostatochnuju-jeffektivnost-svoih-vakcin/a-57160062 В Китае впервые признали недостаточную эффективность своих вакцин
"По словам китайского медицинского чиновника, рассматривается вопрос комбинации отдельных вакцин. Гао Фу также призвал учесть преимущества западных вакцин, созданных по технологии мРНК."
defence-line.org/2021/07/sinovac-otkroj-lichiko-chast-1/
Чи досвід в польових умовах гірший за лабораторні дослідження ?
https://fingazeta.ru/ekonomika/world/468710 Власти Бразилии сообщили, что эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac составляет чуть более 50%. Это намного ниже, чем утверждал производитель, при этом заказано уже более 380 млн доз препарата.
https://zn.ua/WORLD/sotni-indonezijskikh-vrachej-zaboleli-koronavirus-posle-privivki-sinovac.html Сотни врачей в Индонезии заболели коронавирусом после вакцинации Sinovac. Этой вакциной массово прививают украинцев
"Отметим, что сейчас в Украине этим препаратом массово прививают украинцев в центрах вакцинации, которые уже открылись по всей стране. Однако украинских народных депутатов, судей и министров прививают лучшим в мире американско-немецким препаратом от Pfizer-BioNTech."
Туреччина-91,25
Індонезія-65.3
Бразилія-50.38.
Й,вибачте,до даних країни з диктатором на чолі,довіри набагато менше.
https://www.statista.com/statistics/1110950/coronavirus-covid-19-cases-among-medical-staff-italy-as-of-april/ In addition to that, the virus also spread among medical staff. As of July 7, 2021, the number of coronavirus cases recorded among this category of workers in Italy reached 136,786.
Население Италии 60 мин, Индонезии 270.
Оценочеое число заболевших медработников в Индонезии 270/60*136000=612000.
Вывод: В Индонезии заболели бы практически все медработники.
Ось рекомендації розрахунку ВООЗ:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340301/WHO-2019-nCoV-vaccine-effectiveness-measurement-2021.1-rus.pdf А Оценка эффективности вакцины против COVID-19: временное РУКОВОДСТВО
Чи вважаєте,що лаборанти стежили за станом здоров'я 600 000 вакцинованих ? (Й звідки ці цифри ???)
(Откровение 13:16-18)
https://www.youtube.com/watch?v=nraOGATy1TU&ab_channel=MedAlternativa.info