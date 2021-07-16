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Новости
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Порошенко в 31-ю годовщину принятия Декларации о суверенитете Украины: До сих пор нужно отбивать атаки Кремля и его мифы об "одном народе"

Порошенко в 31-ю годовщину принятия Декларации о суверенитете Украины: До сих пор нужно отбивать атаки Кремля и его мифы об

31 год назад 16 июля 1990, Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете. Это было предвестием падения советской империи. Еще один шаг прочь от Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Депутаты первого созыва, вдохновленные идеей независимости, заложили тогда ее законодательные основы. Спасибо всем, кто в тот памятный июльский день проголосовал "за". К сожалению, нам до сих пор приходится отстаивать нашу независимость в реальном восточном фронте и на фронте идеологическом. Опять со стороны Кремля звучат старые мифы об "одном народе", снова мы вынуждены отражать многочисленные атаки на наш родной украинский язык", - отметил лидер "ЕС"

По словам Порошенко, у украинцев есть свои корни, свой язык и своя история.

"С праздником вас, с Днем принятия декларации о государственном суверенитете. Борьба продолжается. И Украина победит", - подытожил пятый президент.

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Автор: 

декларация (1365) поздравление (1062) Порошенко Петр (19615) суверенитет (165)


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Топ комментарии
+10
Сербські імперіалісти навівають, що хорватів вигадали в Ватикані, а бошняків турки, щоб роз'єднати "єдиний сербський народ", німецькі шовіністи не визнавали голландців як окремий народ і вважали їх субетносом німців, а голландську мову нижньонімецькою. Турки не визнають курдів і кажуть що це якісь "гірські турки" і тому не мають права на свою державу. Путін теж вирішив скористатися цим прийомом для обгрунтування своїх загарбницьких планів .
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16.07.2021 10:33
+9
Ээээ, Порох астанавись. Зе думает шо не 31ю а 30ю годовщину. не ломай хлопцу кайф
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16.07.2021 10:31
+7
Він тоді брата доїдав.
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16.07.2021 11:03
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Цікаво,а шо півшостий видасть?🤔
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16.07.2021 10:28 Ответить
он скажет, шо не 31ю годовщину, а 30ю. Так в статье путена написано и он четал это
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16.07.2021 10:36 Ответить
Так это зелин дружбан получается, раз он так свободно чувствует при земразях
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16.07.2021 10:36 Ответить
Ээээ, Порох астанавись. Зе думает шо не 31ю а 30ю годовщину. не ломай хлопцу кайф
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16.07.2021 10:31 Ответить
Сербські імперіалісти навівають, що хорватів вигадали в Ватикані, а бошняків турки, щоб роз'єднати "єдиний сербський народ", німецькі шовіністи не визнавали голландців як окремий народ і вважали їх субетносом німців, а голландську мову нижньонімецькою. Турки не визнають курдів і кажуть що це якісь "гірські турки" і тому не мають права на свою державу. Путін теж вирішив скористатися цим прийомом для обгрунтування своїх загарбницьких планів .
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16.07.2021 10:33 Ответить
Слава Гетьману!
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16.07.2021 10:51 Ответить
А під час акції "Україна без Кучми" щось цей голосок навіть не попискував.
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16.07.2021 10:51 Ответить
Він тоді брата доїдав.
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16.07.2021 11:03 Ответить
Брата по партії рИгіонів?
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16.07.2021 11:32 Ответить
ти ідіот?
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16.07.2021 12:34 Ответить
У кожного свій рівень знань і культури.
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19.07.2021 13:34 Ответить
Лицемірство великий гріх!!!
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16.07.2021 10:53 Ответить
Порошенко у 31-шу річницю ухвалення Декларації про суверенітет України: Досі потрібно відбивати атаки Кремля і його міфи про "один народ" - Цензор.НЕТ 6088
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16.07.2021 11:36 Ответить
Брехлобарига-псевдопатріот!
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16.07.2021 11:46 Ответить
Вы очень самокритичны))))
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16.07.2021 15:19 Ответить
 
 