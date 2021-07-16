Порошенко в 31-ю годовщину принятия Декларации о суверенитете Украины: До сих пор нужно отбивать атаки Кремля и его мифы об "одном народе"

31 год назад 16 июля 1990, Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете. Это было предвестием падения советской империи. Еще один шаг прочь от Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Депутаты первого созыва, вдохновленные идеей независимости, заложили тогда ее законодательные основы. Спасибо всем, кто в тот памятный июльский день проголосовал "за". К сожалению, нам до сих пор приходится отстаивать нашу независимость в реальном восточном фронте и на фронте идеологическом. Опять со стороны Кремля звучат старые мифы об "одном народе", снова мы вынуждены отражать многочисленные атаки на наш родной украинский язык", - отметил лидер "ЕС"

По словам Порошенко, у украинцев есть свои корни, свой язык и своя история.

"С праздником вас, с Днем принятия декларации о государственном суверенитете. Борьба продолжается. И Украина победит", - подытожил пятый президент.

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