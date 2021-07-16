РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12117 посетителей онлайн
Новости
585 4

Военные учения с участием Германии пройдут в Литве, рядом с белорусской границей

Военные учения с участием Германии пройдут в Литве, рядом с белорусской границей

В Швенчёнском районе Литвы, расположенном на границе с Беларусью, на полигоне в Пабраде, пройдут учения "Быстрый меч", в которых впервые примет участие штаб Десятой бронированной дивизии вооруженных сил (ВС) Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это первые штабные учения НАТО на территории союзника, в которых принимает участие Германия. Они проводятся по инициативе командования дивизии, сообщила литовская армия.

В пятницу будет объявлено о начале учений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию, - Литва в ООН

В ходе учений штаб дивизии будет отрабатывать планирование и командование объединенными операциями союзнических сил при участии командования Двенадцатой танковой бригады Германии, 37-oй бригады бронепехоты, 23-ей бригады горных пехотинцев и Бригады мотопехоты Литвы Gelezinis Vilkas (Железный волк).

Сценарий учений создан для отработки противостояния гибридным угрозам и осуществления операций коллективной обороны высокой интенсивности.

Из-за пандемии учения были перенесены с зимы на лето.

Литва в этих учениях играет роль принимающей стороны - обеспечивает логистику, тыловое обеспечение, процедуры закупок, транспортировку, питание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия предложила Литве разместить своих полицейских на границе с Беларусью

Германия (7043) Литва (2497) военные учения (3460)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бацку провоцируют
показать весь комментарий
16.07.2021 10:38 Ответить
Nedumaju budet smotret gde nebut iz ugolka stob ego nezametili
показать весь комментарий
16.07.2021 10:48 Ответить
Таракана, а заодно и Моль.
показать весь комментарий
16.07.2021 10:49 Ответить
"Логістика, тилове забезпечення,харчування, процедури закупок" - то все, що довіряє НАТО своїм новоспеченим "бойовим побратимам". Але як харахориться Литва з-за чужих спин (особливо згадка про "бронепіхоту"... !)
А реалії такі - московська і білоруська рать у випадку нападу проходять Прибалтику транзитом до Кенігсберга і Польщі, навіть не розвертаючись у бойові порядки. "Хоробра" Литва не у змозі впоратися з кількома сотнями нелегальних мігрантів - скавчить про допомогу на всю Європу.
показать весь комментарий
17.07.2021 14:59 Ответить
 
 