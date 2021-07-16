Военные учения с участием Германии пройдут в Литве, рядом с белорусской границей

В Швенчёнском районе Литвы, расположенном на границе с Беларусью, на полигоне в Пабраде, пройдут учения "Быстрый меч", в которых впервые примет участие штаб Десятой бронированной дивизии вооруженных сил (ВС) Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это первые штабные учения НАТО на территории союзника, в которых принимает участие Германия. Они проводятся по инициативе командования дивизии, сообщила литовская армия.

В пятницу будет объявлено о начале учений.

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В ходе учений штаб дивизии будет отрабатывать планирование и командование объединенными операциями союзнических сил при участии командования Двенадцатой танковой бригады Германии, 37-oй бригады бронепехоты, 23-ей бригады горных пехотинцев и Бригады мотопехоты Литвы Gelezinis Vilkas (Железный волк).

Сценарий учений создан для отработки противостояния гибридным угрозам и осуществления операций коллективной обороны высокой интенсивности.

Из-за пандемии учения были перенесены с зимы на лето.

Литва в этих учениях играет роль принимающей стороны - обеспечивает логистику, тыловое обеспечение, процедуры закупок, транспортировку, питание.

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