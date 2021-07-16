Военные учения с участием Германии пройдут в Литве, рядом с белорусской границей
В Швенчёнском районе Литвы, расположенном на границе с Беларусью, на полигоне в Пабраде, пройдут учения "Быстрый меч", в которых впервые примет участие штаб Десятой бронированной дивизии вооруженных сил (ВС) Германии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Это первые штабные учения НАТО на территории союзника, в которых принимает участие Германия. Они проводятся по инициативе командования дивизии, сообщила литовская армия.
В пятницу будет объявлено о начале учений.
В ходе учений штаб дивизии будет отрабатывать планирование и командование объединенными операциями союзнических сил при участии командования Двенадцатой танковой бригады Германии, 37-oй бригады бронепехоты, 23-ей бригады горных пехотинцев и Бригады мотопехоты Литвы Gelezinis Vilkas (Железный волк).
Сценарий учений создан для отработки противостояния гибридным угрозам и осуществления операций коллективной обороны высокой интенсивности.
Из-за пандемии учения были перенесены с зимы на лето.
Литва в этих учениях играет роль принимающей стороны - обеспечивает логистику, тыловое обеспечение, процедуры закупок, транспортировку, питание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А реалії такі - московська і білоруська рать у випадку нападу проходять Прибалтику транзитом до Кенігсберга і Польщі, навіть не розвертаючись у бойові порядки. "Хоробра" Литва не у змозі впоратися з кількома сотнями нелегальних мігрантів - скавчить про допомогу на всю Європу.