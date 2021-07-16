"Вырвали камеры видеонаблюдения и начали выносить технику": Силовики диктатора Лукашенко пришли с обысками в офис "Радио Свобода"

Силовики режима Лукашенко пришли с обысками в офис белорусской службы "Радио Свобода", а также проводят обыски у сотрудников издания "Белсат".

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас силовики ломают двери в минском офисе "Радыё Свабода".



Задержаны Анна Голёта ("Белсат") и Инесса Студинская ("Радыё Свабода").



Проходят обыски у сотрудников "Белсата" Игоря Ильяша, Глеба Лободенко, Галины Обакунчик, Кристины Чернявской, Павла Можейко;

- журналиста "Радыё Свабода" Валентина Жданко;

- журналиста Евгения Меркиса (Гомель);

- журналиста Виктора Ярошука (Пинск);

- фрилансеров Алексея Кайриса и Александра Саенко (Гродно).

Также силовики пришли с обыском к родителям Алеся Левчука, который делал сюжеты для "Белсата". Сам Алесь сейчас в Грузии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Nexta сообщает, что в офисе "Радыё Свабода" выломали дверь. Силовики вырвали камеры видеонаблюдения на этаже и начали выносить технику. Задержан журналист Олег Груздилович.

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