"Вырвали камеры видеонаблюдения и начали выносить технику": Силовики диктатора Лукашенко пришли с обысками в офис "Радио Свобода"
Силовики режима Лукашенко пришли с обысками в офис белорусской службы "Радио Свобода", а также проводят обыски у сотрудников издания "Белсат".
Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, передает Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас силовики ломают двери в минском офисе "Радыё Свабода".
Задержаны Анна Голёта ("Белсат") и Инесса Студинская ("Радыё Свабода").
Проходят обыски у сотрудников "Белсата" Игоря Ильяша, Глеба Лободенко, Галины Обакунчик, Кристины Чернявской, Павла Можейко;
- журналиста "Радыё Свабода" Валентина Жданко;
- журналиста Евгения Меркиса (Гомель);
- журналиста Виктора Ярошука (Пинск);
- фрилансеров Алексея Кайриса и Александра Саенко (Гродно).
Также силовики пришли с обыском к родителям Алеся Левчука, который делал сюжеты для "Белсата". Сам Алесь сейчас в Грузии", - говорится в сообщении.
Кроме того, Nexta сообщает, что в офисе "Радыё Свабода" выломали дверь. Силовики вырвали камеры видеонаблюдения на этаже и начали выносить технику. Задержан журналист Олег Груздилович.
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хто ж убогих станет наказывать
с цветами хоть встретили мусоров лукашеску?
боягузи саме так поводяться