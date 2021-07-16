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Новости Репрессии в Беларуси
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"Вырвали камеры видеонаблюдения и начали выносить технику": Силовики диктатора Лукашенко пришли с обысками в офис "Радио Свобода"

Силовики режима Лукашенко пришли с обысками в офис белорусской службы "Радио Свобода", а также проводят обыски у сотрудников издания "Белсат".

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас силовики ломают двери в минском офисе "Радыё Свабода".

Задержаны Анна Голёта ("Белсат") и Инесса Студинская ("Радыё Свабода").

Проходят обыски у сотрудников "Белсата" Игоря Ильяша, Глеба Лободенко, Галины Обакунчик, Кристины Чернявской, Павла Можейко;
- журналиста "Радыё Свабода" Валентина Жданко;
- журналиста Евгения Меркиса (Гомель);
- журналиста Виктора Ярошука (Пинск);
- фрилансеров Алексея Кайриса и Александра Саенко (Гродно).
Также силовики пришли с обыском к родителям Алеся Левчука, который делал сюжеты для "Белсата". Сам Алесь сейчас в Грузии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Nexta сообщает, что в офисе "Радыё Свабода" выломали дверь. Силовики вырвали камеры видеонаблюдения на этаже и начали выносить технику. Задержан журналист Олег Груздилович.

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Автор: 

Беларусь (7915) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768) СМИ (3840)


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Топ комментарии
+18
кончилась свобода.
с цветами хоть встретили мусоров лукашеску?
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16.07.2021 10:58
+14
А что с таким названием там еще до сих пор работали журналисты ? Неужели не понятно что это Северная Корея-2 , только царёк полностью сумасшедший !
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16.07.2021 10:56
+13
прощай, Свобода..., очень символично
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16.07.2021 10:59
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тю, а шо так поздно пришли?
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16.07.2021 10:53 Ответить
Так это же логично, они посмотрели что США тупят, встречаются с пуйлом, вот и начали действовать, поскольку никакого наказания им не будет
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16.07.2021 10:57 Ответить
логично
хто ж убогих станет наказывать
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16.07.2021 11:09 Ответить
А что с таким названием там еще до сих пор работали журналисты ? Неужели не понятно что это Северная Корея-2 , только царёк полностью сумасшедший !
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16.07.2021 10:56 Ответить
а в Северной Корее не полностью?
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16.07.2021 11:40 Ответить
Больше ада товарищи !
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16.07.2021 10:56 Ответить
кончилась свобода.
с цветами хоть встретили мусоров лукашеску?
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16.07.2021 10:58 Ответить
прощай, Свобода..., очень символично
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16.07.2021 10:59 Ответить
по многочисленным просьбам трудящихся и по аналогии с Сев. Кореей . Белорусь переименовывается в Сев. Беларусь
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16.07.2021 10:59 Ответить
если по аналогии, тогда где Южная?
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16.07.2021 11:40 Ответить
южную белорусы просрали . осталась только северная
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16.07.2021 11:45 Ответить
✓На майбутнє - квіти та мирні акції не допомогають
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16.07.2021 11:02 Ответить
Дивує не те що вирівли камери, що проводять обшуки, і т.п. Дувує кількість людей, готових брати участь у знущанні над своїм народом. І не говоріть про прикази і про присяги. У нас такого мусорського лайна теж хватає. Їм це просто подобається. Це навіть не сміття....
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16.07.2021 11:08 Ответить
нічого дивного
боягузи саме так поводяться
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16.07.2021 11:12 Ответить
Vidimo malo emu ecio sankciji.Polucit i ecio za eto i nelegalov takze.
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16.07.2021 11:10 Ответить
От і у нас таке б було, якби в лютому 2014 опозиція погодилася на примирення з Яником...
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16.07.2021 11:11 Ответить
вашими, різнопородні 73/43%зебіли, ще буде. Ще станеться. Все до того йде.
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16.07.2021 11:40 Ответить
Можна мене не зачисляти до зебілів, я починаючи з 2019 був категорично проти зелених... І так, порівняно з Білоруссю є одна велика різниця - у главзебіла нема підтримки в ЗСУ!
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16.07.2021 11:48 Ответить
не свисти, ти хоч аталотієвий, але той самий 73/43%зебіл
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16.07.2021 11:55 Ответить
А їм квіти подаруйте, або сніжками закидайте, а краще нехай пенсіонери зроблять марш під палками.
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16.07.2021 11:11 Ответить
Мы (пенсионеры), сейчас изнываем от жары. Нам не до маршей.
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16.07.2021 15:17 Ответить
Аминулим літом ходили...
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16.07.2021 16:23 Ответить
Ты изнываешь от любви к бульбофюреру
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16.07.2021 17:27 Ответить
Ты стал на колени?
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16.07.2021 17:32 Ответить
Странный вопрос от персоныша, который на коленях живет всю жизнь. Любишь своего фюрерка, русский?
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16.07.2021 17:35 Ответить
Странно что Радио Свобода до сих пор не трогали. Это же революционные штабы Америки по всему миру.
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16.07.2021 12:06 Ответить
а наша Панченко поехала к Лукашенке на Славянский базар и будет принимать из его рук подарки и медальки. " Я выше политики" - она выше избитых, замученых, убитых?
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16.07.2021 22:32 Ответить
 
 